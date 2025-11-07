Deviza
EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333.44 -0.27% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.72 -0.15% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.18% EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333.44 -0.27% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.72 -0.15% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,634.28 -0.28% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,908 +0.14% OTP31,990 -1.41% RICHTER9,955 +0.55% OPUS540 -0.37% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,520 +2.17% BUMIX10,440.89 +2.26% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,295.87 -0.6% BUX106,634.28 -0.28% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,908 +0.14% OTP31,990 -1.41% RICHTER9,955 +0.55% OPUS540 -0.37% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,520 +2.17% BUMIX10,440.89 +2.26% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,295.87 -0.6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
Elon Musk
önvezető autó
közlekedésbiztonság
mesterséges intelligencia
Kína
autózás
Tesla
önvezető technológia

Nagy változás előtt a Tesla Kínában, ha ez beválik, robbanthat Musk

Néhány hónapon belül nagy piac nyílhat a Tesla előtt, Elon Musk szerint 2026 elején engedélyezik Kínában is a teljesen önvezető járműtechnológiáját. Az amerikai vállalat számára ez kulcsfontosságú lépés lehet a kínai eladások fellendítésében.
VG
2025.11.07, 12:30
Frissítve: 2025.11.07, 12:38

Elon Musk arra számít, hogy Kína hamarosan teljes körű engedélyt ad a vállalat fejlett vezetéstámogató rendszerének használatára, amit önvezető technológia néven is ismernek – tudta meg a Bloomberg.

Tesla dealership damage
Új lendületet kaphat a Tesla Kínában / Fotó: PA Images via Reuters 

„Részleges engedélyünk már van Kínában, és reményeim szerint februárra vagy márciusra megkapjuk a teljes jóváhagyást is” – mondta Musk a Tesla éves részvényesi közgyűlésén, ahol egymilliárd dollár értékű kompenzációs csomagot szavaztak meg neki egyhangúlag.

A Tesla régóta próbálja elérni, hogy a kínai hatóságok engedélyezzék a szoftvert, amely – a nevével ellentétben – továbbra is folyamatos emberi felügyeletet és gyakori beavatkozást igényel.

Az engedélyezés kulcsfontosságú a vállalat számára, mivel ez segíthetné az értékesítés fellendítését Kínában, ahol a Tesla teret veszít a népszerű hazai márkákkal szemben. 

Emellett a szoftver Musk nagyobb víziójának is része, amely a teljesen önvezető járművek fejlesztését célozza.

A Tesla fejlett vezetéstámogató funkciói jelenleg csak részleges engedéllyel működhetnek a világ legnagyobb elektromosautó-piacán. A szélesebb körű tesztelésre addig kell várni, amíg az amerikai vállalat meg nem kapja a teljes jóváhagyást a kínai szabályozóktól.

Bár a Tesla azt állítja, hogy a szoftver növeli a közlekedésbiztonságot, az amerikai közlekedésbiztonsági hatóságok vizsgálatot indítottak olyan esetek miatt, amikor a Tesla járművei piros lámpán hajtottak át, illetve más közlekedési szabályokat sértettek meg a részleges automatizálás alatt. Vizsgálatokat indítottak a Tesla ajtóival, az Autopilottal és azzal kapcsolatban is, hogy a vállalat időben jelenti-e a baleseteket.

Itt a jelentés, meglepődtek az elemzők: vége a Tesla aranykorának, Musknak be kell vetnie a csodafegyvert – hiába a rekordbevétel

Az adójóváírás szeptember végi eltörlésével Donald Trump pontot tett a Tesla aranykorára. Az elektromosautó-gyártó az utolsó fogyasztói rohamot még állta, de innentől szakértők szerint a lejtmenet következik. Hacsak nem válik be a Tesla csodafegyvere, a robotaxizás, amelynek ugyancsak kerékkötője lehet a Muskkal tengelyt akasztó amerikai elnök.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
850 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu