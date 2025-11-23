Deviza
Óriási pénzügyi botrányba keveredett az egyik legnagyobb játékipari óriás: egyetlen tollvonással több millió eurós adósságot szakítottak magukra

A játékipar egyik legnagyobb szereplője úgy omlott össze néhány napra, hogy még a saját befektetői sem tudták, mi történik a háttérben. Kiderült: a könyvvizsgálók szerint az Ubisoft túl korán ismert el bevételeket, ami hitelszerződés-sértéshez vezetett. A vállalat most előtörlesztéssel és átszervezéssel próbálja visszanyerni a piac bizalmát.
Gergely Máté
2025.11.23, 11:11
Frissítve: 2025.11.23, 11:22

Az Ubisoftnál az elmúlt hét úgy alakult, hogy még a sokat látott piaci elemzők is csak vakarják a fejüket: ilyen összetett pénzügyi baklövést ritkán látni egy ekkora játékipari óriástól. A kiadó ugyanis elismerte, hogy megszegte az egyik hitelszerződését, miután a könyvvizsgálók rászóltak, hogy bizonyos bevételeket nem ismerhetett volna el olyan gyorsan, ahogyan tette – és emiatt a 2025-ös pénzügyi év számait is újra kell írnia. A hivatalos közlemény ráadásul egy héttel később jelent meg a tervezettnél, ami tovább fokozta a piaci zűrzavart.

Az Ubisoft banális hibával növelte adósságait, amivel még szerződést is szegtek - a befektető Tencent foghatja a fejét
Az Ubisoft banális hibával növelte adósságait, amivel még szerződést is szegtek – a befektető Tencent foghatja a fejét / Fotó: Shutterstock

A botrány gyökere látszólag technikai jellegű: a könyvvizsgálók szerint az Ubisoft túl korán könyvelte el egy frissen aláírt partnerség bevételét, amely még nem felelt meg a nemzetközi számviteli szabványoknak. Emellett egy a következő pénzügyi év második negyedében kötött megállapodás bevételeit is későbbre kell halasztania. A Bloomberg beszámolója szerint ez nem pusztán számviteli finomhangolás: 

a visszamenőleges módosítások azt eredményezték, hogy szeptember végével a vállalat megsértette az egyik hitelszerződésében szereplő feltételeket. 

A cég most kényszerű előtörlesztéssel próbálja meg helyrehozni a helyzetet, nagyjából 286 millió euró értékben – amiben kulcsszerepe lesz a hamarosan lezáruló Tencent-befektetésnek.

Az elmúlt napok feszültségét jól mutatja, hogy az Ubisoft először minden magyarázat nélkül elhalasztotta a gyorsjelentés publikálását, majd Frédérick Duguet pénzügyi igazgató sajtóbeszélgetését is lemondta. A társaság még a részvények és kötvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztését is kérte, amíg a dokumentumokat rendbe teszik. Amikor a kereskedés újraindult, 

  • a részvények először 5,6 százalékot estek, 
  • később viszont visszakapaszkodtak, és délelőtt már enyhe pluszban forogtak. 

Ez csak arra utal, hogy a piac sem tudja pontosan, mennyire mély a probléma – és hogy a Tencent tőkéje nélkül mennyire feszült lenne az Ubisoft pénzügyi helyzete.

Újratervez az Ubisoft, de lehet, hogy a Tencent mentőöve sem lesz elég

A vállalat mindeközben jelentős stratégiai átszervezésen is dolgozik. Az év elején létrehozott Vantage Studiosba szervezte ki legfontosabb franchise-ait, köztük az Assassin’s Creedet, a Far Cryt és a Rainbow Sixet. Ebbe a vegyesvállalatba vásárol be a Tencent 1,25 milliárd dollár értékben, 25 százalékos tulajdoni hányaddal. Az Ubisoft szerint ennek a pénznek kulcsszerepe lesz a cég eladósodottságának csökkentésében és a januárra ígért új működési modell bevezetésében.

A vállalat nettó adóssága szeptember végén 1,42 milliárd eurón állt, melyből 271 millió euró épp a mostani könyvelési módosításból ered. 

Bár a második negyedéves foglalások (491 millió euró) meghaladták a piaci várakozásokat, a következő negyedévre jóval gyengébb, nagyjából 305 millió eurós előrejelzést adtak. Ez nem teljesen meglepő annak fényében, hogy több nagy címük – köztük az Avatar: Frontiers of Pandora és a Star Wars Outlaws – a vártnál jóval gyengébb fogadtatásban részesült.

Az Ubisoft részvényei a kereskedés felfüggesztése előtt már így is 48 százalékos mínuszban voltak az év eleje óta. És bár a mostani helyzet valóban részben számviteli kérdés, a befektetők számára egyértelmű jelzés arról, hogy a cég működési, szervezeti és pénzügyi problémái ennél jóval mélyebbek. Csak remélni lehet, hogy a Tencent-befektetés és az új működési modell valóban stabilabb pályára állítja a vállalatot – mert az elmúlt hét alapján az Ubisoftot több fronton is utolérik a saját döntései, és egy ideig biztosan nem fog fellélegezni.

Nem annyira rossz az a megkésett pénzügyi jelentés

A megkésett pénzügyi jelentés némileg árnyaltabb képet mutat a vállalat helyzetéről. A második negyedéves net bookings (eladott játékok, digitális tartalmak, szolgáltatások bruttó értéke) 39 százalékkal, 490,8 millió euróra ugrott, ami jóval meghaladta a korábbi, 450 millió euró körüli vállalati előrejelzést. A kiugró teljesítmény hátterében a katalóguscímek vártnál erősebb szereplése és a játékokból készült televíziós adaptációk növekvő bevételei álltak. A cég ugyanakkor nem módosította éves várakozásait: továbbra is stabil éves foglalásokkal és nagyjából nullszaldós működési eredménnyel számol, a decemberrel záruló harmadik negyedévre pedig 305 millió euró körüli bookingsszintet prognosztizál. 

A hosszabb távú átalakítások részeként Yves Guillemot vezérigazgató a Creative Houses nevű új működési modell részleteinek 2026. januári bemutatását ígérte.

A jelentésből az is kiderült, hogy az Ubisoft globális létszáma 17 097 főre csökkent szeptember végére, ami nagyjából 1500 fős visszaesés egyetlen év alatt. A vállalat legalább 100 millió euró költségmegtakarítást tűzött ki 2025-re, melyből az első fél évben már mintegy 70 millió eurót elért, részben a létszámleépítések, részben a fejlesztési és működési területeken végrehajtott racionalizálások révén. A számok alapján a cég pénzügyi teljesítménye néhány területen a vártnál erősebb, de a strukturális kihívások továbbra is komoly nyomást helyeznek a működésre.

