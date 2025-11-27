Súlyos gondatlanság okozta a hongkongi toronyházak tüzét, már legalább 55 halottról van információ: egy napja zuhannak az építőipari holding részvényei
A helyi rendőrség azt közölte, hogy a hongkongi lakótelepen továbbra is égő hatalmas tűzvész, amely legalább 55 ember életét követelte és közel 300 embert eltűnt, valószínűleg egy „súlyosan gondatlan” építőipari cég által használt, nem biztonságos anyagok miatt keletkezett — írja a Reuters.
A tűzoltók egy teljes napja küzdenek
A baleset kitörése után majdnem egy teljes nappal később a tűzoltók még mindig küzdöttek, hogy eljussanak a Wang Fuk Court lakótelep felső emeletein esetlegesen csapdába esett lakókhoz, mivel a szerdán délután kitört tűz miatti forróság és sűrű füst nehezítette a munkájukat.
A felelősök felkutatása folyamatban van
Még teljesen meg sem tudták fékezni a lángokat, a rendőrség már átkutatta a lakótelepért felelős épületkarbantartó cég telephelyét és lefoglalta a mulasztásra utaló dokumentumokat – közölte a Guardian.
Okunk van feltételezni, hogy a cég felelős személyei súlyosan gondatlanul jártak el, ami a baleset kialakulásához vezetett, és a tűz ellenőrizhetetlen terjedését okozta, ami súlyos áldozatokkal járt
– mondta Eileen Chung rendőrfőnök.
A helyszínen készült videófelvételeken látható, hogy a lángok legalább két, 32 emeletes toronyból csapnak ki, amelyek zöld építési hálóval és bambuszállványokkal vannak borítva. A hatóságok közölték, hogy a hét érintett blokk közül négyben eloltották a lángokat, a többit pedig ellenőrzés alá vonták.
A részvények is megérezték a balesetet
A China Taiping Insurance Holdings részvényei csütörtökön 8 százalékkal estek vissza, miután aggodalmak merültek fel a társaság esetleges felelősségével kapcsolatban egy hongkongi lakótelepen, ahol hatalmas tűzvészben legalább 55 ember meghalt és közel 300-an eltűntek.
A Wang Fuk Court bejegyzett tulajdonosainak nyilvánosan elérhető ülésjegyzőkönyve szerint a tagok 2024 decemberében jóváhagyták a China Taiping Insurance (Hongkong) biztosítási fedezetének folytatását a lakótelep számára.
A biztosítási időszak 2025. január 1-jétől 2026. december 31-ig tart a nyilvántartások szerint. A biztosítási szerződés részeként a biztosító legfeljebb kétmilliárd hongkongi dollár (257 millió dollár) kártérítési kötelezettséget vállal a komplexum külső és nyilvános területeiért. A China Taiping Insurance egy nyilvánosan elérhető projektismertető dokumentum szerint biztosítási fedezetet nyújtott a folyamatban lévő felújítási projekt kivitelezőjének, a Prestige Construction and Engineering Companynek is.
A biztosítás a vállalkozó „minden kockázatát” fedezi, összesen 365 millió hongkongi dollár kártérítéssel, valamint eseményenként legfeljebb 200 millió hongkongi dollár „alkalmazotti kártérítéssel”. A dokumentum szerint a biztosítás 2024 júliusától 2027 júliusáig érvényes.