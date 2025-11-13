Két hitelminősítő is elsőrendűre értékelte Skóciát – de függetlenség esetén leminősítés jöhet

Külön elsőrendű besorolással látta el Skóciát a Moody's Ratings és az S&P Global Ratings, megnyitva az utat az önálló skót szuverén kötvénykibocsátás előtt. Mindkét hitelminősítő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy leminősítéshez vezethet Skócia függetlenné válása.

Fotó: Anadolu via AFP

A Moody's csütörtökön Londonban bejelentette, hogy Aa3 szintű – az Egyesült Királyság egészére érvényes minősítéssel azonos – hosszú távú kibocsátói osztályzatot adott Skóciának, stabil kilátással. A cég Skócia alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA) a1 szinten állapította meg.

A Moody's a besorolás indoklásában kiemelte a Skóciában kialakított, jól megalapozott önrendelkezési keretrendszert, valamint a rendkívül alacsony adósságterhet, amely a 2024-2025-ös pénzügyi évben a működési szintű bevételek 15 százalékát tette ki. A cég ugyanakkor megállapította azt is, hogy a bevételek jelentős része, 50 százaléka a brit kormány által folyósított finanszírozásokból ered.

A skót kormány saját bevételteremtési rugalmassága korlátozott, és ebben a környezetben a szuverén brit adósosztályzat jelenti a skót besorolás felső korlátját. Az S&P Global Ratings a Moody's által megállapított osztályzatnál egy fokozattal jobb, AA hosszú távú osztályzattal látta el szerdán Skóciát, szintén stabil kilátás mellett.

Az S&P ugyancsak kiemelte az elsőrendű osztályzat indoklásában a világosan meghatározott önrendelkezési keretrendszerben működő skóciai intézményrendszert, valamint a skót kormány megfontolt pénzügyi politikáját. A hitelminősítő várakozása szerint a korlátozott hiteligény és a adósságkötelezettségek lejáratának fokozatos jellege 2027-ig is csak igen alacsony szinten, a működési bevételek 10 százalékán tartja Skócia adósságállományát.

Az S&P az erősségek között említi, hogy az önrendelkezési rendszer széleskörű törvényalkotási és költségvetési önállóságot biztosít Skóciának. Az S&P Global Ratings hangsúlyozza, hogy alacsony valószínűségűnek tartja Skócia függetlenné válását. A hitelminősítő közölte ugyanakkor, hogy leminősítheti a most megadott önálló skót besorolást, ha Skócia érdemi lépéseket tesz a függetlenség felé.