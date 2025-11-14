Deviza
BUX107,297.46 -0.85% MTELEKOM1,740 -1.25% MOL3,046 -0.52% OTP32,170 -0.83% RICHTER9,725 -1.12% OPUS527 0% ANY7,240 -3.21% AUTOWALLIS154 +0.33% WABERERS5,520 -1.43% BUMIX10,497.4 -0.76% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,337.22 -0.71%
Boeing
Egyesült Államok
Svájc
vámháború
beruházás

Trump szemet hunyt a brutális vám felett, de ennek kemény ára van – az se mindegy, mivel repül mostantól Svájc

Véget érhet a vámháború Washington és Bern között. Trump kormánya jelentős könnyítést ad az alpesi exportőröknek, amiért Svájc monumentális befektetésekkel és új Boeing-vásárlásokkal fizet.
VG
2025.11.14., 20:23

Az Egyesült Államok és Svájc áttörést ért el: Washington 39 százalékról 15 százalékra csökkenti a svájci árukra kivetett büntetővámot. A megállapodásért cserébe Bern 200 milliárd dolláros befektetést vállalt Trump elnöksége alatt, továbbá több Boeing-gép vásárlását is megígérte. A hónapok óta húzódó konfliktus ezzel lezárulhat, és visszaállhat a két ország között a normális kereskedelmi rend.

Swiss Airbus A220 Landing svájc
Trump kormánya jelentős könnyítést ad az alpesi exportőröknek, amiért Svájc monumentális befektetésekkel és új Boeing-vásárlásokkal fizet / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok és Svájc „gyakorlatilag” véglegesítette azt a kereskedelmi megállapodást, amely radikálisan csökkenti a svájci termékek amerikai vámját 

– jelentette be Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő. A Trump-kormány által augusztusban kivetett, sokkolóan magas 39 százalékos vám a legnagyobb teher volt a fejlett országok közül, és súlyosan érintette Svájc kulcsiparágait: a luxusórákat, a precíziós gépgyártást és a finommechanikai eszközöket.

A frissen kialkudott 15 százalékos vám így óriási megkönnyebbülést jelenti Bern számára, amely hónapok óta szenved az amerikai büntetés miatt. Greer szerint ez a kulcs ráta – más meglévő MFN-díjakkal együtt – nagyjából az uniós vámeloszláshoz igazodik.

A megállapodás így lezárta azt a feszült időszakot, amely akkor indult, amikor Trump váratlanul megemelte a vámot a svájci árukra, arra hivatkozva, hogy a két ország között 40 milliárd dolláros áruforgalmi deficit alakult ki.

Svájc hálából pénzlavinát zúdít az USA-ra

Cserébe Bern sem aprózza el a kompenzációt: 200 milliárd dollárnyi befektetést ígért az Egyesült Államoknak Trump elnöki ciklusa alatt, amelyből 70 milliárd már jövőre megérkezhet. 

Az ígért összegek a gyógyszeripartól a vasúti berendezéseken át egészen az aranyfinomításig több amerikai ágazatot érintenek. Emellett a Bloomberg értesülései alapján Svájc „jelentős mennyiségű” Boeing-utasszállító vásárlását is vállalta.

Svájc rengeteg gyártást fog az Egyesült Államokba telepíteni – a gyógyszerektől a vasúti berendezésekig. Nagyon izgatottak vagyunk, minél előbb látni akarjuk, hogy mit jelent ez az amerikai iparnak 

– fogalmazott Geert.

A megállapodás a svájci fél hosszú hónapokig tartó ingázó diplomáciájának eredménye. A Bern és Washington közötti tárgyalási folyamat korábban többször megakadt, nem utolsó sorban a 39 százalékos vám hidegzuhanya miatt.

A részleteket a Fehér Ház várhatóan pénteken teszi közzé – de már most egyértelmű: ez Trump egyik legnagyobb kereskedelmi alkui az idei évben.

Svájcban szinte még a mutató is megállt, de a kudarc után áttörés jöhet, fellélegezhetnek az óragyártók

A fejlett országok közül a legmagasabb vámot, 39 százalékot szabott ki az amerikai elnök az alpesi országra. Svájc most áttörésben reménykedik, csúfos diplomáciai kudarcok sorozata után elérhetik, hogy 15 százalékra csökkenjen a teher.

 

