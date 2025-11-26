Románia döntött az orosz olajról: átvesz az irányítást, ha tetszik, ha nem – 300 benzinkút zárhat be egyről a kettőre
Románia új jogi mechanizmust hozna létre, amely különfelügyelet alá vonná azokat a vállalatokat, amelyek nemzetközi szankciók célpontjaivá válhatnak. A tervezet egyik legfőbb érintettje a Lukoil romániai leányvállalata lehet, amelyet hamarosan amerikai intézkedések sújtanak. A lépés célja egyértelmű: védeni az ország energiaellátását és megfékezni az árrobbanás kockázatát.
A Bloomberg értesülései alapján a román kormány egy olyan sürgősségi rendeletet készít elő, amely radikálisan átalakíthatja a szankciókkal sújtott, vagy szankcióveszélyben lévő cégek működését. A csomag nem nevesít vállalatokat, de Radu Marinescu igazságügyi miniszter szerint egyértelmű, hogy a Lukoil romániai érdekeltségére, a Petrotel finomítóra is alkalmazni fogják. A 50 ezer hordó/nap kapacitású üzem ugyanis már szerepel az amerikai szankciós listán, a korlátozások decemberben lépnek életbe.
Szükség van egy világos jogi keretre, amely lehetővé teszi, hogy az állam felügyelőket jelöljön ki a kritikus infrastruktúrát érintő cégek élére, ha a szankciók gazdasági veszélyt jelentenek
– nyilatkozta Marinescu. Szerinte a rendelet akkor is aktiválható, ha az érintett vállalat maga kéri a különadminisztrációt – ez új, rugalmasabb eszközt adna a kormánynak arra, hogy stabilizálja az energiaellátást.
A kezdeményezés nem példa nélküli: Bulgária néhány hete gyakorlatilag átvette a Lukoilhoz tartozóBurgasz finomító irányítását, ugyancsak az energiaellátás védelmére hivatkozva. A két ország hasonló lépése így egyértelmű jelzés: a régióban az energiabiztonság felülírja a hagyományos piaci működést, ha a nyugati szankciók miatt kritikus helyzet áll elő.
A román kormány energiakatasztrófától tart
A lépés azért is különösen érzékeny, mert Románia jelenleg az EU legmagasabb inflációjával és legnagyobb költségvetési hiányával küzd. A kormány attól tart, hogy egy finomító vagy nagy hálózat működésének zavarai – mint a Lukoil több mint 300 romániai töltőállomása – azonnal áremelkedési hullámot indítanának el.
A Petrotel finomító jelenleg karbantartás miatt zárva van, de továbbra is a Fekete-tenger térségének egyik meghatározó kapacitása. A kormány akár már csütörtökön rábólinthat az új rendeletre, amely precedenst teremthet a román energiaipar állami felügyeletének megerősítésére.
Lukoil: Románia meggondolta magát, így penderítenék ki az oroszokat – pénzük viszont nincs rá
Változott a terv, a román kormány már nem átvenni akarja a Lukoil stratégiai eszközeit, hogy így hárítsa el az amerikai szankciók által az ország üzemanyag-ellátására mért veszélyt. Első lépésként a ploiești-i Petrotel kőolaj-finomító eladására kényszerítik az oroszokat, majd mintegy 320 benzinkút értékesítése következik. A kabinet most konkrét határidőket szabott.