Egyik a másik után: a Temu, a Wish és az AliExpress is sorra kerül a Shein botránya miatt

A párizsi ügyészség vizsgálatot indított az ázsiai online kereskedelmi óriási ellen a Sheinnél a gyerek kinézetű szexbabák miatt a napokban kitört botrány kapcsán. A Shein mellett vizsgálják a másik nagy játékost, a Temut is, de sorra kerül az AliExpress és a korábban a magyar vásárlók által is használt Wish nevű felület is.
VG
2025.11.05, 15:50
Frissítve: 2025.11.05, 15:56

Nem csengett még le a Shein kínálatában megjelent, gyerekkinézetű szexbabák kapcsán kirobbant botrány: a párizsi ügyészség jelezte, hogy a Shein mellett az összes nagy ázsiai piacteret – AliExpess, Temu, Wish – górcső alá veszik az ott felbukkanó szexbababatermékek miatt – írja az Origo. Eközben a Shein ígéretet tett arra, hogy valamennyi, a kifogásolt és azóta a kínálatból eltávolított termék és a leírásuk kapcsán minden információt megosztanak a hatóságokkal.

Aachen,,Germany,-,February,21,,2024:,Shipping,Package,Of,Temu
A Shein gyermekpornográfiával kapcsolatos szexbababotránya után a Temu, az AliExpress és a Wish kínálatát is vizsgálják a francia hatóságok (illusztráció) / Fotó: Audio und werbung / Shutterstock

Temu, AliExpress, Wish: mind sorra kerülnek

Az ügyészség a Temut, az AliExprest, valamint a Wish nevű online piacteret is vizsgálja. Az AliExpress azt nyilatkozta, hogy nagyon komolyan veszik az ügyet, míg a Temu jelzése szerint nem érintett a kérdésben, mivel nem engedélyezte szexbabák árusítását felületén, bár közölték, hogy együttműködnek a francia hatóságokkal. A Wish egyelőre nem nyilatkozott a kérdésben. 

Eközben a Shein kanosszát jár: a cég operatív vezetője személyes vezetői kérdésként kezeli a kialakult helyzet megoldását, átad valamennyi információt a gyermekpornográfiát felvető, azóta letiltott termékek kapcsán, és bejelentette, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal. 

A Sheinnek bizonyosan a legrosszabbkor jött a botrány, mivel első állandó fizikai üzletének megnyitása kapcsán amúgy is támadások célkeresztjébe került. Az 1856-ban alapított, legendás hírű BHV-ban működő kereskedők és más francia divatipari vállalatok is támadják a Sheint versenytársaihoz képest nagyon alacsony árai miatt, de a vállalat kritikákat kapott azért is, mert egyes értékelések szerint aránytalanul nagy környezeti hatással működik, valamint beszállítói láncában nincsenek minden ponton rendben a munkakörülmények, a munka-, valamint általában véve az emberi jogok érvényesülése.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

