Deviza
EUR/HUF384.32 0% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.95 -0.01% RON/HUF75.56 -0.11% CZK/HUF15.9 +0.08% EUR/HUF384.32 0% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.95 -0.01% RON/HUF75.56 -0.11% CZK/HUF15.9 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szankciók
Oroszország elleni szankciók
Egyesült Államok
Donald Trump
Magyarország
amerikai szankciók

Trump bejelentette a végső csapást Oroszország ellen: karanténba zárják Putyint, ezt már nem tudja kivédeni – Magyarországnak egy szerencséje van

Donald Trump szerint a republikánusok olyan törvénytervezeten dolgoznak, amely minden Oroszországgal üzleti kapcsolatot fenntartó országot szankciókkal sújtana. Magyarország azonban nemrég külön mentességet kapott Washingtonból az Oroszországból származó kőolaj- és földgázbeszerzésekre.
VG
2025.11.17, 07:57
Frissítve: 2025.11.17, 08:06

A republikánusok olyan törvényen dolgoznak, ami minden olyan országot szankcionálna, amely üzleti kapcsolatban áll Oroszországgal. A listára Irán is felkerülhet – tájékoztatta Donald Trump vasárnap a Reuterst.

donald trump
Trump bejelentette a végső csapást Oroszország ellen / Fotó: AFP

„Én javasoltam, hogy minden olyan országot, amely üzleti kapcsolatban áll Oroszországgal, nagyon szigorú szankciókkal sújtsanak” – hangsúlyozta az amerikai elnök. 

Magyarország megúszhatja az amerikai szankciókat

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön biztosított mindenkit arról, hogy Magyarország szankciómentességet kapott az Oroszországból származó kőolaj- és földgázbeszerzésekre vonatkozó amerikai korlátozások alól, a mentesség pedig addig marad érvényben, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Donald Trump pedig az Egyesült Államok elnöke.

Szijjártó kijelentése szerint a technikai egyeztetések még zajlanak, de a politikai döntés megszületett: 

Ez a megállapodás garantálja, hogy Magyarország nem kerül hátrányba az amerikai szankciók miatt. A kezet fogtak rá, és ez a lényeg.

A miniszter szerint a washingtoni tárgyalások kulcsfontosságúak voltak: ha nem sikerült volna mentességet elérni, az energiaárak karácsonyra akár háromszorosukra is emelkedhettek volna Magyarországon. A mostani megállapodás biztosítja – tette hozzá –, hogy az ország megőrizhesse a rezsicsökkentés eredményeit, és stabil maradjon az energiaellátás.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12351 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu