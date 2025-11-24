Hajmeresztő lépéssel spórolna a költségeken az európai ország

A svájci védelmi politika újragondolása során meglepő javaslat látott napvilágot: az alpesi ország szociáldemokrata pártja felvetette, hogy Svájc és Ausztria egyesíthetné légierejét – számol be róla a Kronen Zeitung osztrák napilap. A párt szerint ez költséghatékonyabb megoldás lenne, és növelhetné mindkét ország biztonságát.

Svájc védelmi minisztere, Martin Pfister nem ért egyet a szociáldemokraták javaslatával (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Egy a svájci szociáldemokraták által kidolgozott dokumentum szerint a légierők összevonása „jelentős költségmegtakarítást” eredményezhetne, és lehetővé tenné a „biztonsági szempontból releváns területekre való fókuszálást”. A párt ezt az alternatívát a svájci kormány fegyverkezési terveivel szemben fogalmazta meg.

Martin Pfister svájci védelmi miniszter ugyanis legalább 30 darab amerikai gyártmányú F-35-ös vadászgép beszerzését szorgalmazza. A miniszter szerint ennek a beszerzésnek „ nincs alternatívája”. A szociáldemokraták azonban túl drágának tartják az üzletet, és kétségbe vonják az F-35-ösök alkalmasságát is a modern kihívások kezelésére.

A légtérvédelmünket realisztikus forgatókönyvekre kell alapoznunk

– hívta fel a figyelmet Samira Marti, a párt társ-frakcióvezetője a SonntagsZeitungnak adott nyilatkozatában.

Szerinte a modern fenyegetések inkább jelentenek „hibrid támadásokat drónrajokkal és olcsó rakétákkal”, semmint hagyományos hadviselést.

A szociáldemokraták ezért a „felderítésre, elektronikus védelemre és pontszerű védelemre” helyeznék a hangsúlyt. Konkrétan gyorsan mozgatható föld-levegő tűzegységeket és „könnyű vadászgépeket” javasolnak az alacsony magasságban és lassan repülő drónok elhárítására, amelyekre szerintük sokkal alkalmasabbak lennének, mint az F-35-ösök.

Érdekes párhuzam, hogy Ausztria tavaly 12 darab Leonardo M-346FA könnyű vadászgépet vásárolt Olaszországtól. A svájci szociáldemokraták most hasonló típusú gépeket javasolnak hazájuknak az F-35-ösök helyett, mondván, ezek „fürgébbek, költséghatékonyabbak és hatékonyabbak”.

A semleges Svájc azonban nem mondhat le teljesen a nagy teljesítményű vadászgépekről a légi védelemben. Ezért a szociáldemokraták azt javasolják, hogy Svájc működjön együtt más európai országokkal, például a NATO-tag Franciaországgal és szintén semleges szomszédjával, Ausztriával, hogy teljesen elkerülhessék az F-35-ösök beszerzését.