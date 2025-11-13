Erre senki nem számított: a PlayStation és az Xbox a semmiből kapott kihívót – egy szempillantás alatt összedőlhet mindkét cég konzolstratégiája

A játékipar idei utolsó negyedéve egészen eseménytelenül indult, most viszont a Valve (a Steam digitális játékáruház tulajdonosa) ledobta azt a bizonyos atomot: bejelentették a Steam Machine-t, a vállalat új, kifejezetten PC-játékokra szabott „konzolját”. A bejelentés úgy érkezett meg a konzolos sakktábla közepére lecsapott futóként, hogy hirtelen mindenki újraértékelheti a lépéseit. A PlayStation és az Xbox évek óta finomítgatott stratégiái egy pillanat alatt kellemetlenül elavultnak tűnnek mellette, és most először érződik igazán, hogy egy külső szereplő képes lehet felborítani azt a kétpólusú rendszert, melyet a konzolpiac már szinte természetesnek vett.

Itt a Steam Machine, a PlayStation és az Xbox új kihívója – emiatt egy szempillantás alatt összedőlhet mindkét cég konzolstratégiája / Fotó: T. Schneider

A Steam Machine egy apró, elegáns fekete kocka, de jóval több van mögötte, mint amit a visszafogott megjelenés sugall. A Valve teljesen újragondolta azt, mit is jelent „konzolnak” lenni. Nem egy kompromisszumos mobilcsipre épített kézikonzolról van szó, hanem egy olyan, alapjaiban PC-s felépítésű gépről, melyet kifejezetten a nappalira optimalizáltak. A Nintendo GameCube-jánál alig nagyobb dizájn mögött egy olyan hűtési rendszer áll, melyet gyakorlatilag a ventilátor köré terveztek, a termodinamika szabályait szem előtt tartva. A cég szerint, ha először a légáramlatot tervezed meg, a többi komponens magától a helyére kerül – és most először tűnik úgy, hogy ez a filozófia valóban működik.

Hogyan épül fel a Steam Machine?

A készülék két tárhelyopcióval érkezik (512 gigabyte és 2 terabyte), és természetesen lesz hozzá vadonatúj Steam Controller is. A kontroller nem kötelező, de a gép bekapcsolásától kezdve a televízió vezérléséig mindenben együtt lélegzik a rendszerrel.

A Steam Machine kompatibilis más kontrollerekkel és PC-s perifériákkal, így nem kell új ökoszisztémát kiépítenie annak, aki valaha is játszott már számítógépen.

A Valve még a frontpanelt is variálhatóvá tette: mágneses, könnyen tisztítható, sőt a 3D-fájlokat is elérhetővé teszik, így bárki megtervezheti és kinyomtathatja a saját verzióját. Ez az a fajta rugalmasság, melyre a két nagy konzolgyártó alighanem csak kínosan köhintve tud reagálni.