Svájc
munkavállaló
fizetés

Elfogyott a munkaerő Európa egyik leggazdagabb országában, most külföldiek tízezreit akarják elcsábítani dolgozni: brutális a fizetés – ezek a nyitott állások

Svájc 85 000 külföldi munkavállaló felvételére készül, igencsak vonzó fizetésekkel.
Andor Attila
2025.11.26, 08:14

Vonzó fizetések, stabilitás és garantált munkahelyek. Svájc külföldi tehetségek fogadására készül, hogy betöltse a 2020 óta fennálló szakképzett munkaerőhiányt. A kórházaktól és szállodáktól kezdve a mérnöki cégekig a piac megnyílik a tapasztalt szakemberek és a friss diplomások előtt is – írja a mariefrance.

Svájc
Svájc: brutális mennyiségű betöltetlen állás van az alpesi országban / Fotó: robertharding via AFP

A legtöbb betöltetlen állás az egészségügyben , a turizmusban és a vendéglátásban összpontosul, de a technikusok, informatikai szakemberek és mérnökök is jó eséllyel tudnak elhelyezkedni.

  • A hatóságok ugyanakkor szkeptikusak: úgy vélik, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háború elől menekültek nem lesznek elegendőek a jelenlegi szakemberhiány pótlására. Egy beszédes példa: Svájcban minden negyedik orvos 60 év feletti , ami a keresletet növeli. 
    A legkeresettebb szakmák:
  • Orvosok
  • szakképzett munkavállalók
  • Számítógép-szerelők
  • Tanárok
  • Mérnökök
  • Vendéglátóipari szakemberek
  • Digitális szakértők
  • Értékesítők
  • Háztartási alkalmazottak

Hogyan lehet jelentkezni?

A legegyszerűbb út a svájci székhelyű toborzó ügynökségeken, például az Adeccón keresztül történő jelentkezés. A határ környékén élő franciák akár ingázhatnak is:  Ez a keretrendszer kétoldalú megállapodásokon alapul, és ehhez egy  úgynevezett G engedély megszerzése szükséges.
Ez a státusz külön szabályokat tartalmaz az egészségbiztosításra, a családi támogatásokra, a nyugdíjra és a munkanélküli-segélyre vonatkozóan. Az adózás tekintetében a szabályok kantononként és a Franciaországban, illetve Svájcban eltöltött időtől függően változnak; általában a svájci adók alacsonyabbak. 

A helyi szokások megértése is fontos, mivel a svájci toborzók nagyra értékelik a pontosságot, a precizitást és az önállóságot. 

