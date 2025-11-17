Ebbe a botrányba belebukhat a turistaparadicsom, rengeteg magyar jár ide üdülni – most jobb, ha kétszer is meggondolják

Tizenegy embert vettek őrizetbe a török hatóságok az Isztambulban történt mérgezés ügyében, amely során egy turistaként ott tartózkodó családnak mind a négy tagja életét vesztette – jelentette hétfőn Törökország állami hírügynöksége, az Anadolu.

Törökország: halálos botrány, rengeteg magyar jár ide üdülni / Fotó: Ruslan Harutyunov / shutterstock

A Hamburgban élő, török származású, de német állampolgárságú család szerdán lett rosszul, miután fogyasztottak az egyik isztambuli turistanegyedben árult ételekből, később pedig az édesanya, illetve a két gyermek (egy hároméves lány és egy ötéves fiú) a kórházban belehalt a mérgezésbe. Az édesapát öt napon át az intenzív osztályon ápolták, ám hétfőn ő is elhunyt.

Az anyát és a két gyermeket szombaton eltemették a szülők szülőfalujában, a nyugat-törökországi Afyonkarahisar tartományban.

Törökország: halálos botrány

Az ügyészség először ételmérgezés ügyében indított vizsgálatot, ám a nyomozás során felmerült annak gyanúja, hogy a tragédiát a szállodában használt rovarirtószer okozhatta. A Hürriyet című török lap úgy tudja, az eredetileg ágyi poloskák kiirtására alkalmazott szert vélhetően a padlón is szétszórták.

A szállodát szombaton kiürítették, miután két másik, hányingerre és szédülésre panaszkodó vendég is kórházba került, vasárnap pedig le is zárták az épületet. Az őrizetbe vettek között van

a szálloda igazgatója,

két dolgozója,

valamint több ételárus

és a rovarirtó cég munkatársai.

Hétfőn elrendelték a négy ételárus letartóztatását, mivel gondatlanságból okozott emberöléssel gyanúsítják őket. Hétfőre ígérték a törvényszéki szakértő mérgezéssel kapcsolatos vizsgálatának közzétételét is, illetve az élelmiszerminták vizsgálatának eredményeit is, de ezekre valószínűleg még várni kell.

Recep Tayyip Erdogan török elnök a hétfői esti kormányülés után kijelentette, hogy ki fogják vizsgálni a halálesetek okát, és "a legcsekélyebb hanyagságot" sem fogják eltűrni az élelmiszerbiztonságot illetően.

Törökország egyre népszerűbb a magyar turisták körében: míg 2023-ban 399 ezren utaztak repülővel Törökországba, 2024-ben ez a szám 452 ezerre nőtt. Ez a növekedés elsősorban az all inclusive nyaralások iránti kereslet miatt történt.