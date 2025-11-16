Deviza
kosárlabda
Stephen Curry
Under Armour
NBA

Már nem a világ egyik legjobb kosarasa az Under Armour arca, egy korszak ért véget

Megválik első számú sztárjától és reklámarcától az amerikai Under Armour sportszergyártó. Tizenkét év közös munka után elválnak a márka és Steph Curry útjai. Napjaink egyik legjobb kosarasának azonban nincs oka szomorkodni, hiszen a cég az évek során súlyos dollárszázmilliókat fizetett neki.
VG
2025.11.16., 18:23

Tizenkét év rendkívül hosszú idő, nem is csoda, hogy ezalatt Steph Curry neve és arca valósággal egybeforrt az Under Armourral, a történet azonban a napokban véget ért: az NBA egyik legnagyobb sztárja közös megegyezéssel szerződést bontott az amerikai sportszergyártóval, amely 2012-ben igazolta őt át a Nike-tól.

Steph Curry
Steph Curry neve és arca egybeforrt az Under Armourral / Fotó: Imaginechina via AFP

Az Under Armour azért még profitál majd egy keveset Curry nevéből: jövő februárban hozzák ki a Curry 13-as típusú sportcipőjüket, az utolsó olyan Curry-modellt, amely az Under Armour neve alatt és logójával lát napvilágot, a cipővel együtt persze ruhakollekció is érkezik majd.

„Hihetetlen kiváltság volt számunkra, hogy együtt dolgozhattunk Stephennel, aki a Curry márka elnökeként jóval több volt puszta nagykövetnél, komoly és megfontolt üzletemberré vált” – méltatta a Golden State Warriors sztárját Kevin Plank, az Under Armour alapító-vezérigazgatója. Plank hozzátette, hogy a márka fordulópont előtt áll, így ezt a pillanatot látták a legmegfelelőbbnek, hogy elengedjék Curryt, aki így tovább építheti a saját márkáját, ők az Under Armournál mindig hálásak lesznek neki mindazért, amit a cégért tett.

Arról, hogy Curry mit nyilatkozott a szakítás kapcsán, mi lesz a sorsa saját nevét viselő márkájának, amely eddig az Under Armour leányvállalataként működött, illetve mennyi pénzt kapott a kosaras a cégtől az elmúlt 12 évben, ide kattintva olvashat többet az Origo oldalán.

kosárlabda

