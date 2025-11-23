Deviza
Törökország felemelkedése a globális hadiipar élvonalába

Törökország védelmi ipara két évtized alatt a világ élvonalába katapultálta magát: 2002-ben még 250 millió dollár értékben exportáltak hadiipari eszközöket, tavaly a kivitel meghaladta a 7 milliárd dollárt. A legismertebb slágertermék a Bayraktar TB2 drón, de az Akinci, az Ada osztályú korvettek és a Gidrán páncélozott katonai járművek is keresettek.
Hornyák Szabolcs
2025.11.23, 08:08

Törökország védelmi ipara az elmúlt években dinamikus fejlődésen ment keresztül, és mára a gazdaság egyik meghatározó ágazatává vált. Körülbelül 3500 cég tevékenykedik a szektorban, több mint 1100 fejlesztési és gyártási program fut párhuzamosan: készítenek drónokat, rakétákat, páncélosokat, radarokat, elektronikai rendszereket, hadihajókat, tankokat, lőszereket – gyakorlatilag mindent, ami a modern haditechnikához szükséges.

A Bayraktar drónok több háborúban is bizonyítottak / Fotó: Anadolu via AFP

A terület foglalkoztatási hatása is jelentős: idén a becslések szerint 108–110 ezer ember dolgozik a hadiiparban, a repülőgépipartól a kis fegyverek gyártásán keresztül az elektronikai fejlesztésekig. A szektor pénzügyi teljesítményéről sokat elárult, hogy 2002-ben az export csupán 250 millió dollárt ért el, ami 2023-ban 5,5 milliárd dollárra, 2024-ben pedig több mint 7 milliárd dollárra emelkedett.

Idén az első tíz hónapban a védelmi és űrtechnológiai kivitel éves szinten 31 százalékkal 6,7 milliárd dollárra nőtt. A kereslet elsősorban a török gyártású drónokra, rakétarendszerekre, páncélozott járművekre és védelmi elektronikai eszközökre koncentrálódik. A nemzetközi elismertséget jól mutatja, hogy 2024-ben öt török vállalat felkerült a Defense News világszintű Top 100-as védelmiipari ranglistájára. 

Bayraktar, Akinci, Ada és a Gidrán

A török hadiipar legismertebb és legsikeresebb exporttermékének a Bayraktar TB2 közepes magasságú drón számít, amely már több mint 30 országban szolgál – Ukrajnától Azerbajdzsánon és Lengyelországon át Katarig, Etiópiáig és Indonéziáig. Az ukrajnai és a hegyi-karabahi háborúban szerzett hírneve miatt vált világsztárrá.

Mellette ott van a nagyobb testvére, a Bayraktar Akinci nehéz harci drón, amelyet Szaúd-Arábia, Pakisztán és több afrikai ország megvásárolt. Hadihajókból az Ada osztály lopakodó korvettek a legnagyobb sikerűek: Pakisztán négyet, Ukrajna kettőt, Malajzia pedig három darabot rendelt, ezzel a török haditengerészeti export egyik zászlóshajójává vált.

Magyarország török beszerzései főként földi járművekre és rendszerekre korlátozódnak: még 2020. december 21-én Budapesten jelentették be, hogy a Magyar Honvédség több mint 300 Gidrán 4×4-es páncélozott kerekes katonai járművet rendszeresít majd. A járműveket a török Nurol Makina Ejder Yalcin és NMS 4×4 katonai járműveinek mintájára Magyarországon, Kaposváron is gyártják majd. 

Az első páncélautókat 2021 első felében vette át a Honvédség. A tárgyalások továbbra is folytatódtak, 2023 decemberében pedig a Rába Holding egyik leányvállalata, a Rába Jármű Kft. és a török Nurol Makina hadiipari vállalat Nurol Makina Hungary Kft. nevű leányvállalata aláírta a Gidrán Páncélozott Járművek Kft. magyar–török vegyesvállalat megalapításához szükséges dokumentumokat.

Budapesten mutatták be a térség hadiiparának teljes átalakulását: így áll hazánk a fegyverkezési versenyben

