Megszüntette hűségprogramját az egyik fapados - jókora ráfizetés lett a vége

A Ryanair megszünteti előfizetéses hűségprogram szolgáltatását, mindössze nyolc hónappal az indulás után, miután a fapados légitársaság számára túl költségesnek bizonyult.

Nem jött be a Ryanair hűségprogramja, jókora bukta lett a vége / Fotó: NurPhoto via AFP

Több mint 55 ezer ember regisztrált a Prime programba, amely több mint 4,4 millió euró bevételt termelt előfizetési díjakból. Ezzel szemben a tagok 6 millió euró értékű kedvezményes viteldíjban részesültek – közölte a Ryanair pénteken egy nyilatkozatban.

Ez a kísérleti program több pénzbe került, mint amennyit termelt

– mondta a Bloombergnek Dara Brady marketingvezető.

Eltért a modelltől a Ryanair – nem jött be neki

A Ryanair Prime, amelynek éves díja 79 euró volt, olcsóbb járatokat, utasbiztosítást és ingyenes helyfoglalást kínált a tagoknak akár 12 utazásra is. Ez a kitérő némi eltérést jelentett a Ryanair fapados, minimális szolgáltatásra épülő modelljétől. Amikor a légitársaság bevezette a programot, közölte, hogy a Ryanair Prime tagság felső korlátja 250 ezer tag – az érkezési sorrend alapján. A program megszüntetése arra utal, hogy a regisztrációs kedv messze elmaradt a cég várakozásaitól.

O’Leary szkeptikus volt – és igaza lett

Michael O’Leary vezérigazgató az év elején elmondta, hogy meggyőzték a Prime elindításáról, bár korábban „nagy szkeptikus” volt a programmal kapcsolatban, és arra számított, hogy az előfizetési díjakból 2,5 millió euró bevételt termel majd.

Azt hiszem, az egyetlen hiba, amit elkövettünk, az az volt, hogy aluláraztuk a Prime tagságot

– mondta májusban egy elemzői konferenciahíváson. „Valószínűleg 99 eurót kellett volna érte felszámolnunk” – tette hozzá.

A Wizz Airnek szintén van egy hasonló konstrukciója: 499 euró a tagsági díj az „All You Can Fly” (Repülj, Amennyit Csak Akarsz) programban. A Ryanair közlése szerint a már meglévő Prime-tagok továbbra is hozzáférhetnek éves Prime-előfizetésük hátralévő részéhez, de péntek után új tagokat már nem fogadnak be.