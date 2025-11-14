Deviza
Lukoil
Románia
Bulgária
finomító
amerikai szankciók

Pánik Lukoil-ügyben: Bulgáriában vevőt, Romániában megoldást keresnek a szankciók miatt

Már csak egy hét, és hatályba lépnek az orosz Lukoil és Rosznyefty cégek ellen Oroszország ukrajnai háborúja miatt elrendelt amerikai szankciók. Romániában és Bulgáriában is gőzerővel keresik a megoldást, máskülönben több vállalatuk, sőt a gazdaságuk egésze is megsínyli az amerikai szankció hatását.
VG
2025.11.14., 15:06

Az amerikai büntetőintézkedések pallosa lebeg az oroszországi Lukoil és Rosznyefty társaságok, valamint azok leányvállalatai feje felett. A határidő november 21., az érintett cégek közül akkortól csak azok mentesülnek a szankciók alól, amelyek már nincsenek az említett két társaság tulajdonában. A szankciót azért rendelték el, hogy nyomást gyakoroljanak az Oroszországra az ukrajnai háború mielőbbi befejezése végett.

szankció
A szankció minden Lukoil- és Rosznyefty-érdekeltséget sújt november 21. után / Fotó: AFP

Kapkodni kényszerül a bolgár kormány a szankció közeledte miatt

Hatályba lépett Bulgáriában az a törvény, amelynek alapján a bolgár állam birtokba veheti az orosz Lukoil bulgáriai eszközeit. A jogszabályban foglaltak mostantól kötelező érvényűek, de ezzel semmi nincs megoldva: az amerikai szankció miatt november 21-ig vevőt is kell találni az orosz eszközökre. A tét elsősorban

  • a burgaszi olajfinomító jövője,
  • de a Lukoilnak benzinkút-hálózata,
  • valamint egy repülőket és hajókat üzemanyaggal töltő hálózata 

is van Bulgáriában.

Mindenekelőtt új, különleges feladatú vezetőt kell kinevezni a Lukoil Naftohim élére, akinek pedig gyorsan vevőt kell találnia a finomítóra. Ha a társaságot nem sikerül eladni november 21-ig, akkor akkortól az amerikai szankciók értelmében nem köthetők vele megállapodások, nem születhetnek tranzakciók. A bulgáriai kormánypárt reméli, hogy talán hat hónapos halasztást kap a szankciókra. Ezt már maga a vállalat is kérte.

Romániában sem jobb a helyzet

Az Egyesült Államok szankciói miatt a Lukoilnak nagyon nehéz lesz Romániában működnie, ha nem találnak „gazdasági megoldást” – ezt Ilie Bolojan miniszterelnök szögezte le az Euroneswnak a romániai Krónika szerint. Ilie Bolojan azt is kijelentette, hogy  e gazdasági megoldás nélkül bármely vállalat, amely a Lukoillal együttműködik, a szankciók alá kerül, ha a pénzmozgások nincsenek egyértelműen elkülönítve. Márpedig fontos vállalatok a Lukoil partnerei, például a RomGaz, amely egy fekete-tengeri projektben működik vele együtt.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy bár a Lukoil romániai finomítója jelenleg áll, és a romániai piacból való részesedése valószínűleg nem okoz különösebb problémákat, a közvetett zavarok hatással lehetnek a régió bizonyos piacaira.

Az egész világ megérzi

A nyugati országok által a két orosz társaság ellen bevezetett szankciók olyan kockázatot jelentenek a globális energiapiacok stabilitására, amely messze túlmutat az Oroszországi Föderáción – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség novemberi jelentésének adataiból – írja a TASZSZ orosz hírügynökség. Oroszország nyersolajból és finomított termékekből származó bevételei októberben ismét csökkentek az alacsonyabb exportvolumen és az alacsonyabb árak miatt – közölte csütörtökön a Nemzetközi Energiaügynökség. 

Szakértői szerint az orosz olajipar két kulcsfontosságú szereplőjével szembeni korlátozó intézkedések már most is működési zavarokhoz és fokozott piaci feszültséghez vezetnek.

A Lukoil vis maiort hirdetett az iraki Nyugat-Kurna-2 mezőn (napi 480 ezer hordó kapacitással), miután az ország hatóságai befagyasztották a vállalat pénzeszközeit és olajszállításait. Oroszország létfontosságú energiaiparára nyomás nehezedik az olajfinomítók és -vezetékek elleni ukrán dróntámadások eszkalációja, valamint az Ukrajna elleni nyugati szankciók miatt.

 

