Trump szemet hunyt a brutális vám felett, de ennek kemény ára van – az se mindegy, mivel repül mostantól Svájc

Az Egyesült Államok és Svájc áttörést ért el: Washington 39 százalékról 15 százalékra csökkenti a svájci árukra kivetett büntetővámot. A megállapodásért cserébe Bern 200 milliárd dolláros befektetést vállalt Trump elnöksége alatt, továbbá több Boeing-gép vásárlását is megígérte. A hónapok óta húzódó konfliktus ezzel lezárulhat, és visszaállhat a két ország között a normális kereskedelmi rend.

Trump kormánya jelentős könnyítést ad az alpesi exportőröknek, amiért Svájc monumentális befektetésekkel és új Boeing-vásárlásokkal fizet / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok és Svájc „gyakorlatilag” véglegesítette azt a kereskedelmi megállapodást, amely radikálisan csökkenti a svájci termékek amerikai vámját

– jelentette be Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő. A Trump-kormány által augusztusban kivetett, sokkolóan magas 39 százalékos vám a legnagyobb teher volt a fejlett országok közül, és súlyosan érintette Svájc kulcsiparágait: a luxusórákat, a precíziós gépgyártást és a finommechanikai eszközöket.

A frissen kialkudott 15 százalékos vám így óriási megkönnyebbülést jelenti Bern számára, amely hónapok óta szenved az amerikai büntetés miatt. Greer szerint ez a kulcs ráta – más meglévő MFN-díjakkal együtt – nagyjából az uniós vámeloszláshoz igazodik.

A megállapodás így lezárta azt a feszült időszakot, amely akkor indult, amikor Trump váratlanul megemelte a vámot a svájci árukra, arra hivatkozva, hogy a két ország között 40 milliárd dolláros áruforgalmi deficit alakult ki.

Svájc hálából pénzlavinát zúdít az USA-ra

Cserébe Bern sem aprózza el a kompenzációt: 200 milliárd dollárnyi befektetést ígért az Egyesült Államoknak Trump elnöki ciklusa alatt, amelyből 70 milliárd már jövőre megérkezhet.

Az ígért összegek a gyógyszeripartól a vasúti berendezéseken át egészen az aranyfinomításig több amerikai ágazatot érintenek. Emellett a Bloomberg értesülései alapján Svájc „jelentős mennyiségű” Boeing-utasszállító vásárlását is vállalta.

Svájc rengeteg gyártást fog az Egyesült Államokba telepíteni – a gyógyszerektől a vasúti berendezésekig. Nagyon izgatottak vagyunk, minél előbb látni akarjuk, hogy mit jelent ez az amerikai iparnak

– fogalmazott Geert.