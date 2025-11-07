Nagy változás előtt a Tesla Kínában, ha ez beválik, robbanthat Musk
Elon Musk arra számít, hogy Kína hamarosan teljes körű engedélyt ad a vállalat fejlett vezetéstámogató rendszerének használatára, amit önvezető technológia néven is ismernek – tudta meg a Bloomberg.
„Részleges engedélyünk már van Kínában, és reményeim szerint februárra vagy márciusra megkapjuk a teljes jóváhagyást is” – mondta Musk a Tesla éves részvényesi közgyűlésén, ahol egymilliárd dollár értékű kompenzációs csomagot szavaztak meg neki egyhangúlag.
A Tesla régóta próbálja elérni, hogy a kínai hatóságok engedélyezzék a szoftvert, amely – a nevével ellentétben – továbbra is folyamatos emberi felügyeletet és gyakori beavatkozást igényel.
Az engedélyezés kulcsfontosságú a vállalat számára, mivel ez segíthetné az értékesítés fellendítését Kínában, ahol a Tesla teret veszít a népszerű hazai márkákkal szemben.
Emellett a szoftver Musk nagyobb víziójának is része, amely a teljesen önvezető járművek fejlesztését célozza.
A Tesla fejlett vezetéstámogató funkciói jelenleg csak részleges engedéllyel működhetnek a világ legnagyobb elektromosautó-piacán. A szélesebb körű tesztelésre addig kell várni, amíg az amerikai vállalat meg nem kapja a teljes jóváhagyást a kínai szabályozóktól.
Bár a Tesla azt állítja, hogy a szoftver növeli a közlekedésbiztonságot, az amerikai közlekedésbiztonsági hatóságok vizsgálatot indítottak olyan esetek miatt, amikor a Tesla járművei piros lámpán hajtottak át, illetve más közlekedési szabályokat sértettek meg a részleges automatizálás alatt. Vizsgálatokat indítottak a Tesla ajtóival, az Autopilottal és azzal kapcsolatban is, hogy a vállalat időben jelenti-e a baleseteket.
