Stranger Things: gigantikus költségek, gigantikus bevétel, a kérdés, hogy az új Star Wars- vagy a Harry Potter-franchise születik-e meg
A Stranger Things már legalább egymilliárd dollárt hozott a Netflixnek. Most az 5. évad akár újabb 200 milliót is termelhet szakértői becslések szerint. A nagy kérdés azonban az, hogy a sorozat válhat-e egy Star Wars- vagy Harry Potter-szerű franchise-zá, amely további milliárdokat hozhat a streamingcsatorna konyhájára.
Állítólag hatalmas költségvetést kapott a Stranger Things 5. évada, és ha ezek a számok igazak, az komoly változást jelenthet a streamelt tévés tartalmak világában. Persze ez nem lenne az első alkalom, hogy a Stranger Things forradalmasítja a streaminget. Lényegében ez a sorozat indította el a Netflix saját gyártású tartalmainak sikerét, így az ötödik, egyben utolsó évad különösen nagy jelentőségű.
A Stranger Things 5. évada nyolc epizódból áll majd, eggyel kevesebből, mint az előző évad. A Netflix kiemelt eseményként kezeli a bemutatót: az epizódok több részletben érkeznek a 2025-ös ünnepi időszakban. A sorozatot befejező évadot óriási dobásnak szánják – ezt tükrözi az erre költött pénz is.
A Stranger Things 5. évadának költségvetése minden eddigi filmet túlszárnyalhat
Az msn iparági szakértők becslései alapján úgy véli, hogy
- az 5. évad epizódonként 50-60 millió dollárba került, így a teljes költségvetés 400–480 millió dollár lehet.
- Összehasonlításképp: a valaha készült legdrágább film (szintén iparági becslések alapján), a Jurassic World: Világuralom, 465 millió dollárból készült, vagyis ha a Stranger Thingsre valóban ennyit költöttek, akkor még Hollywood legdrágább produkcióit is maga mögé utasítja.
A hivatalosan nem megerősített, 480 millió dolláros költségvetés ráadásul óriási ugrás az amúgy sem olcsó előző évadokhoz képest. Becslések szerint
- az első évad epizódonként 6 millió dollárba,
- a második 8 millióba,
- a harmadik pedig 10 millióba került.
- A negyedik évad költsége már 30 millió dollár volt epizódonként, és
- ha igazak a becslések, a záró évadban egy epizód már 60 millió dollárba került.
Mit jelenthet mindez a streaming jövőjére nézve?
Az 5. évad költségvetése és a folyamatos növekedés jól mutatja, mekkora változás zajlik az iparágban. A filmek mindig is drágák voltak, de a tévés és streamelt projektek sokáig jóval kisebb költségvetésből készültek – ha valami nagy büdzsét igényelt, azt többnyire a mozikban mutatták be.
Ez a működési modell azonban már a múlté. A mozifilmek már korántsem olyan biztos sikerek, mint korábban, és a Stranger Things volt az egyik első sorozat, amely megmutatta, mennyire jövedelmező lehet az exkluzív streamingtartalom. Ráadásul az 5. évad talán még nem is a legdrágább streamingprojekt:
a Prime Video 465 milliót költött A hatalom gyűrűi 1. évadára, a Harry Potter-sorozat pedig akár 500 millió felett is lehet évadonként.
Ez pedig megváltoztathatja a nézői elvárásokat is: a sorozatok készítői már nem engedhetik meg maguknak a gyengébb minőségű effekteket vagy az alacsonyabb produkciós értéket. Cserébe viszont a nézőknek el kell fogadniuk, hogy a következő évadokra sokkal tovább kell várni. A Stranger Things 5. évadának hosszú várakozási ideje könnyen új normává válhat.
Nemcsak a ráfordítás, de a bevétel is óriási
A Stranger Things már több mint egymilliárd dollárt hozott a Netflixnek 2020 óta – idézi a MarketWatch a Parrot Analytics adatait.
A Netflix csütörtökön vagy hálaadáskor este indítja útjára az 5. évadot, amely három részletben érkezik az ünnepek körül:
négy epizód hálaadáskor,
három epizód karácsonykor,
egy epizód szilveszterkor.
A felhajtás óriási: a Time magazin címlapon hozza, az élelmiszer- és étteremláncok tematikus termékeket dobnak piacra. A rajongók pedig újranézik az egész sorozatot. A 2016-ban indult, ’80-as évek popkultúrájában gyökerező, kissé különc sorozat mára globális jelenséggé nőtte ki magát – könyvsorozattal, sőt még egy Broadway-produkcióval is.
A sorozatra költött, szokatlanul nagy összegek rövid távon valószínűleg megtérülnek a Netflix számára, hiszen az új évad visszahozhatja a régi előfizetőket, és persze újakat is bevonzhat, akik most kezdenék el a sorozatot. Néhány elemző szerint fennáll annak a veszélye, hogy a közönség elveszíti az érdeklődést – főleg, hogy a szereplők már nem azok a bájos tinik, akik az első évad idején voltak. De a legtöbb szakértő szerint a sorozat túl népszerű ahhoz, hogy ilyesmi bekövetkezzen. Sunny Bonnell márkaszakértő szerint a sorozat:
Egyike azon kevés franchise-nak, amely még mindig képes a globális popkultúrát formálni.
Mi lesz hosszú távon?
Ez már nehezebben megjósolható. Lehet, hogy a Stranger Things a következő Harry Potter- vagy Star Wars-szintű franchise lesz, amely hosszú távon milliárdokat termel. Ehhez viszont új projektre van szükség.
A sorozat alkotói, a Duffer testvérek a Paramounttal kötöttek új, négyéves szerződést filmekre és sorozatokra – de továbbra is dolgoznak Netflix-projekteken is. Eközben egy sokat emlegetett spinoff is készülhet. Bonnell szerint „a Stranger Things már kevésbé sorozatként, inkább márkaként működik – és ez azt jelenti, hogy a pénzügyi pályája messze túlmutat a finálén”.