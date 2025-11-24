Gigasztrájk kezdődött az Európai Unió szívében, leállnak a vonatok, a repülőgépek és az iskolák: 10 milliárd eurós megszorítást akar átverni a lakosságon a kormány – ez a válasz

Hétfőn kezdődik a legnagyobb belgiumi szakszervezetek által a kormány megszorító csomagja ellen szervezett háromnapos sztrájk, amely súlyos zavarokat okozhat a vasúti és tömegközlekedésben, a közszolgáltatásokban, valamint a légi közlekedésben.

Belgiumban az elmúlt hetekben folyamatosan zajlanak a tüntetések és a sztrájkok / Fotó: Belga via AFP

A belga állami vasúttársaság, az SNCB vasárnap estétől csökkentett szolgáltatásokat nyújt, hétfőn várhatóan minden második vonat közlekedik. A belga hírügynökség szerint a sztrájk különösen a csúcsforgalmi vonatokat érinti, és a fennakadások szerdáig érezhetők lesznek a közlekedésben.

Kedden a közszolgáltatásokban dolgozók sztrájkolnak. A munkabeszüntetés várhatóan érinti az iskolákat, a napköziket, a postát, a hulladékgyűjtést, az egészségügyi ellátást is. A legnagyobb fennakadásokra szerdán lehet számítani, amikor a magánszektorból is számos vállalat munkavállalói csatlakoznak a sztrájkhoz.

A két legnagyobb belga repülőtér, Brüsszel és Charleroi szerdán nem indít járatokat – jelentették be a repülőterek. Hozzátették, hogy a biztonsági és földi személyzet sztrájkja az érkező járatokat is érintheti. A belga koalíciós kormány átfogó megszorító intézkedéseket jelentett be azzal a céllal, hogy 2030-ig 10 milliárd eurót takarítson meg.

Belgiumnak, az egyik legeladósodottabb EU-tagországnak több milliárd eurót kell megtakarítania, hogy megfeleljen az Európai Unió adósság- és hiányszabályainak. Októberben körülbelül százezren vettek részt Brüsszelben a tervezett megszorító intézkedések elleni tüntetésen.

Svédországban több mint két éve tart egy sztrájk

Több mint két éve tart a svéd történelem leghosszabb sztrájkja, és egyelőre semmiféle haladást nem értek el a Tesla és az IF Metall szakszervezet tárgyalásain. Nem közeledtek az álláspontok a kollektív szerződés ügyében, a Tesla hallani sem akar ilyesmiről, így nem lehet megmondani, mikor ér véget a munkabeszüntetés.

Nem kell egyébként tömegeket megmozgató munkabeszüntetésre gondolni, 2023-ban 130 autószerelő dolgozott a Teslánál, és a BBC tudósítása szerint csak hetven autószerelő folytatja még mindig a sztrájkot a Tesla tíz svédországi szervizében, amelyek közben továbbra is kiszolgálják a kuncsaftokat.