Románia döntött az orosz olajról: átvesz az irányítást, ha tetszik, ha nem – 300 benzinkút zárhat be egyről a kettőre

Románia új jogi mechanizmust hozna létre, amely különfelügyelet alá vonná azokat a vállalatokat, amelyek nemzetközi szankciók célpontjaivá válhatnak. A tervezet egyik legfőbb érintettje a Lukoil romániai leányvállalata lehet, amelyet hamarosan amerikai intézkedések sújtanak. A lépés célja egyértelmű: védeni az ország energiaellátását és megfékezni az árrobbanás kockázatát.

Románia új jogi eszközt vetne be a szankciók által veszélyeztetett cégek felett: különállami felügyeletet vezetnének be, amely elsősorban a Lukoil romániai érdekeltségét érintheti / Fotó: Popescu - Valceanu Marius

A Bloomberg értesülései alapján a román kormány egy olyan sürgősségi rendeletet készít elő, amely radikálisan átalakíthatja a szankciókkal sújtott, vagy szankcióveszélyben lévő cégek működését. A csomag nem nevesít vállalatokat, de Radu Marinescu igazságügyi miniszter szerint egyértelmű, hogy a Lukoil romániai érdekeltségére, a Petrotel finomítóra is alkalmazni fogják. A 50 ezer hordó/nap kapacitású üzem ugyanis már szerepel az amerikai szankciós listán, a korlátozások decemberben lépnek életbe.

Szükség van egy világos jogi keretre, amely lehetővé teszi, hogy az állam felügyelőket jelöljön ki a kritikus infrastruktúrát érintő cégek élére, ha a szankciók gazdasági veszélyt jelentenek

– nyilatkozta Marinescu. Szerinte a rendelet akkor is aktiválható, ha az érintett vállalat maga kéri a különadminisztrációt – ez új, rugalmasabb eszközt adna a kormánynak arra, hogy stabilizálja az energiaellátást.

A kezdeményezés nem példa nélküli: Bulgária néhány hete gyakorlatilag átvette a Lukoilhoz tartozóBurgasz finomító irányítását, ugyancsak az energiaellátás védelmére hivatkozva. A két ország hasonló lépése így egyértelmű jelzés: a régióban az energia­biztonság felülírja a hagyományos piaci működést, ha a nyugati szankciók miatt kritikus helyzet áll elő.

A román kormány energiakatasztrófától tart

A lépés azért is különösen érzékeny, mert Románia jelenleg az EU legmagasabb inflációjával és legnagyobb költségvetési hiányával küzd. A kormány attól tart, hogy egy finomító vagy nagy hálózat működésének zavarai – mint a Lukoil több mint 300 romániai töltőállomása – azonnal áremelkedési hullámot indítanának el.

A Petrotel finomító jelenleg karbantartás miatt zárva van, de továbbra is a Fekete-tenger térségének egyik meghatározó kapacitása. A kormány akár már csütörtökön rábólint­hat az új rendeletre, amely precedenst teremthet a román energiaipar állami felügyeletének megerősítésére.