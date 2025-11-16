Deviza
NIS
üzemanyag
Szerbia
Gazprom

A rettegő Szerbia hajlandó túlfizetni a Gazpromot, ez lett az oroszokat büntető szankcióból – a Mol figyel

Mentességet nem kapott, haladékot igen az amerikai szankciók hatálya alól déli szomszédunk, ahol attól rettegnek: ha a határidőig sem szállnak ki az oroszok egyetlen finomítójából, kiszáradnak a benzinkutak. Szerbia hajlandó akár túlfizetni is a Gazpromot, hogy ez meg ne történhessen – jelentették be vasárnap.
Pető Sándor
2025.11.16., 19:32

Egy fokkal javult a helyzete, de nem szabadult ki a kutyaszorítóból Szerbia, amikor a hétvégén kiderült, hogy nekik is jutott az amerikai energiaszankciókkal kapcsolatban Európában frissen kiosztott washingtoni halasztásokból. Mindössze három hónap számukra a haladék, és vasárnap a szerbek bejelentették: hajlandók felárat is fizetni az orosz Gazpromnak, hogy megszabaduljon annak a veszélyétől, hogy kifogy az üzemanyag.

Szerbia bajban van, és valamilyen módon meg kell fizetnie a szankciók árát – lehet, hogy a végén az oroszok örülnek
Fotó: AFP

Aleksandar Vučić elnök kijelentette – számolt be a Bloomberg hírügynökség – , hogy Szerbia nem sajnálja a pénzt arrahogy visszaszerezze az olajfinomító NIS AD irányítását.

Elmondta: a NIS tulajdonosai, az orosz Gazprom PJSC leányvállalatai, már tárgyalnak ázsiai és európai harmadik befektetőkkel, akik potenciálisan átvehetnék a vállalatot. Erről a szerb elnök a vasárnap tartott belgrádi kormányülés élő közvetítésében beszélt, amelyet a válság megoldására rántottak össze. n a helyzet megoldási lehetőségeit vitatták.

Ismeretes, a magyar Mol is fontolgatta a Gazprom 11,3 százalékos közvetlen részesedésének átvételét a NIS-ben.

Ha nem tudnak megegyezni az árban, az én javaslatom az, hogy mi ajánljunk jobb árat...Készek vagyunk akár túlfizetni is

a Gazprom-leányok által birtokolt 56 százalékos részesedésért – mondta Vučić.

Szerbia az állami kisajátítást el akarja kerülni, kérdés hogy dönt a Gazprom

Szerbia egyetlen finomítója napokon belül kifogyhat a kőolajból, miután a szankciók – amelyek október 9-én léptek életbe – elvágták a szállítási útvonalát a szomszédos Horvátországon keresztül. Vučić és Sinisa Mali pénzügyminiszter figyelmeztettek, hogy ez pusztító következményekkel járhat Szerbia gazdaságára és hitelminősítésére.

Az országnak mindössze egy hete maradt, hogy megoldást találjon az üzemanyag-ellátási válság elkerülésére – mondta Vučić. „Bármi az ára, meg fogjuk találni a pénzt” – fogalmazott.

Egy esetleges állami kivásárlás – az állam jelenleg csaknem 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik – nemzetközi finanszírozókkal folytatott tárgyalásokat és akár a költségvetés módosítását is szükségessé tenné a fedezet biztosításához – tette hozzá az elnök, anélkül, hogy konkrét összegeket említett volna. Hangsúlyozta azonban: „El akarjuk kerülni a kisajátítást, államosítást.” 



