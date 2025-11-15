Ha Ukrajna elutasítja a párbeszédet Oroszországgal, rosszabb pozícióba kerül az esetleges tárgyalások során – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin sajtófőnöke Ukrajnának célozta kemény szavait / Fotó: AFP

„Az ukrán félnek ilyen nyilatkozatok fényében tudnia kell, hogy előbb-utóbb tárgyalnia kell, de sokkal rosszabb pozícióból. A kijevi rezsim pozíciója napról napra romlik” – jegyezte meg Peszkov. Szomorúnak nevezte a kijevi tárgyalások felfüggesztésére vonatkozó információkat.

Nem lesz vége a háborúnak Ukrajna miatt?

A sajtószóvivő rávilágított arra is, hogy Oroszország folytatja a háborúzást, amíg el nem éri a Vlagyimir Putyin elnök által kitűzött célokat, mivel nincs lehetőség a párbeszéd folytatására.

A legfontosabb számunkra, hogy biztosítsuk a biztonságunkat, érvényesítsük érdekeinket, biztosítsuk a jövő generációk biztonságát, és teljesítsük a előttünk álló feladatokat

– magyarázta a Kreml képviselője. Peszkov nem értett egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter szavaival sem, miszerint Oroszország nem akarja igazán a békét. Szerinte Moszkva nyitott a politikai-diplomáciai módszerekkel történő rendezésre.

Az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője, Maria Zaharova a Times cikkét kommentálva megjegyezte, hogy Kijev megszegte az embercsere-megállapodást, mivel a megegyezés szerinti 1200 ember kevesebb mint 30 százalékát adta át.

Három tárgyalási forduló

Az év eleje óta Oroszország és Ukrajna több találkozót is tartott Isztambulban: május 16-án, június 2-án és július 23-án. Az utolsó találkozó eredményeként a felek megállapodtak abban, hogy folytatják a súlyosan sebesült és beteg hadifoglyok határozatlan idejű cseréjét. Moszkva kifejezte hajlandóságát, hogy további háromezer ukrán katona holttestét átadja Kijevnek, és javasolta, hogy mindkét fél legalább 1200 fogolyt cseréljen ki.