Beülős helyként lehet esélye a Starbucksnak fő riválisával szemben

A seattle-i székhelyű globális kávézólánc közölte, hogy a magátőkealaptól származó tőkét a növekedés serkentésére fogják fordítani Kínában. A Starbucks ottani kihívói főleg helyi nagy versenytársak, mint a Luckin vagy a Cotti Coffee, amelyek az amerikai alapítású cég árainál mérsékeltebb árakkal szipkázzák el a vásárlókat – írja a hír kapcsán az Origo. A kínai láncoknál egy lattét 9,9 jüanért (kb. 470 forint) lehet kapni, ami nagyjából a harmada a Starbucks árának.

Nagy változás jön a Starbucks életében: csendestárs lesz a kínai hálózatban (illusztráció)

Fotó: AFP

Hátrébb lép a Starbucks

A megállapodás értelmében a Boyu az új közös vállalatban akár 60 százalékos mértékű tulajdonrészt szerezhet. Ezzel az irányítás és az üzemeltetés joga és feladatai is a befektetési vállalat oldalára kerülnek. A Starbucks 40 százalékos tulajdonrészt kap, miközben továbbra is licenceli a márkát és a szellemi tulajdont az új vegyesvállalat számára.

Az amerikai cég szerint a szárazföldi Kínában működő kiskereskedelmi üzletág teljes értéke – beleértve az eladásból származó bevételeket, a megtartott részesedés értékét és a várható licencdíjakat a következő legalább tíz évben – meghaladja a 13 milliárd dollárt.

A lap kitér arra is, hogy a Starbucks kapcsán elterjedt a vélekedés Kínában, hogy a vállalat teremtette meg a világ második legnagyobb gazdaságában a fogyasztói kávépiacot azzal, hogy 1999-ben belépett a piacra. A még néhány éve is domináns, 34 százalékos piaci részesedés az Euromonitor International szerint 2024-re 14 százalékra mérséklődött.

Piaci elemzők szerint a Starbucks tévesztene, sőt, nagyot hibázna akkor, ha a Luckint árversenyben akarná legyűrni. Inkább akkor van esélye az eladásainak felpörgetésére,

ha újra meg tud erősödni mint társasági, baráti találkozóhely a fogyasztók szemében.

A Luckin Coffee ugyanis főként az elviteles kiszolgálásban, valamint a házhoz szállításban erős.

A bejelentést követően a Starbucks részvényei hétfőn 0,1 százalékkal emelkedtek, 80,96 dolláron zártak a Nasdaqon, ami éves szinten 11 százalékos csökkenést mérsékel. A kávézólánc piaci kapitalizációja 92 milliárd dollár volt. A pénzpiaci reakciókról a Világgazdaság oldalán ide kattintva olvashat.

