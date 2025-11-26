Deviza
Zaporizzsja atomerőmű
fennhatóság
orosz-ukrán háború
együttműködés

Közölte a feltételeket a Roszatom: így kaphatja vissza Európa legnagyobb atomerőművét Ukrajna - nem lesz könnyű menet, ha olvasunk a sorok között

A Roszatom vezetője, Alekszandr Lihacsov, kommentálva annak lehetőségét, hogy Ukrajna visszanyerje az ellenőrzést a Zaporizzsjai Atomerőmű felett, megjegyezte, hogy a döntés a tényleges helyzet alapján kerül meghozatalra. Ezt Alekszandr Junasevnek mondta.
Csókási Annamária
2025.11.26, 12:05
Frissítve: 2025.11.26, 12:22

„Ezt természetesen a kijevi rezsim vezetői is hangoztatják. Itt a megállapodások nem Ukrajna kívánságai alapján, hanem a valós helyzet alapján fognak születni” — mondta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója az Interfax szerint

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP), roszatom,
Volodimir Zelenszkij elveszítette a háborús területen álló atomerőművek fennhatóságát is a Roszatom javára

A Roszatom elnöke elképzelhetőnek tartja, hogy Ukrajna nemzetközi együttműködés keretében használhatná a Zaporizzsjai Atomerőmű villamos energiáját. 

Az orosz fél többször is kijelentette, hogy a gyakorlati döntések meghozatalakor az első és legfontosabb érv az erőmű állapotának fenntartása. 2022 első felétől a Zaporizzsjai Atomerőmű területét először orosz csapatok ellenőrizték, majd az Orosz Föderáció teljesen elfoglalta a háború során.

A létesítmény üzemeltetőjével és biztonsági állapotával kapcsolatos összes döntést az ország vezetése már jó ideje meghozta

– mondta Lihacsov.

Ugyanakkor a vezérigazgató hozzátette, hogy Oroszország vezetése nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Ukrajna nemzetközi együttműködés keretében használja az elektromos energiát. 

Valójában mi egyáltalán nem zárjuk ki a nemzetközi együttműködést

– hangsúlyozta.

Ahogy korábban megírtuk, Vlagyimir Putyin és Abdel-Fattáh esz-Szíszi szerdán ünnepélyesen elindította Egyiptom első atomerőművének legkritikusabb technológiai fázisát: beemelték az első reaktor nyomásálló tartályát. A Roszatom által épített négyblokkos létesítmény 2028-ra termelhet áramot, és közvetlenül formálja majd a 110 milliós ország energiabiztonságát.

Vlagyimir Putyin orosz és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök videókapcsolaton keresztül avatta fel a dabaái atomerőmű első energiablokkjának legfontosabb elemét: 

a reaktor nyomásálló tartályát, amely technológiai értelemben kijelöli az építés valódi magját – innen indul a létesítmény rendszereinek összeállítása.

A ceremónián ott volt Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója is, ami egyértelmű jelzés: a világ figyeli, hogyan alakul Egyiptom első nukleáris erőműve.

Szíszi a közvetített beszédében nem is titkolta, hogy történelmi napnak tartja a pillanatot. „Megvalósult álom” – mondta –, amely szerinte az Egyiptom és Oroszország közötti stratégiai és stabil együttműködés eredménye.

