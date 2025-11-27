Deviza
Szúrja a britek szemét Magyarország sikere a filmes szakmában: több százmilliárd forintos új filmstúdió épül Londonban – be akarják hozni a lemaradást

A brit kormány stratégiai döntést hozott, amikor felülírta a helyi önkormányzat tiltakozását, és engedélyezte egy hatalmas londoni stúdióberuházás megvalósítását. A projekt gazdasági hatása a kabinet szerint kiemelkedő, a kreatív ipar pedig a következő évek egyik növekedési motorja lehet. Az új filmstúdió építése mögött nemcsak jelentős tőke áll, hanem az az igény is, hogy az ország visszanyerje pozícióját az egyre erősödő európai versenyben.
Gergely Máté
2025.11.27, 15:08

A brit kormány zöld utat adott a nyugat-londoni Marlow Film Studio megépítésének, miután felülbírálta a helyi önkormányzat környezetvédelmi aggályait. A döntés egy 750 millió fontos (986 millió dolláros, nagyjából 350 milliárd forintos) beruházás előtt nyit utat, mely a brit kreatívipar új zászlóshajója lehet. A projekt sorsa sokáig bizonytalan volt, ám a kabinet szerint a várható gazdasági előnyök „nagyon jelentős súllyal esnek latba”. Az új filmstúdió támogatói között a filmipar olyan világhírű alkotói sorakoznak, mint James Cameron, Sam Mendes vagy Paul Greengrass.

Szúrja a britek szemét Magyarország sikere a filmes szakmában: több százmilliárd forintos új filmstúdió épül London – be akarják hozni a lemaradást / Fotó: Marlow Film Studios

A tervezett komplexum 470 ezer négyzetlábnyi hangstúdiót foglal majd magában egy korábban hulladéklerakóként használt, mára üresen álló, 56 hektáros területen. A beruházó, Robert Laycock vezérigazgató szerint a kormány döntése „valódi bizalmi szavazat” a brit kreatív szektor számára. A projekt célja, hogy újabb nagy volumenű nemzetközi produkciókat vonzzon a szigetországba, ezzel 

erősítse London szerepét Európa egyik legfontosabb filmipari központjaként.

A brit kormány részéről a filmstúdió engedélyezése nem csupán kulturális, hanem gazdaságélénkítő eszköz is. Keir Starmer miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, lassú és túlszabályozott engedélyezési rendszer gátolja az ország beruházásait, és ez hátráltatja a növekedést. A Marlow Film Studio esete így tesztté vált arra, hogy a kabinet képes-e gyorsítani a folyamatokat, és megteremteni a feltételeket a kreatívipar bővüléséhez.

Magyarországon is épült új filmstúdió, nem is akármilyen

A brit törekvések mögött ugyanakkor egy komoly piaci realitás is meghúzódik: 

az elmúlt években Magyarország stúdióipara több területen is megelőzte európai versenytársait. 

A hazai infrastruktúra gyors növekedése, a produkciókat támogató, kiszámítható adókörnyezet és az új komplexumok megjelenése miatt Budapest és környéke mára Európa egyik legversenyképesebb forgatási helyszíne lett. 

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról , hogy Fóton megnyílt a United Illusions új filmstúdiója, amely a legmodernebb virtuális technológia adta környezetben, a mesterséges intelligencia erejét kiaknázó platformok alkalmazásával kínál teljes digitális gyártási környezetet az előzetes vizualizációtól a forgatáson át az utómunkálatokig, akár a legnagyobb hollywoodi produkcióknak is. A United Illusions új korszakot nyithat a magyar filmgyártásban, mert bár a magyarországi filmipar a bérmunkák kiszolgálásában eddig is jó volt, de az ország újabb oldalát tudja megmutatni ezzel az új stúdióval, amely mostantól hivatalosan is Magyarország legnagyobb virtuális filmstúdiója.

Hollywoodi együttműködés emeli tovább a magyar filmipart

A United Illusions Virtual Production Studio stratégiai partnerségre lépett a Los Angeles-i Orbital Studiosszal. A két filmstúdió a jövőben közösen dolgozik azon, hogy tapasztalataikra építve továbbfejlesszék azokat a technikai és produkciós folyamatokat, amelyek még hatékonyabbá tehetik a virtuális filmgyártást, illetve alapot adnak a közös projektek megvalósításához. A partnerség a tudásmegosztásra és a közös innovációra épül, új lehetőségeket teremtve mind az európai, mind az amerikai produkciók számára. Az együttműködés Magyarország pozícióját is tovább erősíti a globális filmiparban, hiszen a magas technológiai színvonal versenyképes gyártási feltételekkel párosul.

A Marlow Film Studio ezért nem csupán egy új helyszín London közelében, hanem stratégiai válasz a nemzetközi verseny kiéleződésére. A brit filmipar hosszú távú célja, hogy kapacitásban és hatékonyságban ne maradjon le az amerikai gyártóbázisoktól, miközben visszaszerezze az európai produkciókért folytatott versenyben korábbi fölényét. A Leavesdenben működő Warner Bros.-stúdió, ahol többek között a Barbie forgott, valamint a Pinewood Studios, amely James Bond-, Marvel- és Star Wars-filmek otthona, már most is fontos szereplők. Az új filmstúdióval azonban tovább növelnék az ország teljes gyártási kapacitását.

A beruházás nem mindenkit győzött meg. A Save Marlow’s Greenbelt nevű civil szervezet szerint a projekt „spekulatív”, és gazdasági hozadéka nem ellensúlyozza a környezetet érő, jól látható károkat. A csoport azzal érvel, hogy a zöldövezetek beépítése hosszú távú, visszafordíthatatlan veszteséget okozna a helyi közösségeknek. A kormány ezzel szemben azt állítja, hogy a létesítmény egy évtizedek óta használaton kívüli területet hasznosít újra, és a beruházás multiplikátorhatása révén jelentős munkahelyteremtéssel jár majd.

