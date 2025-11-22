Deviza
Jól lesz figyelni Szlovákia fegyverkezésére: teljesen átalakítják a hadiipart – ezt a stratégiát követi Fico

Északi szomszédunknál a védelempolitika már nem csupán katonai kérdés. Szlovákia a NATO-kompatibilitás megteremtését a hazai hadiipar újjászervezésével köti össze: a fegyverek lecserélését gyártási és összeszerelési kapacitásbővítés kíséri, miközben a dezinformáció elleni védelem és a kritikus infrastruktúrák biztonsága is stratégiai szerepet kap.
Zováthi Domokos
2025.11.22., 08:05

Szlovákia hadiiparának alapjait még a csehszlovák időszak teremtette meg – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány A közép-európai és amerikai védelmi ipar az orosz–ukrán háború kirobbanása után című tanulmánykötetéből.

Air Force trains Slovak soldiers on air defense system szlovák szlovákia hadsereg haderő fegyver
A szlovákok is fejlesztik haderejüket / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szovjet megszállást követően a gyárak egy részét biztonságpolitikai okokból a keleti országrészben, a mai Szlovákia területén hozták létre, ami egyben ipari fejlesztést is jelentett a térségnek. Az 1950-es évektől az ország a Varsói Szerződés ellátási láncába illeszkedett, a tömegtermelést pedig állami gazdasági tervek szolgálták ki.

A szovjet licenszek alapján gyártott gyalogsági eszközöknek köszönhetően az 1980-as évekre Csehszlovákia a világ harmadik legnagyobb fegyverexportőrévé vált. A rendszerváltás és az ország kettéválása azonban gyors visszaesést hozott: a mintegy 80 ezer fős hadiipari foglalkoztatás 12 ezer fő alá csökkent, az ipar piaca összeomlott, technológiája elavulttá vált, és fokozatos leépülés indult meg.

Stratégiai fordulat: védelem és gazdaság együtt

Szlovákia 2021-ben új védelmi stratégiát vezetett be, amely egyszerre katonai és gazdasági reformot képvisel. A cél, hogy a hadsereg modern, NATO-kompatibilis eszközökkel rendelkezzen, miközben a védelempolitika hatékonysága társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vegyen. A dokumentum kiemelt irányai:

  • a nemzeti önvédelem erősítése a békefenntartás mellett;
  • a kiberbiztonság és a kritikus infrastruktúrák védelme;
  • a dezinformáció elleni védekezés;
  • a haderő interoperabilitása a NATO-doktrínák szerint.

Ezekhez a célokhoz már nem elég pusztán fegyvereket vásárolni: olyan átalakítások is szükségesek, amelyek gazdasági alapot teremtenek a haderő működéséhez.

Lőfegyver, tank, páncéltörő és helikopter: elképesztően alakul hazánk átfogó haderőfejlesztési programja – teljes modernizáció a fegyveres erőknél

Az elmúlt években Magyarország soha nem látott ütemben építi újjá a védelmi ipart. A hadiipari beruházások egyszerre szolgálják a haderő modernizációját és a gazdasági értékteremtést, gyártókapacitásokkal és kutatási projektekkel. A magyar haderőfejlesztés így a gazdaságra is kedvező hatással van.

Szlovák modernizáció ipari újjászervezéssel

A növekvő biztonsági kockázatok miatt Szlovákia az elmúlt években jelentősen növelte védelmi költségvetését. A kiadások 2022-ben elérték a GDP 2 százalékát, és az eszközbeszerzések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az orosz eredetű fegyverek kivonása. A cserét nyugati együttműködések kísérik: Szlovákia többek között amerikai, német és lengyel partnerekkel dolgozik együtt, nemcsak fegyverek, hanem technológiai támogatás és kiképzés terén is.

A modernizáció gazdasági következményei már most láthatók. A lőszergyártó kapacitások bővítésére több európai vállalattal és hazai céggel indult el fejlesztés, amely

  • helyi összeszerelést,
  • munkahelyteremtést
  • és regionális önellátást

eredményez. A kormány célja, hogy a jövőben a hadiipari kiadások egyre nagyobb hányada ne importként, hanem szlovák ipari beruházásként jelenjen meg.

