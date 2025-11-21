Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szankciók
Szerbia
NIS
üzemanyagellátás

Szerb üzemanyaghelyzet: a kormány felkészült a legrosszabbra, a katonai tartalékokat is felszabadíthatják

Egyelőre nincs üzemanyaghiány Szerbiában, de a kormány felkészült a legrosszabbra; még a katonai tartalékokat is felszabadítanák. A szerbiai üzemanyagellátás problémái a lakosság körében is feszültségekhez vezethetnek.
Tóth Péter, Vajdaság
2025.11.21., 21:00

Egyelőre folyamatos a szerbiai üzemanyagellátás, nincsenek sorok, hiány, vagy fennakadás nem tapasztalható a töltőállomásokon. A NIS kútjain annyi változás történt a gyakorlatban, hogy nem minden esetben és nem minden fajta fizetőkártyát tudnak elfogadni, de készpénzzel gond nélkül ki lehet fizetni a számlát. 

NIS Gazprom szerbiai üzemanyagellátás
Benzinkút Belgrádban - a szerbiai üzemanyagellátás egyelőre folyamatos, de a kormány felkészült a legrosszabbra is / Fotó: AFP

Más cégek töltőállomásain nincsenek ilyen jellegű fennakadások sem. Történik mindez annak ellenére, hogy az ország ellátásában kulcsfontosságú Janaf kőolajvezetéken több mint negyven napja nem érkezik energiahordozó. 

A polgárok semmit sem éreztek, mivel a kormány felkészült a legrosszabb forgatókönyvre is 

– jelentette ki az energiaügyi miniszter is. Dubravka Đedović Handanović ugyanakkor elismerte, hogy mivel Szerbia nem kapott mentességet az amerikai, orosz olajra kivetett szankciók alól, az ország energiaellátása veszélybe került. A helyzet odáig fajulhat, hogy kérdésessé válhat, lesz-e elég üzemanyag a benzinkutakon. 

Veszélyben a szerbiai üzemanyagellátás

Az ország egyetlen nagy pancsovai finomítójában a korábban felhalmozott készleteket dolgozzák fel, de mivel a Janaf közvetítésével nem érkezik nyersolaj már több mint negyven napja, a finomító leállása most már csak napok kérdése. Az orosz többségi tulajdonban lévő szerbiai kőolajvállalat, a NIS (Naftna industrija Srbije) ellen – január óta többszöri halasztást követően - októberben életbe léptek az amerikai szankciók. A Gazprom Nyeft a NIS 44,9 százalékát, a Gazprom 11,3, a szerb állam pedig 29,9 százalékát birtokolja (a többi kisrészvényesek tulajdonában van). Folyamatosak már hónapok óta a felvetések és találgatások. Arról is beszéltek, hogy a Mol vásárolhatja meg az oroszok tulajdonában lévő részvényeket, újabban pedig arabokat, illetve amerikai érdekeltségű cégeket is emlegetnek. 

A közvélekedés szerint Szerbia energiaellátása az Egyesült Államok és Oroszország közötti viszonynak esett áldozatul, miközben az ország semmilyen szempontból nem tekinthető az előállt helyzet valamiféle okozójának. 

Az állami szervek a hadsereg üzemanyag-tartalékainak a „bevetését” is kilátásba helyezték, ha arra szükség mutatkozna. 

Az egyszerű emberek pedig kicsit már kezdenek belefásulni, hiszen naponta újabb felvetések, lehetséges variációk látnak napvilágot a sajtóorgánumokban is. Az orosz fél állítólag végül jelezte, eladná részesedését. Sok azonban továbbra is kérdőjel. Például az sem világos senkinek sem, hogy az esetleges tulajdonváltás esetén az orosz fél irányában hogyan tudnák a vételi díjat átutalni, hiszen a különféle szankciók miatt ez sem egyértelmű feladat. 

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1072 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Szerbia

Szerb üzemanyaghelyzet: a kormány felkészült a legrosszabbra, a katonai tartalékokat is felszabadíthatják

Egyelőre nincs üzemanyaghiány Szerbiában, de a kormány felkészült a legrosszabbra; még a katonai tartalékokat is felszabadítanák.
5 perc
infláció

MNB, infláció, G20 és az amerikai piac várakozásai – egyetlen hétbe sűrítve

Az ősz vége izgalmas a gazdaság számára.
2 perc
haditengerészet

Döntött a lengyel parlament: nagy segítséget kapnak a Balti-tengeri erők – Oroszország retteghet

A lengyel parlament jóváhagyta a Balti-tengernél állomásozó fegyveres erők jogköreinek bővítését.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu