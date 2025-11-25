Szlovák felmérés az árakról: illúzió, hogy régen minden jobb volt

Szlovákiában az 1989. november 17-én kezdődött bársonyos forradalom kapcsán rendszerint közzéteszik, hogy mennyibe kerültek egyes termékek a rendszerváltás idején, és mennyibe napjainkban. Az eredmények eloszlatják a „régen minden jobb volt” típusú szocialista nosztalgiát, azt, hogy akkoriban mennyivel alacsoonyabbak voltak fajlagosan a szlovák árak.

Tévhit, hogy a szlovák árak a rendszerváltás előtt alacsonyabbak voltak, mint most / Fotó: NurPhoto via AFP

Természetesen nem érdemes a konkrét összegeket egybevetni, mert

az 1989-es átlagbér (3140 korona) ma 105 eurónak felelne meg, miközben

napjainkban az átlagkereset 1650 euró környékén mozog.

Ezért inkább azt vizsgálják, hány percet, órát, napot kellett dolgozni egy termékért 1989-ben, és mennyit napjainkban. Ahogy távolodunk a rendszerváltás időszakától, úgy billen a jelen felé a mérleg nyelve, mégis, mindmáig nagyon sokan úgy vélik, hogy a szocializmus időszakában jobban éltek, mint most – elsősorban a biztonságot, a nyugalmat, az olcsóságot emlegetve fel.

Szlovák árak: egyedül a kenyér volt régen olcsóbb

Pedig le kell számolni azzal a mítosszal, hogy a szocializmusban olcsóbbak voltak az élelmiszerek – néhány alapvető termék, a kenyér, a kifli, a tej talán igen, de például a hús, a déligyümölcs már egyáltalán nem.

1989-ben a lakosság bevételeinek közel 40 százalékát fordította élelmiszerekre és alkoholmentes italokra,

manapság ennek alig felét, 21-22 százalékát.

A Portu befektetési platform friss elemzése azt vizsgálta, mennyit kell dolgozni a leggyakrabban vásárolt termékekért.

A kenyérért ma átlagosan 15 perc munkát kell végezni

szemben az 1989-es 9 perccel – és gyakorlatilag ez az egyetlen fontosabb élelmiszertermék, ami máig drágább.

A félzsíros tejért akkor is, ma is 6 percet kell dolgozni.

A hús viszont határozottan olcsóbb ma: 1 kiló sertéskaraj napjainkban 1 és negyed óra munkájából jön ki, 1989-ben viszont 2 és fél órából.

10 darab tojás esetében a mai 15 perc áll szemben az 1989-es 42 perccel.

A kristálycukor, ha percekben fejezzük ki az árát, akkor egyenesen ötször olcsóbb, csakúgy, mint a sertéssonka,

a rizs pedig háromszor olcsóbb percekben kifejezve.

A szocializmusban tudatosan nyomott áron árult sör is drágább volt, mint most.

A mai átlagfizetésből 275 dobozzal vagy üveggel több sör vehető, mint 36 évvel ezelőtt.

A műszaki cikkeknél pedig egyenesen szakadéknyi a különbség, a minőségről nem is beszélve: