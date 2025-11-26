Erre senki nem számított: a zenészek diadalt arattak a mesterséges intelligencia felett – teljesen átalakul a Suno AI, az emberek kedvenc MI-zeneírója

A Warner Music Group (WMG) és a Suno AI kedden bejelentette, hogy megegyeztek – ezzel lezárult a Warner által korábban indított szerzői jogi per. A közös közlemény szerint a megállapodás új út lehet a mesterségesintelligencia- (MI) alapú zenealkotásban, amely kompenzálja és védi az előadókat, dalszerzőket és a szélesebb kreatív közösséget. A megállapodás keretében a Suno megvásárolja a WMG-től a koncert- és élőzenei eseményeket felkutató platformot, a Songkicket – a céges kommunikáció szerint a cél az, hogy a rajongókat, az előadókat és az MI-zenei felületet egyesítsék.

Teljesen átalakul a Suno AI, az emberek kedvenc MI-zenekészítője – a zenészek diadalt arattak a mesterséges intelligencia felett / Fotó: T. Schneider

További fontos információ, hogy 2026-ban a Suno új, licencelt, fejlettebb modelleket indít el, miközben a jelenlegi, vitatott MI-modellek leállnak. A letöltés az ingyenes csomag esetében korlátozott lesz: ingyenes zenék csak lejátszhatók és megoszthatók lesznek, de nem tölthetők le.

A letöltéshez fizetős fiók szükséges, és havi letöltési keret lesz.

Emellett az előadók és dalszerzők „teljes kontrollt” kapnak afelett, hogy nevüket, hangjukat, arcképüket, dalszerzeményeiket felhasználja-e a platform MI-zenékhez, vagy sem. A WMG vezetője, Robert Kyncl a megállapodást győzelemnek nevezte a kreatív közösség számára. Szerinte az MI akkor válik pro-művészeti eszközzé, ha licencelt modellekre épül, és jogszerűen kompenzál. A Suno részéről Mikey Shulman hangsúlyozta, hogy a partnerség célja az „MI-zene jövőjének” megalapozása, dalaik révén szeretnék „még értékesebbé tenni a zenét milliárdok számára”.

A WMG–Suno-megállapodás jól illeszkedik az elmúlt hónapok trendjébe: az iparági szereplők egyre inkább hajlanak arra, hogy pereskedés helyett licencdíjas, szabályozott MI-zenei megoldásokat támogassanak. A megállapodás sokak szemében precedenst teremt – nem csupán a Sunóra, hanem más MI-zenei startupokra is hatással lehet, például a Udióra vagy Klay Visionre. Az iparági kommentárokban gyakran úgy fogalmaznak: a „jövő zenéje” akkor lehet fenntartható, ha az MI-zenei modellek tiszteletben tartják az alkotók jogait – és a WMG–Suno-megállapodás azt mutatja, hogy ez a szemlélet elindult.