Az amerikai kormány egyetlen mondattal megsemmisítette Európát: Ursula von der Leyenéket így még nem alázták meg – "Elbuktál"

A Trump-kormány pénzügyminisztere szerint jövőre érezhetően javul majd az amerikai gazdaság, miközben élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának. Scott Bessent úgy vélte, hogy ha tizenkilenc szankciós csomagot kell elfogadni, az egy beismerése annak, hogy „a stratégia kudarcot vallott”.

Scott Bessent szerint 2026-ban nemhogy recesszió nem lesz, de kimondottan erős év vár az amerikai gazdaságra – miközben Európa sikertelen szankciókkal próbálja fenyegetni Oroszországot / Fotó: AFP

Bessent vasárnap egyértelmű választ adott a CNBC „Meet the Press” műsorában: nem lesz recesszió 2026-ban, és szerinte már 2025-ben érezhetően javul majd az amerikaiak helyzete. Optimizmusa a Trump-kormány vám- és kereskedelmi politikájára, valamint az elnök nyáron elfogadott, „One Big, Beautiful Bill” néven ismert belpolitikai csomagjára épül.

A pénzügyminiszter szerint ezek együtt „egy erős, nem inflációgerjesztő növekedési pályát terítenek meg”.

A pénzügyminiszter szerint ugyan vannak gyenge pontok – a lakáspiacot például „egyértelműen recesszió sújtja”, és a hosszúra nyúlt kormányzati leállás is visszafogta a gazdaságot –, de a pozitív hatások már látszanak. Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács vezetője még tovább ment: „abszolút blockbuster éve lesz” az USA-nak 2026.

A pénzügyminiszter közben belpolitikai üzeneteket is küldött: a „filibuster" eltörlésére szólított fel, mert szerinte a demokraták csak így tudták „megkárosítani az amerikaiakat”, 1,5 százalékos GDP-veszteséget okozva a leállással. Emellett „brutális felelőtlenségnek” nevezte több demokrata politikus videóüzenetét, amelyben katonákat és hírszerzőket biztatnak arra, hogy tagadjanak meg bármilyen törvénytelen parancsot.

Scott Bessent: Brüsszel szankciói hatástalanok

A műsorban szóba kerültek az orosz–ukrán béketárgyalások is: Bessent kiállt a 28 pontos amerikai béketerv mellett, amelyet több európai ország és ukrán vezető is túl puhának tart Moszkvával szemben.

Itt azonban Bessent ennél is tovább ment – egy mondattal gyakorlatilag földbe döngölte az Európai Unió szankciós politikáját.

Az európaiak azt mondják nekem: ‘Ó, épp a 19. szankciós csomagon dolgozunk.’ Az én fejemben… ha valamit tizenkilencszer kell megcsinálni, akkor elbuktad

– jelentette ki, hozzátéve, hogy ezzel szemben Trump India-ellenes szankciói – amelyek az orosz olajexportot célozták – szerinte valódi eredményeket hoztak.