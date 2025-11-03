Deviza
Hivatalos: új autópályát kap Erdély, aláírták a szerződést – egészen hihetetlen, mennyi pénzből hoznak ki egy kilométert a románok

Újabb mérföldkőhöz érkezett Románia legnagyobb közlekedési beruházása: aláírták a Grinties–Pipirig szakasz kivitelezési szerződését. Az új autópálya az A8-as sztráda része, amely Moldvát köti majd össze Erdéllyel, és stratégiai szerepet kap az ország gazdasági fejlődésében. A 6 milliárd lejes projekt a Kárpátok legnehezebb hegyi szakaszán valósul meg.
VG
2025.11.03, 19:58
Frissítve: 2025.11.03, 20:16

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya építése: a román Nemzeti Közúti Beruházási Társaság (CNIR) hivatalosan is aláírta a Gerinces és Pipirig közötti, 31,5 kilométeres új autópálya-szakasz kivitelezési szerződését. A fejlesztés a hegyvidéki rész egyik legösszetettebb és legköltségesebb eleme, mely kulcsszerepet játszik majd az ország keleti és nyugati régióinak összekapcsolásában.

Új autópálya Erdélyben: aláírták a szerződést – egészen hihetetlen, mennyi pénzből hoznak ki egy kilométert a románok
Új autópálya Erdélyben: aláírták a szerződést – egészen hihetetlen, mennyi pénzből hoznak ki egy kilométert a románok / Fotó: aaddyy

A szakasz megépítése a SA&PE Construct S.R.L., Spedition UMB, Tehnostrade S.R.L. és az Arcada Company konzorcium feladata lesz, nettó 5,97 milliárd lej – átszámítva mintegy 1,2 milliárd euró, mintegy 465 milliárd forint – értékben. A beruházás nem csupán az A8-as autópálya egyik leglátványosabb, hanem az egész ország számára stratégiai jelentőségű infrastrukturális fejlesztés, mely évtizedes álmot valósít meg: gyorsforgalmi kapcsolatot Moldva és Erdély között.

Új autópálya Erdélyben: hihetetlen pénzből hoznak ki egy kilométert

A 31,5 kilométeres, hegyekkel szabdalt szakasz szinte építőmérnöki bravúrnak ígérkezik. Ezzel együtt is az iménti számok alapján kiszámolható, hogy 

egyetlen kilométer új autópálya csaknem 15 milliárd forintból jön ki.

Persze nem véletlenül. A tervek szerint 16 alagút készül, közülük ötben külön sávot alakítanak ki a lassú járműveknek. Az egyik alagút 940 méter hosszú lesz. Emellett 60 híd és völgyhíd épül, köztük két viadukt meghaladja majd az egy kilométert. A legnagyobb, 1275 méteres híd a Beszterce folyó felett ível majd át. A szakasz közel 20 kilométernyi hidat és alagutat tartalmaz, ami az egész nyomvonal csaknem 70 százalékát teszi ki.

  • A projekt során 12,7 millió köbméter földmunkát végeznek el, 
  • a kitermelt anyagokat pedig az önkormányzatok ingyen használhatják fel közösségi célokra. 

A tervek egy új, Gyergyótölgyes térségében kialakítandó csomópontot is tartalmaznak, mely a 2A és 2C jelzésű szakaszokat köti majd össze, így ez a rész önállóan is használható lesz.

A CNIR vezérigazgatója, Gabriel Budescu az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy az A8-as autópálya új szerződése mellett a társaság egy másik nagy projektet is elindított: aláírták a Foksány–Brajla gyorsforgalmi út kivitelezéséről szóló megállapodást is. 

Ez a 73,5 kilométeres út a brajlai hidat köti majd össze az A7-es autópályával, 

a munkát szintén a SA&PE Construct, Spedition UMB, Tehnostrade és az Arcada Company közös konzorciuma végzi. A beruházás értéke 4,29 milliárd lej, és a kivitelezésére 42 hónap áll rendelkezésre.

Áthasítják a Kárpátokat – nagy fába vágják fejszéjüket a románok

Az A8-as autópálya Marosvásárhely és a moldvai Ungheni között épül, és Székelyföldön is áthalad. A közlemény szerint a Gyergyóditró és Gerinces közötti szakasz tervezésével és megépítésével megbízott kivitelező elkezdte a geotechnikai fúrásokat és a régészeti feltárás előkészítését a Hargita megyei nagyközségben. Az előmunkálatok a tervezési szakasz részét képezik, a terepmunkát a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) alkalmazottai ellenőrzik.

A két frissen aláírt szerződés összértéke meghaladja a 10,2 milliárd lejt (áfa nélkül), ami jól mutatja, milyen léptékű fejlesztések zajlanak jelenleg Romániában az úthálózat modernizálása érdekében. Az A8-as autópálya, más néven Unirii Autostrada, az ország keleti részének egyik legfontosabb közlekedési tengelye lesz: összekapcsolja Jászvásár, Németvásár és Marosvásárhely térségét, és közvetlen kapcsolatot teremt az európai TEN-T hálózattal.

Bende Sándor, az RMDSZ képviselőházi tagja a Facebookon úgy fogalmazott: „Ez a beruházás nemcsak az A8-as autópálya egyik kulcspontja, hanem az egész ország számára is stratégiai jelentőségű fejlesztés, mely összeköti Moldvát Erdéllyel, és erősíti a régiók közötti gazdasági és közlekedési kapcsolatokat.”

A munkálatok megkezdése a következő hónapokban várható, a kivitelezés várhatóan több mint három évig tart majd. Ha a projekt a tervek szerint halad, Románia egyik legnagyobb és leglátványosabb hegyi autópálya-szakasza születik meg, mely új fejezetet nyithat a Kárpátokon átívelő közlekedés történetében.

