Deviza
EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.27 -0.39% RON/HUF75.15 -0.48% CZK/HUF15.82 -0.11% EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.27 -0.39% RON/HUF75.15 -0.48% CZK/HUF15.82 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48% BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Szerbia
árrésstop
infláció

Árrésstop Szerbiában: nem tökéletes, de működik a magyar modell

Belgrád magyar minta alapján vezetett be intézkedéseket az árak csökkentésére. A szerb árrésstop működik, bár a nagy kereskedelmi láncok igyekeznek beszállítóikra hárítani a költségeket.
Tóth Péter, Vajdaság
2025.11.24., 17:26

Szeptember elsején lépet életbe, így közel három hónapja érvényben van már a szerb árrésstop. 

szerb árrésstop
Működik a szerb árrésstop, esik az infláció / Fotó: AFP

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, van ugyan hatása, de az intézkedések nem hozták meg minden esetben a várt eredményeket. A jövő márciusig tartó árrésstop eddig több tanulsággal is szolgált a termelők, a beszállítók, de a fogyasztók számára is. Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy a nagyobb kereskedelmi láncok számára a profitmaximalizálás a legfontosabb cél. 

Az áruházláncok továbbra is a profitmaximalizálásra törekednek

A szerbiai termelők és beszállítók az eddigi tapasztalatok alapján most arra panaszkodnak, hogy 

mind nagyobb rajtuk a nyomás az áruházláncok részéről, hogy csökkentsék a beszállítási árakat, illetve egyéb módon járuljanak hozzá a kereskedők profitjának növeléséhez. 

Jagoda Lazarevic kül- és belkereskedelmi miniszter szerint ez tisztességtelen kereskedelmi magatartásnak tekinthető. „Fontos a párbeszéd, fontos, hogy bővítsük az együttműködést ezekkel a vállalatokkal. A nyomásgyakorlás folytatódik, a beszállítók ezt jelezték. Szeretnénk mindenkit bevonni a törvény kidolgozásába, hogy később annak gyakorlati alkalmazása minél sikeresebb legyen. Számunkra nagyon fontosak a tapasztalatok, hogy meg tudjuk tervezni a következő lépéseinket, beleértve az esetleges ellenőrzéseket is” – nyilatkozta. Hozzátette azonban, hogy véleménye szerint összességében hatásos volt az árréseket korlátozó kormányhatározat.

A szerb árrésstop jelentősen lenyomta az árakat

Egyes termékek ára valóban olcsóbb lett a 20 százalékra maximált árrés miatt. Összesen 

  • 23 alapvetető fogyasztási termékcsoport esetében korlátozták legfeljebb 20 százalékra az árrést. 
  • Ez a korábbi 40-45 százalékos árréshez képest jelentős árcsökkenést kellett volna, hogy eredményezzen. 
    Szerbiában az éves infláció szeptemberben 2,9, októberben 2,8 százalék volt. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy a kormány hat hónapra 20 százalékos árrésstopot vezetett be az élelmiszerekre és a háztartási fogyasztási cikkekre. A lépés következtében szeptemberben 147 termék ára csökkent. Az élelmiszerek drágulása éves összehasonlításban 7,8 százalékról 1,7-re esett.
Kapcsolódó

Élelmiszerárstop

Élelmiszerárstop
123 cikk


 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
mozi

Rekordot dönt a Wicked folytatása: az év legnagyobb kasszasikere lehet – mindent letarolt a nyitó hétvégén

Wicked: For Good
5 perc
árrésstop

Árrésstop Szerbiában: nem tökéletes, de működik a magyar modell

A szerb árrésstop működik, bár a nagy kereskedelmi láncok igyekeznek beszállítóikra hárítani a költségeket.
5 perc
Riczu Tamás

Ne a biósokat okold, a Top 100 Magyar Bor győztese szerint a szőlőgyilkos kabóca legyőzhető

Az aranyszínű sárgaság árnyékában is van jövője a magyar bornak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu