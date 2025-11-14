Deviza
stadion
Szoboszlai Dominik
Liverpool
UEFA
Európa-bajnokság

Négy méterrel maradt le az Európa-bajnokságról Szoboszlai csapatának, a Liverpoolnak a stadionja

Hiába öntött Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool FC az elmúlt évtizedekben több mint 86 milliárd forintnyi fontot az Anfield fejlesztésébe, a stadion elbukott az UEFA rostáján. Mindössze négy méter hiányzott ahhoz, hogy Európa-bajnoki mérkőzéseket rendezhessenek benne.
VG
2025.11.14, 16:47
Frissítve: 2025.11.14, 17:05

Hiába költöttek az elmúlt évtizedekben több mint 86 milliárd forintnyi fontot Szoboszlai Dominik csapatának, a Liverpoolnak a stadionjára, az mégsem bizonyult alkalmasnak Európa-bajnokság színvonalú meccsek megtartására. Háborognak is a szurkolók, ám a szabály az szabály.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, stadion, Európa-bajnokság
A Liverpool mindössze négy méter miatt marad le az Európa-bajnokságról / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Márpedig az UEFA szabályzata szerint, az Európa-bajnokság keretében szervezett mérkőzéseket csak olyan stadionban lehet rendezni, amelyekben 

a játéktérnek a szabványos 105 méterszer 68 méter méretűnek kell lennie.

A Liverpool focicsapat otthona, az Anfield-stadion bővítése különböző fázisokban történt, és többféle költségszámítás létezik. 

  • A stadion Main Stand részének bővítése körülbelül 110 millió fontba került. 
  • Az Anfield Road End bővítésére eredetileg nagyjából 60 millió font volt tervezve, 
  • de később ez 80 millió fontra emelkedett a kialakítás változása és építési költségek növekedése miatt. 
  • 2014-ben a klub egy teljes környezeti rehabilitációs tervet is bejelentett, melynek költsége 260 millió font volt. 
  • Ez tartalmazott egy stadionbővítést, amelynek során növelték az ülések számát, és a része volt a környék fejlesztése is.

A lelátó nagyobb, a pályaméret kicsi

De hiába a nagyobb lelátó, ha a pálya méretei nem megfelelők, az UEFA pedig igencsak akkurátusnak bizonyult. Az Anfield pályája ugyanis mindössze 101 méter hosszú. 

Az Anfieldet tehát mindössze négy méter miatt zárták ki az Eb-mérkőzések megrendezésére alkalmas stadionok listájáról. 

Ez volt az UEFA hivatalos magyarázata arra, hogy a patinás, nagy érdeklődést kiváltó meccseket szervező csapat stadionja miért nem vehet részt az Európa-bajnokságon.

Ez a kilenc stadion bizonyult alkalmasnak a 2028-as Eb-mérkőzések lebonyolítására:

  • Wembley – 86 ezer férőhely (London)
  • Tottenham Hotspur Stadion – 60 ezer férőhely (London)
  • Walesi Nemzeti Stadion – 73 ezer férőhely (Cardiff)
  • Manchester City Etihad Stadionja – 58 ezer férőhely (Manchester)
  • Everton Stadion – 50 ezer férőhely (Liverpool)
  • St James’ Park – 50 ezer férőhely (Newcastle)
  • Villa Park – 48 ezer férőhely (Birmingham)
  • Hampden Park – 51 ezer férőhely (Glasgow)
  • Dublin Aréna – 50 ezer férőhely (Dublin)

A torna nyitómérkőzését 2028. június 9-én a Cardiff City Stadionban játsszák.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy kisebb kihagyás után Európa harmadik legnagyobb sörgyártója visszatér az európai labdarúgás körforgásába. A megállapodás értelmében a Carlsberg kizárólagos forgalmazási jogokat élvez a labdarúgó-Európa-bajnokságra, valamint hirdetései láthatók lesznek a pálya menti hirdetőtáblákon.
 

