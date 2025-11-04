Deviza
EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF338.18 +0.07% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF417.54 +0.13% PLN/HUF91.16 +0.05% RON/HUF76.38 +0.05% CZK/HUF15.92 -0.04% EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF338.18 +0.07% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF417.54 +0.13% PLN/HUF91.16 +0.05% RON/HUF76.38 +0.05% CZK/HUF15.92 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gaming
Nintendo Switch 2
kézikonzol
eladás
Nintendo
rekordév

Tarol a Nintendo új csodafegyvere: továbbra is hatalmas eladást várnak a Switch 2-től – ezzel rekordévet zárhat a japán videójáték-óriás

Szárnyal a Nintendo új generációs konzolja, a Switch 2: a japán cég 15 millióról 19 millió darabra emelte az idei értékesítési célját. A vállalat szerint a kereslet még a korábbi várakozásokat is felülmúlja, miközben közeledik az ünnepi szezon. Ha a lendület kitart, a Switch 2 lehet a Nintendo történetének legjobban rajtoló játékkonzolja.
Gergely Máté
2025.11.04, 22:26

Erős rajtot vett a Nintendo új generációs játékkonzolja: a japán vállalat 15 millióról 19 millió darabra emelte a Switch 2 értékesítési előrejelzését a 2025–2026-os pénzügyi évre. A kiotói székhelyű cég ezzel együtt 16 százalékkal, 370 milliárd jenre (2,45 milliárd dollárra, azaz 823,8 milliárd forintra) növelte éves működési nyereség-előrejelzését is, köszönhetően a konzol iránti vártnál erősebb keresletnek. 

Tarol a Nintendo új csodafegyvere: 19 milliós eladást várnak a Switch 2-től – ezzel rekordévet zárhat a japán videójátékóriás
Tarol a Nintendo új csodafegyvere: továbbra is hatalmas eladást várnak a Switch 2-től – ezzel rekordévet zárhat a japán videójáték-óriás / Fotó: Matthieu Tuffet

A Switch 2 több mint 130 millió eladott darabbal minden idők egyik legsikeresebb játékkonzolja lett. Az utód már a kereskedelmi háborúk idején került piacra, ami próbára tette a Nintendo ellátási láncát – ennek ellenére a cég szeptember végéig 10,3 millió darabot értékesített az új modellből. A sikert olyan címek segítették, mint a Mario Kart World és a Donkey Kong Bonanza, melyek világszerte a legkelendőbb játékszoftverek közé kerültek.

A vállalat vezetése szerint a kulcsidőszak még csak most jön: az év végi ünnepi szezonban várják a legnagyobb forgalmat, amit két új cím, a Pokémon Legends: Z-A és a Kirby Air Riders is megdobhat. 

Az első karácsonyi szezon lesz az igazi próbatétel, de továbbra is erős lendületet érzékelünk

– mondta Furukava Suntaró, a Nintendo elnöke a pénzügyi eredmények ismertetésekor.

Bár a cég féléves működési nyereséghányada 13,2 százalékra csökkent az előző évi 23,2-ről, az új termékek és a bővülő játékkínálat kompenzálhatja a visszaesést. A Nintendo részvényei az eredményjelentés előtt 0,8 százalékos eséssel zártak, de éves szinten így is mintegy 40 százalékos árfolyam-emelkedést értek el, ami jól mutatja, hogy a befektetők hosszabb távon bíznak a Switch 2 sikerében.

A konzol piaci fogadtatása alapján a Nintendo újra a videójáték-ipar egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válhat. Ha a 19 milliós eladási cél teljesül, a Switch 2 akár a vállalat történetének egyik legerősebb termékbevezetése lehet – és újabb bizonyítéka annak, hogy a japán cég még mindig képes meghatározni, hogyan játszik a világ.

A Nintendo Switch 2 jött, látott, és lenyűgözte a szakmát

Megérkezett a nyár elején Nintendo Switch 2, és a nagy tech és játékmagazinok egyetértenek abban, hogy a kézikonzol egy kiforrott, látványos továbbgondolása az elődjének – forradalmi újdonságok helyett azonban aprólékos finomításokkal győz. 

A The Verge szerint a Switch 2 nem hoz radikális új irányt, de érezhetően jobb lett: a 7,9 hüvelykes, 1080p-s kijelző 120 Hz-es képfrissítése látványos előrelépés, a menük és a játékok gyorsabban töltődnek, és az új USB-C port is praktikus újítás. Ugyanakkor hiányzik belőle az OLED-kijelző mélysége és a valódi HDR-élmény, így inkább egy „megérett verziónak” érződik, mintsem új korszak kezdetének. A GameSpot ezt megerősíti: szerintük 

a Switch 2 olyan, amilyennek mindig is lennie kellett volna:

letisztultabb dizájn, gyorsabb működés és majdnem teljes visszamenőleges kompatibilitás a korábbi játékokkal. Ez a jól ismert élmény, csak jobb köntösben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu