Már nem a világ egyik legjobb kosarasa az Under Armour arca, egy korszak ért véget
Tizenkét év rendkívül hosszú idő, nem is csoda, hogy ezalatt Steph Curry neve és arca valósággal egybeforrt az Under Armourral, a történet azonban a napokban véget ért: az NBA egyik legnagyobb sztárja közös megegyezéssel szerződést bontott az amerikai sportszergyártóval, amely 2012-ben igazolta őt át a Nike-tól.
Az Under Armour azért még profitál majd egy keveset Curry nevéből: jövő februárban hozzák ki a Curry 13-as típusú sportcipőjüket, az utolsó olyan Curry-modellt, amely az Under Armour neve alatt és logójával lát napvilágot, a cipővel együtt persze ruhakollekció is érkezik majd.
„Hihetetlen kiváltság volt számunkra, hogy együtt dolgozhattunk Stephennel, aki a Curry márka elnökeként jóval több volt puszta nagykövetnél, komoly és megfontolt üzletemberré vált” – méltatta a Golden State Warriors sztárját Kevin Plank, az Under Armour alapító-vezérigazgatója. Plank hozzátette, hogy a márka fordulópont előtt áll, így ezt a pillanatot látták a legmegfelelőbbnek, hogy elengedjék Curryt, aki így tovább építheti a saját márkáját, ők az Under Armournál mindig hálásak lesznek neki mindazért, amit a cégért tett.
