Szlovák felmérés az árakról: illúzió, hogy régen minden jobb volt

Északi szomszédunknál megdöbbentően nagy a nosztalgia a szocializmus iránt. Egy nemrég publikált felmérés azonban jól mutatja, hogy ledolgozott munkaórával számolva ma mennyivel alacsonyabbak a szlovák árak.
Sidó Zoltán
2025.11.25, 19:17

Szlovákiában az 1989. november 17-én kezdődött bársonyos forradalom kapcsán rendszerint közzéteszik, hogy mennyibe kerültek egyes termékek a rendszerváltás idején, és mennyibe napjainkban. Az eredmények eloszlatják a „régen minden jobb volt” típusú szocialista nosztalgiát, azt, hogy akkoriban mennyivel alacsoonyabbak voltak fajlagosan a szlovák árak.

Skoda szlovák árak
Tévhit, hogy a szlovák árak a rendszerváltás előtt alacsonyabbak voltak, mint most / Fotó: NurPhoto via AFP

Természetesen nem érdemes a konkrét összegeket egybevetni, mert 

  • az 1989-es átlagbér (3140 korona) ma 105 eurónak felelne meg, miközben 
  • napjainkban az átlagkereset 1650 euró környékén mozog. 

Ezért inkább azt vizsgálják, hány percet, órát, napot kellett dolgozni egy termékért 1989-ben, és mennyit napjainkban. Ahogy távolodunk a rendszerváltás időszakától, úgy billen a jelen felé a mérleg nyelve, mégis, mindmáig nagyon sokan úgy vélik, hogy a szocializmus időszakában jobban éltek, mint most – elsősorban a biztonságot, a nyugalmat, az olcsóságot emlegetve fel. 

Szlovák árak: egyedül a kenyér volt régen olcsóbb

Pedig le kell számolni azzal a mítosszal, hogy a szocializmusban olcsóbbak voltak az élelmiszerek – néhány alapvető termék, a kenyér, a kifli, a tej talán igen, de például a hús, a déligyümölcs már egyáltalán nem. 

  • 1989-ben a lakosság bevételeinek közel 40 százalékát fordította élelmiszerekre és alkoholmentes italokra, 
  • manapság ennek alig felét, 21-22 százalékát.

A Portu befektetési platform friss elemzése azt vizsgálta, mennyit kell dolgozni a leggyakrabban vásárolt termékekért. 

  • A kenyérért ma átlagosan 15 perc munkát kell végezni 
  • szemben az 1989-es 9 perccel – és gyakorlatilag ez az egyetlen fontosabb élelmiszertermék, ami máig drágább. 
  • A félzsíros tejért akkor is, ma is 6 percet kell dolgozni. 
  • A hús viszont határozottan olcsóbb ma: 1 kiló sertéskaraj napjainkban 1 és negyed óra munkájából jön ki, 1989-ben viszont 2 és fél órából. 
  • 10 darab tojás esetében a mai 15 perc áll szemben az 1989-es 42 perccel. 
  • A kristálycukor, ha percekben fejezzük ki az árát, akkor egyenesen ötször olcsóbb, csakúgy, mint a sertéssonka, 
  • a rizs pedig háromszor olcsóbb percekben kifejezve. 
  • A szocializmusban tudatosan nyomott áron árult sör is drágább volt, mint most. 

A mai átlagfizetésből 275 dobozzal vagy üveggel több sör vehető, mint 36 évvel ezelőtt.

A műszaki cikkeknél pedig egyenesen szakadéknyi a különbség, a minőségről nem is beszélve: 

  • 1989-ben a fagyasztó nélküli hűtőszekrény 2 havi kemény munkába került, 
  • napjainkban alig 6 napnyiba. 
  • A színes tévé esetében 4,4 hónap áll szemben a mostani tévé 6,3 napos árával. 

 

Ami a gépkocsit illeti, a viszonyítási alap a cseh Skoda: 

az 1989-es Favoritért 27,4 hónapot dolgoztak, és hónapokat kellett várni rá, míg most a Fabiáért 9,8 hónapig kell gürizni. 

S ha már autó, akkor jöjjön a benzin: arányaiban háromszor kevesebbe kerül literje, mint a rendszerváltás előtt. 

A különbség nemcsak az árakból fakad, hanem abból a döbbenetes választékból is, amellyel ma találkozhatunk 

– emelte ki Marek Malina, a Portu elemzője, felidézve, hogy 36 éve mindössze egyetlen autótípus szerepelt a statisztikákban, ma viszont 35 típus. És ami pénzben nem megfizethető: a születéskor várható élettartam jelentősen nőtt. A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint ma átlagosan 78,5 évre számíthatnak az ország polgárai, szemben az 1989-es 71,2 évvel.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
