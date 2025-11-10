Déli szomszédunk is kipróbálja a speciális modellt: teljesen átalakul a nemzeti olajóriás – vajon így lerázhatják magukról az amerikai szankciókat?

Szerbia megpróbálja a Lukoil bolgár példáját követni, hogy megkerülje az amerikai szankciókat az orosz tulajdonban lévő NIS ellen. A változtatások a cég vezetésében már el is indultak, de szakértők szerint a washingtoni engedély megszerzése még korántsem biztos.

Szerbia a bolgár Lukoil-példát követve próbálja kezelni az amerikai szankciókat az orosz tulajdonban lévő NIS ellen / Fotó: AFP

A NIS vezetésében történt változások mögött egyértelmű cél látszik: Szerbia a „bolgár modellt” próbálja alkalmazni, amellyel Bulgária megoldotta Lukoil-ügyeit az amerikai szankciók kereszttüzében.

A NIS társtulajdonosai, az orosz Gazprom és a szerb állam, a menedzsment átalakításával próbálják feloldani a január óta érvényben lévő amerikai szankciókat.

„Szerbia az amerikai szankciók kezelésében a bolgár út felé halad. A hatóságok bejelentették a vezetéscserét, akárcsak Bulgária tette a Lukoil esetében, ahol külön adminisztrátort neveztek ki” – mondta az energiaügyi tanácsadó, Zeljko Markovic a szerb N1 hírportálnak, hozzátéve, hogy a menedzsment átalakítása segíthet a szankciók felfüggesztésében, de „a valószínűsége alacsony, hogy ezt Washington is elfogadja”.

A szerb elnök, Aleksandar Vucic a múlt héten arról beszélt, hogy „ma vagy holnap, az oroszokkal és más érintettekkel közösen levelet küldünk Washingtonnak a szankciók alóli mentesség megszerzéséért, mert elkezdtük a vezetés átalakítását”.

Bulgáriában már sikerült, Szerbia is megpróbálja

A tőzsdei szakértő, Branislav Jorgic szerint Szerbia lépései a bolgárokéihoz hasonlók: elsőként a vezetést cserélik, majd várhatóan az orosz tulajdonosok kiszorítása következik, akár a beleegyezésük nélkül is.

A menedzsmentváltás önmagában nem elég az amerikaiaknak. Ha Szerbia ezt privatizálja, valószínűleg rövid idő alatt kell megszabadulni az orosz tulajdonrészektől

– tette hozzá a szakértő.

Jorgic kiemelte a különbséget a két ország között: míg Bulgáriában a szankciókat nemrég jelentették be, Szerbia január óta tudott dolgozik az átalakításon. A NIS tulajdonosi szerkezete azonban még nem tetszik az amerikaiaknak:

a Gazprom leányvállalata, a Gazpromnet 44,85 százalékkal;

a szerb állam 29,87 százalékkal;

a Gazprom másik leányvállalata, az Intelligence pedig 11,3 százalékkal rendelkezik;

a maradék 13,98 százalék kisebbségi tulajdonosoknál van.

Az óra azonban ketyeg: a NIS sorsa, az orosz tulajdon kezelése és az amerikai szankciók megkerülése hónapokon belül döntő jelentőségű lesz Szerbia energiapolitikája és gazdasági stabilitása szempontjából.