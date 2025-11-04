Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.08 +0.05% RON/HUF76.32 +0.2% CZK/HUF15.91 -0.06%
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
A sneakerpiac átalakulása: a gyors meggazdagodás kora véget ért, de az okos kereskedők még mindig nyerhetnek

Eltűnt a könnyű pénz a sneakerek viszonteladói piacán. Régen egy-egy cipőn hatalmasat lehetett szakítani, ma már azonban sokkal kisebb a haszon rajtuk. Új márkák, olcsóbb modellek és okosabb eladási trükkök határozzák meg, hogyan lehet még mindig jól keresni a limitált sportcipők világában. Aki ügyesen alkalmazkodik, még mindig jól kereshet a sneakereken, amelyekből több fogy, mint valaha.
Németh Anita
2025.11.04., 19:44
Fotó: Shutterstock

A sneaker, azaz a limitált sportcipő továbbra is jó üzlet, de máshogy, mint pár éve. A sneakerek viszonteladói piaca az elmúlt években hatalmas átalakuláson ment keresztül. Míg 2020-ban a megjelenő modellek 58 százaléka a kiskereskedelmi ár felett cserélt gazdát a másodlagos platformokon, 2024-re ez az arány 47 százalékra csökkent. A korábban 100 százalékos nyereséget is hozó cipők ma jellemzően 10–25 százalék közötti profittal értékesíthetők – derül ki a StockX, a GOAT és a Stadium Goods adataiból, amelyeket a Resell Calendar vett szemügyre.

sneaker Bangkok,,Thailand,-,February,28,,2025,:,Man,Wear,A
Eltűnt a könnyű pénz a sneakerek viszonteladói piacán / Fotó: Dontree M. / Shutterstock

A haszonkulcsok tehát drasztikusan zsugorodtak, ám a forgalom ezzel párhuzamosan nőtt. „Sokkal szélesebb közönséghez jutottunk el, és a kereslet-kínálat dinamikája miatt a piacon ma több cipő cserél gazdát, mint valaha” – nyilatkozott Greg Schwartz, a StockX vezérigazgatója. Az Egyesült Államokban a sneaker-újraeladási piac 2025 végére várhatóan eléri a 6 milliárd dollárt, amiből a StockX bevétele 540 millió dollárt tehet ki.

A túlkínálat megölte a ritkaságot

A piac megváltozásának egyik fő oka, hogy a Nike és más nagy márkák az elmúlt években elárasztották a piacot, s ezzel együtt eltűnt a ritkaság varázsa. A Nike azóta észbe kapott, és 35 százalékkal visszafogta a limitált Jordan-modellek gyártását, hogy helyreállítsa az exkluzivitást, ám a baj már megtörtént.

Kyiv,,Ukraine,09.01.2025,Studio,Shot,Of,Nike,P-6000,Silver,And
A Nike P-6000 modell az egyik legkeresettebb sneaker / Fotó: Malshkoff / Shutterstock

A piac megváltozásának másik fő oka, hogy a fogyasztók az infláció miatt inkább olcsóbb modelleket vásárolnak. A vevők 80 százaléka ma már a 27–42 év közötti Y generációhoz tartozik, akik nem feltétlenül a legdrágább, hanem a legjobb ár-érték arányú modelleket keresik. A mindennapi megélhetés drágulása mellett kevesen engedhetnek meg maguknak 500 dolláros (170 ezer forint) Off-White Jordant.

A 150 dollár, azaz a 50 ezer forint alatti modellek uralják az eladásokat, úgymint a Nike P-6000, az Adidas Samba vagy az Asics Gel-1130.

A márkák trónfosztása és az új versenyzők felemelkedése

A korábbi domináns szereplők, a Nike és a Jordan Brand, 2020-ban még a másodlagos piac több mint 70 százalékát birtokolták. Ez radikálisan csökken, mivel új márkák is feltörtek a piacon. Olyan márkák, amelyeket hat éve még senki sem említett volna egy lapon a Nike-kal, ma a leggyorsabban növekvő nevek között szerepelnek.

A kínai Anta 1901 százalékos növekedést produkált a StockX-en 2024-ben, részben Kyrie Irving Kai 1 modelljének köszönhetően.

Az Asics retromodellekek értékesítése 645 százalékot nőtt a GOAT-on és 350 százalékot a StockX-en. A Li-Ning 113 százalékos növekedést ért el Dwyane Wade kollekciójának köszönhetően.

Shanghai,china-july,16th,2025:,Asics,Gel-kayano,14,Sneaker,Shoe,In,Store
Asics Gel-Kayano 14 sneaker / Fotó: Robert Way / Shutterstock

A női sneakerszegmens is robbanásszerűen fejlődik, ami még 2014-ben a piac mindössze 1,6 százalékát tette ki, addig 2022-re 42,7 százalékra nőtt.

A piac tehát nagyobb, mint valaha, de a nyereség több tranzakció között oszlik meg, alacsonyabb marzs mellett.

A sneakerpiacon a könnyű pénz korszaka lejárt, de új üzleti modellel még mindig érdemes működni

A legnagyobb nyertesek azok, akik a mennyiségre szavaznak, azaz inkább több cipőt adnak el, de kisebb profittal. Emellett azonban más tényezőkre is érdemes odafigyelni.

  • Lényeges az időzítés is. Mint mindenhol, itt is a korán váltók szakíthatnak a legtöbbet, jelen esetben azok, akik időben ráéreztek az Anta- vagy Asics-hullámra.
  • A türelem is fontos tényezővé vált. Érdemes akár 6–12 hónapig is tartani a készletet, és akkor eladásra bocsátani, amikor nagyobb rajta a nyereség.
  • Mivel a piac diverzifikálódik, nem érdemes csak egy-egy nagy márkát árulni. 
  • Megfigyelhető az is, hogy azok a viszontértékesítők keresnek jól, akik lerövidítik a beszerzési láncot.

Sokkal kevesebbet és tudatosabban költenek a Z generáció fiataljai: alapjában alakul át a luxus fogalma

Megváltozott a rúzsindex az Egyesült Államokban. A fiatalok a megfizethető jólétet keresik, azaz az olyan termékeket, amelyek jó érzést, de egyben értéket és önfejlesztési lehetőséget is kínálnak. A Z generáció olcsó luxusa a rúzs és smink helyett inkább a maccsa tea, a limitált kiadású cipő és a dizájnos kiegészítő. Ez a trend egyre inkább meghatározza a fogyasztói kiadásokat.

7 perc
cipőipar

A sneakerpiac átalakulása: a gyors meggazdagodás kora véget ért, de az okos kereskedők még mindig nyerhetnek

Eltűnt a könnyű pénz a sneakerek viszonteladói piacán.
