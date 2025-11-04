Sokkal hamarabb felvehetik Ukrajnát az Európai Unióba, mint korábban mondták: megjelent egy új dátum a csatlakozásról
Ukrajna jelenlegi célja az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások 2028 végéig történő befejezése. Az Európai Bizottság ambiciózusnak, de elérhetőnek tartja ezt a célt, különösen gyorsabb reformok esetén, bár hivatalos EU-források alapján a reális legkorábbi dátum 2030 lehet – írja a Magyar Nemzet.
Az Európai Bizottság (EB) csatlakozási folyamata során Ukrajna már teljesített a hat klaszterből három alapvető feltételt, és várhatóan az év végéig a további három klasztert is megnyitják. Ugyanakkor a jelentések komoly aggodalmakkal élnek az ukrajnai korrupció és a korrupcióellenes intézmények elleni nyomás miatt, ami akadályozhatja a haladást.
Magyarország jelenlegi vétója miatt az előrelépés lassú, de az Európai Bizottság reméli, hogy a tagállamok még az év végi EU-csúcson politikai támogatást adnak a folyamatnak.
A magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós tagságát
A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna nem teljesíti az uniós csatlakozási feltételeket, például a demokrácia, a jogállam és a kisebbségi jogok érvényesülésében hiányosságok vannak, valamint nem rendelkezik működő piacgazdasággal, ami az uniós szabályok és normák hatékony végrehajtását illeti.
A kabinet többször közölte, hogy Ukrajna csatlakozása kedvezőtlen pénzügyi terheket róna Magyarországra. A Magyar Külügyi Intézet tanulmánya szerint Ukrajna esetleges EU-csatlakozásának költségei elérhetik a 2,5 ezermilliárd eurót, ami az Európai Unió 2025-ös költségvetésének több mint tizenkétszerese.
A magyar mezőgazdasági szektor veszteséget szenvedhet el a közös agrárpolitika forrásainak elvesztése miatt, ráadásul nem ismerjük a háború utáni ország területének pontos méreteit, lakosságának számát, és a gazdaság állapotára vonatkozó adatok sem megbízhatók.
A kabinet azzal is érvel, hogy a Nyugat-Balkán országai jogosan lehetnek felháborodva a gyorsított eljárás miatt, miközben ezek az országok évek óta várnak a tagságra. Emellett a magyar kormány hangsúlyozza, hogy a döntés nem történhet az európai polgárok bevonása nélkül, és nem szabad a háborút az EU-ba hozni.
Bíróság elé viheti Magyarországot az Európai Unió Ukrajna miatt: a magyar kormány azonnal reagált
az Európai Bizottság akár bírósági úton is kikényszerítené, hogy Magyarország (Szlovákiával és Lengyelországgal egyetemben) vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Brüsszel szerint ugyanis Magyarország ezzel megsérti az unió egységes piacának szabályait, amelyek tiltják a nemzeti kereskedelmi korlátozásokat.