Elképesztő a kereslet az új német szupertank iránt, egyszerűen nem lehet eltalálni, megsemmisíti a rá kilőtt lövedékeket

Az Oroszországgal kapcsolatos növekvő félelmek fellendülést gerjesztenek az európai fegyvergyártó cégek számára. Az új német szupertank, a Leopard 2 modell iránt hatalmas a kereslet. Csak a német hadsereg több mint száz darabot rendelt.

Leopard 2 A8 – az új német szupertank izraeli technológiát is tartamaz / Fotó: AFP

A francia-német KNDS védelmi vállalat 350 megrendelést kapott öt országból az új Leopard 2 tankmodellre – erősítette meg a cég szóvivője a Handelsblatt című német lapnak.

Németország mellett

Hollandia,

Norvégia,

Litvánia és a

Cseh Köztársaság is megrendelte az 1979-ben bemutatott tank továbbfejlesztett verzióját.

És ez még messze nem a vége; a német fegyveres erők eddig 123 Leopard 2 A8 tankot rendeltek, ám Boris Pistorius (SPD) szövetségi védelmi miniszter már bejelentette a tank első nyilvános bemutatóján, hogy további 75 harcjármű beszerzését tervezik.

A KNDS Germany szerint más ügyfelekkel is folynak a tárgyalások.

Az új A8 modell többek között az izraeli Rafael gyártó védelmi rendszerével van felszerelve, amely a becsapódás előtt megsemmisíti a becsapódó lövedékeket és drónokat.

Több milliárd dolláros a kereslet az új német szupertank iránt

A KNDS nem hozza nyilvánosságra a megrendelések mennyiségét és a szállítási határidőket. Az azonban egyértelmű, hogy a megrendelések több milliárd dolláros volument képviselnek, és több éven át lefoglalják majd a vállalatot. Egy új Leopard tank két számjegyű millió eurós összegbe kerül, a karbantartás és a fenntartási költségek nélkül.

A német kormány több mint 3,4 milliárd eurót tervez költeni a már megrendelt 123 Leopard 2 A8 tankra.

A KNDS szerint az elmúlt évtizedekben leszállított Leopard 2 tankok közül 3300 jelenleg is szolgálatban áll 23 ország fegyveres erőinél.