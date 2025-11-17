Deviza
EUR/HUF384.32 0% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.95 -0.01% RON/HUF75.56 -0.11% CZK/HUF15.9 +0.08% EUR/HUF384.32 0% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.95 -0.01% RON/HUF75.56 -0.11% CZK/HUF15.9 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Steam Machine
Valve
Game Pass
konzolpiac
PlayStation
konzolháború
PS Plus
Sony
Microsoft
Xbox

Valóban bajban van a PlayStation és az Xbox? A Steam Machine felboríthatja az egész konzolpiacot, de érdemes kivárni a végét

A játékipar ritkán kap ekkora sokkot egyik napról a másikra. A Steam Machine azonban olyan rést tölt be, amelyet a PlayStation és az Xbox évek óta nem mert megközelíteni: a konzol kényelmét és a PC szabadságát egyesíti egyetlen eszközben.
Gergely Máté
2025.11.17, 07:50

A Valve váratlan húzással új szereplőt dobott a konzolpiacra: a Steam Machine-t. A név játékos, a koncepció viszont egyáltalán nem. Ez a gép – ha a beígért formában érkezik – könnyen felkavarhatja a játékipar állóvizét, mert olyan területre lép, melyet eddig szinte senki nem mert komolyan megcélozni: ez a nappaliban használható, mégis teljes értékű PC. A kérdés már csak az, hogy ebből új kategória lesz-e, vagy tényleg meginoghat a PlayStation és az Xbox pozíciója a konzolpiacon.

Valóban bajban van a PlayStation és az Xbox? A Steam Machine felboríthatja az egész konzolpiacot, de érdemes kivárni a végét
Valóban bajban van a PlayStation és az Xbox? A Steam Machine felboríthatja az egész konzolpiacot, de érdemes kivárni a végét / Fotó: X / @valvesoftware

PC a nappaliban – akkor ez egy konzol?

Fontos tisztázni, hogy mi is valójában a Steam Machine, mert ez nem is olyan egyértelmű, mint azt gondolnánk (vagy ahogy a Valve szeretné). A Steam Machine a Valve elképzelése szerint nem klasszikus konzol, hanem PC-alapú, előre konfigurált, lezártnak tűnő, de valójában teljesen nyitott rendszer. Ha nagyon erőltetjük a kategorizálást:

  • nem konzol, mert nincs exkluzív ökoszisztémája és nem zárt platform;
  • nem tipikus PC, mert a kanapéról használható, plug-and-play módon akar működni;
  • nem Nintendo Switch típusú hibrid, hiszen nem hordozható gamingélményről szól, hanem tévére szerelt (pontosabban arra is szerelhető), stabil hardverről.

Ez a gép egy új kategória küszöbén billeg, amit bátran nevezhetünk kanapé-PC-nek: ez a nappaliba optimalizált, de PC-s szabadságot kínáló játékgép kategóriáját teremtheti meg. Valahol a konzol kényelme és a PC rugalmassága között helyezkedik el, ami önmagában komoly előny lehet, főleg azoknál a játékosokoknál, akik egyre kevésbé hajlandók több százezer forintot elkölteni csúcskategóriás PC-re vagy túlárazott konzolokra (mint PlayStation 5 Pro esetében).

Miért retteghet a Sony és a Microsoft?

A PlayStation és az Xbox stratégiája évtizedek óta ugyanarra épül, ami generációról generációra frissül, nem pedig megújul: ez a zárt rendszer, a külső fejlesztőknek szóló ökoszisztéma, az exkluzív címek és előfizetési modellek (PS Plus, Game Pass). A Valve ezzel szemben bedob egy gépet, ahol több ezer játék azonnal elérhető, és nem kell külön platformra fejleszteni – ez különösen azoknak csábító, akiknek már most több száz videójáték van a Steam-könyvtárukban. 

Ez több okból is ijesztő lehet a Sony és a Microsoft számára:

  1. Azonnali tartalomdömping – a Steam kínálata összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint bármelyik konzolé.
  2. Nincs platformdíj vagy licenckötöttség – a fejlesztők PC-re készítenek, nincs külön Steam Machine-verzió.
  3. A fogyasztók nem érzik a váltást – a játékok továbbra is PC-játékok, csak kanapén is működnek.
  4. A Game Pass modell megroppanhat – ha a Steam Machine kényelmes alternatívát kínál, a Valve-nak nem is kell előfizetős szolgáltatást erőltetnie. A játékkatalógus önmagában elég.

A két nagy konzolgyártó számára ez azért gond, mert a konzolpiac régóta kettős erőegyensúlyra épül. Ha most belép egy harmadik, ráadásul teljesen más filozófiával, akkor a Sony és a Microsoft nemcsak hardverben, hanem üzleti modellben is új nyomást kap.

Kik fogják megvenni a Steam Machine-t?

A Steam Machine egyik legnagyobb ereje éppen az, hogy több, egymástól nagyon különböző játékosréteget is képes megszólítani. A Valve ezzel nem egyszerűen egy új hardvert dob piacra, hanem egy olyan köztes megoldást, amely a PC-k és a konzolok előnyeit próbálja egyesíteni. Emiatt a célközönség is sokkal szélesebb, mint amit egy átlagos konzol vagy PC képes lefedni.

  • Azok a játékosok, akik belefáradtak a PC-építés vagy a folyamatos karbantartás macerájába, könnyen találhatnak benne menedéket. 
  • Ugyanakkor azok számára is vonzó lehet, akik eddig a kanapéról szerettek volna játszani, de nem akartak még egyszer beruházni egy új konzolba. 
  • Hozzájuk csatlakoznak a casual játékosok, akiknek elsősorban a kényelem és az egyszerűség számít, illetve az indie-rajongók, akik számára a Steam továbbra is verhetetlen kínálatot nyújt. 

A Valve ráadásul a VR-közösséget sem hagyja figyelmen kívül: az új Steam Frame headsettel egy olyan kombinációt kínál, mely a nappaliban is teljes értékű virtuálisvalóság-élményt ígér. És persze ott vannak azok a konzolos játékosok, akik már régóta szemeznek a PC-s árakkal, a moddolással és a sokkal szabadabb ökoszisztémával. 

A Steam Machine sikerét nagyban fogja befolyásolni az ára

A Valve egyelőre nem árult el árat, de a Steam Machine pozicionálásából már most kirajzolódik, milyen stratégiát követhetnek. Ha a vállalat konzolközeli árazást céloz, nagyjából 250–300 ezer forintos sávval, az óriási fejtörést okozna a Sony és a Microsoft számára. Ebben az árszegmensben ugyanis a konzolok legnagyobb előnye – a kedvező árú, erős hardver – azonnal elolvadna, hiszen a Steam Machine-nel a PC-k szabadsága és a konzolok kényelme egy csomagban lenne jelen.

Ha viszont a Valve inkább egy erősebb, középkategóriás PC alternatíváját hozza, a 300-450 ezer forintos tartományban, akkor egy másik réteget szólít meg: azokat, akik 

nem akarnak saját gépet építeni, de szeretnék a PC-s teljesítményt és rugalmasságot. 

A legvalószínűbb azonban az, hogy több konfiguráció érkezik majd, ami tökéletesen illik a Valve eddigi filozófiájához. Egy olcsóbb belépőmodell mellett biztosan lesz egy drágább, erősebb verzió is, mely a „nincs kedvem PC-t építeni, de szeretnék jó erőt” típusú vásárlókat célozza.

A Sonyt és a Microsoftot valószínűleg nem lepte meg, hogy idővel felbukkan egy ilyen hibrid megoldás, mint a Steam Machine, de arra aligha számítottak, hogy ez ennyire hirtelen és ennyire jól pozicionálva érkezik. A Steam Machine nem pusztán egy új hardver, hanem egy provokatív kérdés: ha a PC kényelmesebb, olcsóbban üzemeltethető és rugalmasabb, mint egy konzol, akkor egyáltalán mi indokolja a konzolok további létét?

A következő hónapok döntik el, hogy a Steam Machine új korszakot nyit-e, vagy csak megkavarja a konzolpiacot. Az viszont már most egyértelmű, hogy a konzolpiac régi képlete megbillent, a Valve pont erre várt és nagyon élvezi.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu