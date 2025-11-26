Deviza
EUR/HUF382.12 +0.04% USD/HUF330.03 -0.07% GBP/HUF435.54 +0.22% CHF/HUF408.83 +0.04% PLN/HUF90.23 -0.23% RON/HUF75.06 +0.03% CZK/HUF15.82 +0.13% EUR/HUF382.12 +0.04% USD/HUF330.03 -0.07% GBP/HUF435.54 +0.22% CHF/HUF408.83 +0.04% PLN/HUF90.23 -0.23% RON/HUF75.06 +0.03% CZK/HUF15.82 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,585.65 +0.89% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,888 -1.25% OTP34,400 +2.09% RICHTER9,765 -0.36% OPUS520 +7.5% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS148 -1.35% WABERERS5,400 0% BUMIX10,422.67 -0.07% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,343.59 +0.4% BUX109,585.65 +0.89% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,888 -1.25% OTP34,400 +2.09% RICHTER9,765 -0.36% OPUS520 +7.5% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS148 -1.35% WABERERS5,400 0% BUMIX10,422.67 -0.07% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,343.59 +0.4%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Sarkozy
jogerős ítélet
Franciaország

Nicolas Sarkozy ki-be járkál a börtönből: jogerősen elítélték a volt francia elnököt egy teljesen új ügyben is

A legmagasabb francia igazságszolgáltatási szerv, a semmítőszék megerősítette a Nicolas Sarkozy volt francia államfő 2012-es elnökválasztási kampányának finanszírozásával kapcsolatos ügyben hozott ítéletet.
VG
2025.11.26., 15:52

Az exelnök büntetőjogi nyilvántartásában ez a második jogerős ítélet — közölte az MTI. 

Nicolas Sarkozy exclu de la Légion d'honneur
A jogi huzavona 2024 február közepe óta folyik Sarkozy ügyében. / Fotó: AFP

Nicolas Sarkozyt 2024. február 14-én hat hónap letöltendő és hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság a 2012-es elnökválasztási kampányának túlköltekezése miatt. A volt elnök közel 43 millió eurót költött el a kampányra az engedélyezett 22,5 millió euróval szemben.

A bíróság elrendelte a letöltendő részre vonatkozó intézkedést, amely elektromos nyomkövető viselésével kiváltható.

A korábbi államfő jelenleg a 2007-es győztes elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos fellebbviteli perre készül, amelyet március 16. és június 3. között tartanak. Ebben az ügyben Sarkozyt első fokon öt év börtönbüntetésre ítélték.

A Le Figaro. két hete még arró cikkezett, hogy szabadon engedte a francia bíróság Nicolas Sarkozy volt államfőt, aki húsz nappal ezelőtt vonult be a börtönbe, hogy megkezdje börtönbüntetését.

Nicolas Sarkozy: nem hagyhatja el Franciaországot a volt elnök

A bíróság november elején úgy határozott, hogy „nem áll fenn a bizonyítékok elrejtésének, nyomásgyakorlásnak vagy összejátszásnak a veszélye (...) A további fogva tartás nem indokolt”.

Ezért úgy döntött, hogy a volt elnököt bírósági felügyelet alá helyezi, amely magában foglalja a Franciaország elhagyására vonatkozó tilalmat is, így ma elhagyhatta a La Santé börtönt.

Ugyanakkor a bíróság megtiltotta Nicolas Sarkozynek, hogy kapcsolatba lépjen az igazságügy-miniszterrel. Percekkel a döntés kihirdetése után a volt államfő ügyvédje a bíróság ítéletét a „büntetőeljárási törvénykönyv szokásos alkalmazásának” nevezte.

y

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Sarkozy

Nicolas Sarkozy ki-be járkál a börtönből: jogerősen elítélték a volt francia elnököt egy teljesen új ügyben is

Nicolas Sarkozy ki-be jár a börtönből.
8 perc
hozam

Kisrészvényekben a nagy erő: szépen szállítják a hozamokat – még most sem késő beszállni

Remekelnek idén a pesti tőzsde kis- és közepes méretű tőzsdei cégei. A hozamkilátások tekintetében továbbra is van még fantázia a kisrészvényekben.
2 perc
energiaválság

Kihúzzuk a bajból Szerbiát: megjött a bejelentés, turbófokozatba kapcsol a Mol – több mint duplájára növeli a szállítást az olajtársaság

Magyarország jelentősen növeli szerepét Szerbia energiaellátásában: a Mol decembertől 2,5-szeresére emeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását a nehéz helyzetbe került országba.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu