Deviza
EUR/HUF381.83 -0.04% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.17 +0.12% PLN/HUF90.28 -0.18% RON/HUF75.01 -0.04% CZK/HUF15.8 +0.01% EUR/HUF381.83 -0.04% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.17 +0.12% PLN/HUF90.28 -0.18% RON/HUF75.01 -0.04% CZK/HUF15.8 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,768.54 +0.14% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 0% OTP33,880 +0.59% RICHTER9,750 -0.51% OPUS477.5 -0.73% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,419.74 -0.09% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,332.11 -0.09% BUX108,768.54 +0.14% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 0% OTP33,880 +0.59% RICHTER9,750 -0.51% OPUS477.5 -0.73% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,419.74 -0.09% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,332.11 -0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Suno AI
megállapodás
zeneipar
mesterséges intelligencia
Warner Music Group
zene

Erre senki nem számított: a zenészek diadalt arattak a mesterséges intelligencia felett – teljesen átalakul a Suno AI, az emberek kedvenc MI-zeneírója

A Warner Music Group váratlan fordulattal partnerségre lépett a Sunóval, miután lezárták a köztük zajló szerzői jogi vitát. A Suno AI terjedése miatt a zenei iparág már hónapok óta feszült, most azonban úgy tűnik, megszületett az első nagy megoldás. A két cég szerint az új együttműködés a zenekészítés, a jogvédelem és a rajongói kapcsolatok jövőjét is átalakíthatja.
Gergely Máté
2025.11.26, 09:16
Frissítve: 2025.11.26, 09:45

A Warner Music Group (WMG) és a Suno AI kedden bejelentette, hogy megegyeztek – ezzel lezárult a Warner által korábban indított szerzői jogi per. A közös közlemény szerint a megállapodás új út lehet a mesterségesintelligencia- (MI) alapú zenealkotásban, amely kompenzálja és védi az előadókat, dalszerzőket és a szélesebb kreatív közösséget. A megállapodás keretében a Suno megvásárolja a WMG-től a koncert- és élőzenei eseményeket felkutató platformot, a Songkicket – a céges kommunikáció szerint a cél az, hogy a rajongókat, az előadókat és az MI-zenei felületet egyesítsék.

Teljesen átalakul a Suno AI, az emberek kedvenc MI-zenekészítője – a zenészek diadalt arattak a mesterséges intelligencia felett
Teljesen átalakul a Suno AI, az emberek kedvenc MI-zenekészítője – a zenészek diadalt arattak a mesterséges intelligencia felett / Fotó: T. Schneider

További fontos információ, hogy 2026-ban a Suno új, licencelt, fejlettebb modelleket indít el, miközben a jelenlegi, vitatott MI-modellek leállnak. A letöltés az ingyenes csomag esetében korlátozott lesz: ingyenes zenék csak lejátszhatók és megoszthatók lesznek, de nem tölthetők le. 

A letöltéshez fizetős fiók szükséges, és havi letöltési keret lesz. 

Emellett az előadók és dalszerzők „teljes kontrollt” kapnak afelett, hogy nevüket, hangjukat, arcképüket, dalszerzeményeiket felhasználja-e a platform MI-zenékhez, vagy sem. A WMG vezetője, Robert Kyncl a megállapodást győzelemnek nevezte a kreatív közösség számára. Szerinte az MI akkor válik pro-művészeti eszközzé, ha licencelt modellekre épül, és jogszerűen kompenzál. A Suno részéről Mikey Shulman hangsúlyozta, hogy a partnerség célja az „MI-zene jövőjének” megalapozása, dalaik révén szeretnék „még értékesebbé tenni a zenét milliárdok számára”.

A WMG–Suno-megállapodás jól illeszkedik az elmúlt hónapok trendjébe: az iparági szereplők egyre inkább hajlanak arra, hogy pereskedés helyett licencdíjas, szabályozott MI-zenei megoldásokat támogassanak. A megállapodás sokak szemében precedenst teremt – nem csupán a Sunóra, hanem más MI-zenei startupokra is hatással lehet, például a Udióra vagy Klay Visionre. Az iparági kommentárokban gyakran úgy fogalmaznak: a „jövő zenéje” akkor lehet fenntartható, ha az MI-zenei modellek tiszteletben tartják az alkotók jogait – és a WMG–Suno-megállapodás azt mutatja, hogy ez a szemlélet elindult.

A Suno AI azért továbbra is téma marad

Ugyanakkor a szerzői jogi aggályok teljesen nem szűntek meg: az elmúlt időszakban sok művész – köztük neves szerzők, énekesek, színészek is – nyílt petícióban kérte, hogy az MI-cégek fejezzék be a védett zenei tartalmak engedély nélküli felhasználását. Továbbá a digitális zenét kedvelők és rajongók között is vita van: vannak, akik szerint az MI-zene sokkal több ember számára teszi elérhetővé a zenekészítést, mások viszont attól tartanak, hogy az emberi kreativitást háttérbe szorítja, vagy homogenizálja a zenei stílusokat.

A mostani WMG–Suno-megállapodás lezárta a WMG által indított pereskedést, azaz a cég visszavonta a korábbi szerzői jogi keresetet. 

Ugyanakkor nem minden jogi front szűnt meg: más felek – köztük jogkezelő szervezetek Európában, például a német GEMA – továbbra is fenntartják a kifogásukat a Suno ellen. Ráadásul a pereskedés nem az egyetlen aggodalom: a közösségi elfogadás, az etikai kérdések és a művészeti minőség megőrzése is megmaradtak vitapontként.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu