Az Apple teljesen feje tetejére állítja stratégiáját: évente akár hat új iPhone-t dobhatnak piacra – ez még csak a kezdet
Az Apple nem mindennapi döntésre szánta el magát: az elmúlt évek egyik legnagyobb, legátfogóbb átalakítására készül, ami legfőképpen az iPhone-t fogja érinteni – a teljes termékstratégiát, a hardverportfóliót és az Apple vállalati struktúrát. A cupertinói vállalat három egymást követő évben három teljesen új modellcsaláddal készül, miközben a korábbi, inkább óvatos fejlesztési ciklusát látványosan elhagyja. Egyszerűben fogalmazva: az új iPhone-ok akár teljesen másféle okostelefonok lehetnek, mint ahogy eddig ismertük őket.
Teljesen mást fog jelenteni az iPhone két év múlva, mint most
Gyakran éri kritika az Apple-t amiatt, hogy túlságosan az iPhone-ra építi bevételeit, és lemaradt a mesterséges intelligencia fejlesztésében, a vállalat most éppen a zászlóshajó termékén keresztül próbál új lendületet venni. A stratégiai irányváltás jelei már idén ősszel megmutatkoztak, amikor
- elrajtolt az új iPhone Air,
- valamint friss dizájnt kapott az iPhone 17 Pro modell.
Az Air szerepe különösen érdekes: a külső kommunikáció alapján ez egy új kategória, de a háttérinformációk szerint sokkal inkább technológiai kísérleti platform, mely előkészíti a terepet az első összehajtható iPhone számára. A pletykák alapján az Apple ezt 2026 őszére időzíti, míg
2027-ben már egy teljesen új csúcskategóriás modellt is piacra dobna, ívelt üvegkijelzővel és a kijelző alá rejtett kamerával.
A hardveres megújulás mellett legalább ennyire hangsúlyos a kiadási ütemterv átalakítása. Az Apple történetében nem először változik a tempó: a korai évek nyári bemutatóit 2011-ben követte az őszi időzítés, ami végül kiválóan illeszkedett a karácsonyi szezonra épített értékesítési stratégiába. A 2020-as évek közepére azonban az évenként egyszerre érkező tömegtermékek inkább tehernek bizonyultak. A beszállítói lánc túlterhelése, a marketingkampányok zsúfoltsága, valamint a 2024-es Apple Intelligence bevezetésének döcögőssége egyértelműen jelezte, hogy a modell kifulladóban van.
Mi az Apple terve az új iPhone-okkal?
2026-tól kezdve a vállalat két hullámban jelenti be a főbb iPhone-okat:
- ősszel három csúcskategóriás modell érkezik – az iPhone 18 Pro, az iPhone 18 Pro Max és az első összehajtható iPhone –,
- majd körülbelül fél évvel később követi őket az iPhone 18, az iPhone 18e és várhatóan egy frissített iPhone Air.
A cél egyszerű: egyenletesebb éves bevételi ciklus, kisebb nyomás a mérnökökön és a beszállítókon, valamint több esély a versenytársak – például a Samsung – újításaira való gyors reagálásra.
Az iPhone Air jövője ugyanakkor továbbra is kérdőjeles. Bár egyes külföldi jelentések gyenge értékesítési adatokra hivatkozva halasztást emlegetnek, belső információk szerint az Air második generációját eleve nem szánták 2026-ra. A legfontosabb újdonság a 2 nanométeres csip lehet, mely lényegesen javítaná a készülék legnagyobb gyengeségét, az üzemidőt. A második hátlapi kamera hozzáadása viszont ellentmondásos döntésnek tűnik, mivel az Air kialakítása eleve szűkös, és ez a kamera az átlagos használatban amúgy is ritkán kerül fókuszba.
Az Apple célja az volt, hogy az Air a teljes iPhone-értékesítés 6-8 százalékát adja – nagyjából annyit, mint a korábban kiváltott iPhone 16 Plus.
A vállalat mérsékelt marketingje alapján nem is számított átütő sikerre, és tényleg: a vásárlók többsége továbbra is a Pro modelleket választja a jobb üzemidő, a komolyabb kamerarendszer és a hatékonyabb hőkezelés miatt. Az Air így egyfajta előszobája lehet az összehajtható telefonnak, hiszen több konstrukciós elemét is annak fejlesztése során tesztelik.
A tágabb termékciklust nézve az Apple már 2026 elején is aktív lesz:
- új okosotthon-eszközök,
- friss iPadek,
- több Mac-frissítés,
- és az iPhone 17e is érkezik.
Az év második felében további három iPhone, új Apple Watch modellek és még több Mac várható. A korábbi hosszabb uborkaszezonok szinte teljesen eltűnnek, amitől a vállalat évi bevételi görbéje egyenletesebbé válhat – ez pedig a részvénypiaci szereplőknek is kedvezőbb.
Egyértelműen látszik, hogy az Apple a következő években nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy teljesen átrajzolja saját működési ritmusát. Ez nem kockázatmentes vállalás: a felgyorsított fejlesztési ciklus és a folyamatos termékbejelentések könnyen túlterhelhetnek egy ekkora szervezetet. Ugyanakkor, ha a vállalat sikeresen tartja az új tempót, jó eséllyel olyan modellre válthat, mely egyszerre csökkenti a korábbi csúcsidőszaki terhelést, és stabilabb éves bevételt biztosít.
Warren Buffett kiszórja az Apple-részvényeit
A Berkshire Hathaway a harmadik negyedévben tovább folytatta portfóliójának nagyszabású átalakítását. Warren Buffett cége ismét nettó részvényeladó volt: dollármilliárdos tételben vált meg Apple- és Bank of America-pakettjétől. A befektetési társaság ugyanakkor bevásárolt az Alphabet, a Chubb biztosító és a Domino’s Pizza részvényeiből.
A szeptember végével záródott három hónapban a Berkshire 41,8 millió Apple-részvényt adott el, az értékesített részesedés értéke a pénteki tőzsdei záróár alapján 11,4 milliárd dollár volt. Annak ellenére, hogy Buffett vállalata folyamatosan csökkenti Apple-részvényeinek számát, továbbra is körülbelül 60 milliárd dollár értékben birtokol részvényeket a cégben.