Óriási pénzügyi botrányba keveredett az egyik legnagyobb játékipari óriás: egyetlen tollvonással több millió eurós adósságot szakítottak magukra

Az Ubisoftnál az elmúlt hét úgy alakult, hogy még a sokat látott piaci elemzők is csak vakarják a fejüket: ilyen összetett pénzügyi baklövést ritkán látni egy ekkora játékipari óriástól. A kiadó ugyanis elismerte, hogy megszegte az egyik hitelszerződését, miután a könyvvizsgálók rászóltak, hogy bizonyos bevételeket nem ismerhetett volna el olyan gyorsan, ahogyan tette – és emiatt a 2025-ös pénzügyi év számait is újra kell írnia. A hivatalos közlemény ráadásul egy héttel később jelent meg a tervezettnél, ami tovább fokozta a piaci zűrzavart.

Az Ubisoft banális hibával növelte adósságait, amivel még szerződést is szegtek – a befektető Tencent foghatja a fejét / Fotó: Shutterstock

A botrány gyökere látszólag technikai jellegű: a könyvvizsgálók szerint az Ubisoft túl korán könyvelte el egy frissen aláírt partnerség bevételét, amely még nem felelt meg a nemzetközi számviteli szabványoknak. Emellett egy a következő pénzügyi év második negyedében kötött megállapodás bevételeit is későbbre kell halasztania. A Bloomberg beszámolója szerint ez nem pusztán számviteli finomhangolás:

a visszamenőleges módosítások azt eredményezték, hogy szeptember végével a vállalat megsértette az egyik hitelszerződésében szereplő feltételeket.

A cég most kényszerű előtörlesztéssel próbálja meg helyrehozni a helyzetet, nagyjából 286 millió euró értékben – amiben kulcsszerepe lesz a hamarosan lezáruló Tencent-befektetésnek.

Az elmúlt napok feszültségét jól mutatja, hogy az Ubisoft először minden magyarázat nélkül elhalasztotta a gyorsjelentés publikálását, majd Frédérick Duguet pénzügyi igazgató sajtóbeszélgetését is lemondta. A társaság még a részvények és kötvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztését is kérte, amíg a dokumentumokat rendbe teszik. Amikor a kereskedés újraindult,

a részvények először 5,6 százalékot estek,

később viszont visszakapaszkodtak, és délelőtt már enyhe pluszban forogtak.

Ez csak arra utal, hogy a piac sem tudja pontosan, mennyire mély a probléma – és hogy a Tencent tőkéje nélkül mennyire feszült lenne az Ubisoft pénzügyi helyzete.

Újratervez az Ubisoft, de lehet, hogy a Tencent mentőöve sem lesz elég

A vállalat mindeközben jelentős stratégiai átszervezésen is dolgozik. Az év elején létrehozott Vantage Studiosba szervezte ki legfontosabb franchise-ait, köztük az Assassin’s Creedet, a Far Cryt és a Rainbow Sixet. Ebbe a vegyesvállalatba vásárol be a Tencent 1,25 milliárd dollár értékben, 25 százalékos tulajdoni hányaddal. Az Ubisoft szerint ennek a pénznek kulcsszerepe lesz a cég eladósodottságának csökkentésében és a januárra ígért új működési modell bevezetésében.

A vállalat nettó adóssága szeptember végén 1,42 milliárd eurón állt, melyből 271 millió euró épp a mostani könyvelési módosításból ered.

Bár a második negyedéves foglalások (491 millió euró) meghaladták a piaci várakozásokat, a következő negyedévre jóval gyengébb, nagyjából 305 millió eurós előrejelzést adtak. Ez nem teljesen meglepő annak fényében, hogy több nagy címük – köztük az Avatar: Frontiers of Pandora és a Star Wars Outlaws – a vártnál jóval gyengébb fogadtatásban részesült.