A sneakerpiac átalakulása: a gyors meggazdagodás kora véget ért, de az okos kereskedők még mindig nyerhetnek
A sneaker, azaz a limitált sportcipő továbbra is jó üzlet, de máshogy, mint pár éve. A sneakerek viszonteladói piaca az elmúlt években hatalmas átalakuláson ment keresztül. Míg 2020-ban a megjelenő modellek 58 százaléka a kiskereskedelmi ár felett cserélt gazdát a másodlagos platformokon, 2024-re ez az arány 47 százalékra csökkent. A korábban 100 százalékos nyereséget is hozó cipők ma jellemzően 10–25 százalék közötti profittal értékesíthetők – derül ki a StockX, a GOAT és a Stadium Goods adataiból, amelyeket a Resell Calendar vett szemügyre.
A haszonkulcsok tehát drasztikusan zsugorodtak, ám a forgalom ezzel párhuzamosan nőtt. „Sokkal szélesebb közönséghez jutottunk el, és a kereslet-kínálat dinamikája miatt a piacon ma több cipő cserél gazdát, mint valaha” – nyilatkozott Greg Schwartz, a StockX vezérigazgatója. Az Egyesült Államokban a sneaker-újraeladási piac 2025 végére várhatóan eléri a 6 milliárd dollárt, amiből a StockX bevétele 540 millió dollárt tehet ki.
A túlkínálat megölte a ritkaságot
A piac megváltozásának egyik fő oka, hogy a Nike és más nagy márkák az elmúlt években elárasztották a piacot, s ezzel együtt eltűnt a ritkaság varázsa. A Nike azóta észbe kapott, és 35 százalékkal visszafogta a limitált Jordan-modellek gyártását, hogy helyreállítsa az exkluzivitást, ám a baj már megtörtént.
A piac megváltozásának másik fő oka, hogy a fogyasztók az infláció miatt inkább olcsóbb modelleket vásárolnak. A vevők 80 százaléka ma már a 27–42 év közötti Y generációhoz tartozik, akik nem feltétlenül a legdrágább, hanem a legjobb ár-érték arányú modelleket keresik. A mindennapi megélhetés drágulása mellett kevesen engedhetnek meg maguknak 500 dolláros (170 ezer forint) Off-White Jordant.
A 150 dollár, azaz a 50 ezer forint alatti modellek uralják az eladásokat, úgymint a Nike P-6000, az Adidas Samba vagy az Asics Gel-1130.
A márkák trónfosztása és az új versenyzők felemelkedése
A korábbi domináns szereplők, a Nike és a Jordan Brand, 2020-ban még a másodlagos piac több mint 70 százalékát birtokolták. Ez radikálisan csökken, mivel új márkák is feltörtek a piacon. Olyan márkák, amelyeket hat éve még senki sem említett volna egy lapon a Nike-kal, ma a leggyorsabban növekvő nevek között szerepelnek.
A kínai Anta 1901 százalékos növekedést produkált a StockX-en 2024-ben, részben Kyrie Irving Kai 1 modelljének köszönhetően.
Az Asics retromodellekek értékesítése 645 százalékot nőtt a GOAT-on és 350 százalékot a StockX-en. A Li-Ning 113 százalékos növekedést ért el Dwyane Wade kollekciójának köszönhetően.
A női sneakerszegmens is robbanásszerűen fejlődik, ami még 2014-ben a piac mindössze 1,6 százalékát tette ki, addig 2022-re 42,7 százalékra nőtt.
A piac tehát nagyobb, mint valaha, de a nyereség több tranzakció között oszlik meg, alacsonyabb marzs mellett.
A sneakerpiacon a könnyű pénz korszaka lejárt, de új üzleti modellel még mindig érdemes működni
A legnagyobb nyertesek azok, akik a mennyiségre szavaznak, azaz inkább több cipőt adnak el, de kisebb profittal. Emellett azonban más tényezőkre is érdemes odafigyelni.
- Lényeges az időzítés is. Mint mindenhol, itt is a korán váltók szakíthatnak a legtöbbet, jelen esetben azok, akik időben ráéreztek az Anta- vagy Asics-hullámra.
- A türelem is fontos tényezővé vált. Érdemes akár 6–12 hónapig is tartani a készletet, és akkor eladásra bocsátani, amikor nagyobb rajta a nyereség.
- Mivel a piac diverzifikálódik, nem érdemes csak egy-egy nagy márkát árulni.
- Megfigyelhető az is, hogy azok a viszontértékesítők keresnek jól, akik lerövidítik a beszerzési láncot.
Sokkal kevesebbet és tudatosabban költenek a Z generáció fiataljai: alapjában alakul át a luxus fogalma
Megváltozott a rúzsindex az Egyesült Államokban. A fiatalok a megfizethető jólétet keresik, azaz az olyan termékeket, amelyek jó érzést, de egyben értéket és önfejlesztési lehetőséget is kínálnak. A Z generáció olcsó luxusa a rúzs és smink helyett inkább a maccsa tea, a limitált kiadású cipő és a dizájnos kiegészítő. Ez a trend egyre inkább meghatározza a fogyasztói kiadásokat.