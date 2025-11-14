Román Versenyhivatal: Befolyásolhatja a tejpiacot a Bonafarm–Napolact-ügylet

A Bonafarm Csoport tervezett felvásárlása – amelynek során a Napolact márkát átvenné a FrieslandCampina romániai leányvállalatától – befolyásolhatja a romániai tejtermékpiac szerkezetét – közölte a román Versenyhivatal a Jelentés a verseny fejlődéséről a kulcságazatokban című dokumentumban.

Fotó: AFP

Az elemzés megállapítja: a romániai tejfeldolgozók összes árbevétele 2024-ben 9 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, ennek közel 60 százalékát pedig a vezető piaci szereplők – köztük az Albalact, a Danone és a Hochland – könyvelhették el. Mennyiségi szempontból a termelés és a fogyasztás egyaránt enyhe növekedést mutatott.

A piac továbbra is erősen széttagolt, egyetlen szereplő sem rendelkezik egyértelmű dominanciával: a részesedések több román gyártó és importőr között oszlanak meg. A dokumentum szerint a versenyhivatal elemzi a Bonafarm–FrieslandCampina-tranzakciót, különös tekintettel a nyersanyagbeszerzésre, így a helyi termelőkre gyakorolt hatását is vizsgálják.

Mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, az OTP elnökéhez, Csányi Sándorhoz köthető Bonafarm még a nyáron tett a piaci hírek szerint 76 millió dolláros (több mint 25 milliárd forint) ajánlatot a holland FrieslandCampina tulajdonában álló Napolact tejipari márkára és annak két gyárára Temesváron és Kolozsváron.

Azonban a tranzakció a versenyhivatali vizsgálat miatt egyelőre nem zárult le. Mindez nem sokkal egy évvel követi azt, hogy az OTP kivonult Romániából, miután a magyar bank romániai leányvállalatának terjeszkedését a román jegybank vétója megakadályozta, így az OTP nem tudta elérni azt a piaci súlyt, amelyet külföldi terjeszkedései során elengedhetetlennek tekint.

A pénzintézet ezért inkább a román bank értékesítése mellett döntött. Érdemes megemlíteni, hogy a FrieslandCampina tavaly Romániában 588 millió lej (több mint 44 milliárd forint) forgalom mellett 29 millió lej (közel 2,2 milliárd forint) veszteséget halmozott fel.