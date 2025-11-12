Deviza
Egy hajszálnyira az EU-s tagságtól Magyarország szomszédja, túl is tolták a felkészülést – nem arról az országról van szó, amelyre elsőre gondolna

Djuro Macut miniszterelnök szerint Szerbia technikailag teljesítette az EU-csatlakozási feltételek jelentős részét, és a kormány aktívan végrehajtja a reformokat annak érdekében, hogy mielőbb elérjék az uniós tagságot. Ugyanakkor szerinte a csatlakozás útját politikai döntések akadályozzák.
VG
2025.11.12, 19:44

Szerbia nagyon közel áll az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, mivel technikailag minden feltételt teljesítettek, de a csatlakozás végső döntése a tagállamokon múlik – mondta Duro Macut szerb miniszterelnök a Szerbia Palotában megrendezett, Western Balkans 2030 – A Turning Point for the Region című konferencián.

Duro Macut: Szerbia hajszálnyira az EU-tagságtól
Djuro Macut szerint Szerbia az EU kapujában van / Fotó: AFP

A Magyar Szó tudósítsa szerint kiemelte, hogy a reformok végrehajtása felgyorsult, és a kormány továbbra is aktívan dolgozik ezen, különösen a jogi kérdéseken. A kormányfő úgy véli, hogy politikai különbségek vannak a parlamentben, de az uniós követelmények harmonizációja nem lehet politikai viták tárgya, hiszen ezek nemzeti érdekek.

A politikus leszögezte: eddig a csatlakozási feltételek 65 százalékát teljesítették, ami több, mint néhány környező ország esetében, viszont a fennmaradó feltételek, különösen a harmadik országokkal kapcsolatos politikai és szankciós kérdések, lassítják a haladást. Macut hangsúlyozta, hogy a kormány erősen Európa-párti, és kitart a reformok mellett annak érdekében, hogy mielőbb teljesíthessék az EU-tagsághoz szükséges szabványokat.

Szerbia uniós csatlakozási folyamata hosszú múltra tekint vissza, még a 2000-es évek elején, Slobodan Miloseviv hatalomvesztése után indult be. Az első jelentős mérföldkő a 2008-ban aláírt Stabilizációs és társulási megállapodás volt, majd 2012-ben Szerbia megkapta a tagjelölti státuszt. 

2014-ben kezdődtek meg a tényleges csatlakozási tárgyalások, melyek során az EU 35 jogi fejezetében vizsgálják a szerb jogrend összehangolását az uniós követelményekkel. Bár az EU eredetileg 2025-re jósolta Szerbia csatlakozását, a folyamat lassú több politikai és jogállamisági akadály miatt, különösen a Koszovóval való kapcsolat normalizálása érzékeny téma.

Kiszállnak a NIS-ből az orosz tulajdonosok

Megoldódhat az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciókkal sújtott szerb olajvállalat, a NIS kérdése, miután az oroszok hajlandók megválni részesedésüktől. A Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető vállalat még a leköszönő Biden-adminisztráció által bevezetett intézkedések kereszttüzébe került, de többször is kapott haladékot a helyzet rendezésére az érkező Trump-kormánytól.

