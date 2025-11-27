Brüsszelben belesápadnak, ahogy a Rosznyefty Pekingben visszavágott – aztán újabb szankciókat csomagolnak

Hatalmas felfordulást okoznak, nem csak Európában, az orosz olajszektort célzó amerikai szankciók, amelyek a béketárgyalások asztalához kényszerítenék Vlagyimir Putyint, miközben a háborút folytatni kívánó Brüsszel a 20. szankciós csomagja előkészítésére fordul rá. Az amerikai intézkedések kétségen kívül megnehezítik az érintett orosz óriáscégek életét is, de arról hogy milyen hatással járnak az ukrajnai háború majdnem négy évvel ezelőtti kirobbanása óta záporozó szankciók a kivetőikre, Nyugaton nem szívesen beszélnek. Erről most elképesztő adatsorral állt elő az egyik érintett orosz vállalat, a Rosznyefty.

Rosznyefty: Kínában negyedakkora az ipar áramköltsége az európainak, ami ebből a Nyugat számára következik: a válság / Fotó: Xinhua via AFP

A személy és a helyszín sem véletlen. Az összehasonlítást Igor Szecsin, a Rosznyefty vezérigazgatója végezte el Pekingben, az Orosz–Kínai Energiafórumon. A háttér, amit a vállalatvezető kiemelt: Oroszország az elmúlt tíz évben Kína legnagyobb olajbeszállítójává vált, mintegy 20 százalékos részesedéssel az ázsiai óriás importjában.

A folytatódó szankciók az áram jelentős drágulásához vezethetnek a nyugati országokban – jövendölte a Bloomberg jelentése szerint, majd adatokkal szemléltette, mi történt eddig.

Mindennek a jelentősége: az energia ára egy sor gazdasági ágazatban meghatározó tényező a versenyképesség alakulásában, és az utóbbit tekintve fő globális versenytársaival szemben az Európai Unió már a háború előtt is lecsúszóban volt.

Rosznyefty és a nyugati szankciók Oroszország ellen: Kína nyer, az európaiak veszítenek

Szecsin így sorolta az összehasonlító adatokat az áram árát tekintve:

Az amerikai fogyasztók kilowattóránként 18 centet fizetnek az áramért. Ez több mint 6 dollárnak felel meg gallononkénti benzinárban, vagy 125 dollárnak egy hordó olajegyenértékben.

Németországban és Olaszországban a háztartási áram ára kilowattóránként 40 cent. Ez 14 dollárnak felel meg a benzin gallonjáért, illetve 300 dollár per hordó olajegyenértéknek.

Az ipari szektor áramköltsége Oroszországban és Kínában kevesebb mint a fele az amerikainak, és három-négyszer alacsonyabb, mint egyes európai országokban.

Kína gazdasági nyeresége abból, hogy közel-keleti helyett orosz nyersolajat vásárolt, 2022 óta elérte a mintegy 20 milliárd dollárt – mondta.