Elege van a kormányból, kivonulna az országból az olajipari óriáscég: 1400 benzinkút sorsa dől el Romániában

Túladna európai érdekeltségeinek a felén a kazah állami kőolaj- és gázipari vállalat, a KazMunayGas. A kazah vállalat nemzetközi két lépésben lebonyolítandó nemzetközi versenytárgyalást fog kiírni – írja a MASZOL a profit.ro alapján.

Eladná romániai érdekeltségeit, azaz a Rompetrolt a KazMunayGas / Fotó: aaddyy

„A tranzakció célja egy stratégiai partner bevonása” – közölte a vállalat.

A KazMunayGas Romániában két kőolajfinomítót (Petromidia, Vega) és Rompetrol márkanévvel egy körülbelül 1400 egységből álló töltőállomás-hálózatot működtet. Románia mellett a kazah vállalat jelen van Svájcban, Bulgáriában, Moldova Köztársaságban, Törökországban és Grúziában.

Ágazati szakemberek véleménye szerint

a KazMunayGas elsősorban Romániából szeretne távozni, mivel nagyon elégedetlen az utóbbi években a bukaresti kormányok által folytatott adópolitikával.

„A Rompetrol Rafinare számára az új adózási szabályok bevezetése, amelyek 2022 decemberében, a szolidaritási adóval kezdődtek és 2024-ben az árbevételre kivetett adókkal folytatódtak, egzisztenciális következményekkel járt” – közölte a cégt. A Rompetrol az ágazati adók miatt az alkotmánybírósghoz fordult, amely még nem döntött a beadványról.

A Rompetrol csoport tavaly és tavalyelőtt is veszteséges volt. Az idei első félévet a cégcsoport 53 millió dollár nettó veszteséggel zárta, míg a tavalyit 75 millió dollárossal.

A KazMunayGas tulajdonában van a romániai kőolajfinomítási kapacitás 48 százaléka, az ország legnagyobb finomítója a Petromidia. Az idei első félévben a Petromidia közel 2,8 millió tonna Kazahsztánból származó kőolajat dolgozott fel. A Vega finomító, az ország egyetlen bitumen és hexángyártója, 181 ezer tonna kőolajat dolgozott fel az év első hat hónapjában.

