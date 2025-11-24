Brüsszelben találtak egy bevételi forrást Ukrajnának – van, aki szerint katasztrófa

Az EU növelni akarja a bioüzemanyagok felhasználását a légi és a tengeri közlekedésben, hogy csökkentse a szállítás szennyezését. Ebben Ukrajna kulcsszerepet játszhat – írja az Euronews az Európai Bizottsági egyik dokumentumára hivatkozva.

Ukrajna segítheti ki az Európai Uniót a dekarbonizációban, bioüzemanyagot adhat neki. A képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke / Fotó: NurPhoto via AFP

A légi és a tengeri közlekedés a bizottság energia- és klímapolitikai céljainak gyenge pontjai. Ezek az ágazatok ugyanis nagymértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól, és az EU teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy 8,4 százalékát adják uniós adatok szerint.

Bár az EU már jelentős beruházásokat indított a tiszta energia fejlesztésére, a teherszállításhoz szükséges fenntartható üzemanyagok továbbra sem állnak rendelkezésre kellő mennyiségben. Az Európai Bizottság jelentése ezért azt javasolja, hogy növeljék a növényekből és fákból előállított bioüzemanyagok alkalmazását az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében.

„A kereslet 2025-től várhatóan növekedni fog”, főként a ReFuelEU Aviation és a FuelEU Maritime szabályok miatt” – áll a dokumentumban, amely az EU megújuló üzemanyagok felhasználását ösztönző jogszabályaira utal.

Az EU a karbonlábnyomát csökkentené a bioüzemanyaggal, de a környezetvédők ezt bírálják

A környezetvédelmi szervezetek régóta bírálják a bioüzemanyagok használatát, szerintük ugyanis az nem fenntartható, veszélyeztetheti az élelmiszer-biztonságot és csökkentheti az erdők szénmegkötő képességét.

A környezetvédők aggodalmát támasztja alá az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) friss jelentése, ami szerint

Európa természeti erőforrás-felhasználása meghaladja azt a kapacitást, amellyel az ökoszisztémák képesek lennének megújítani a zölderőforrásokat és elnyelni a szén-dioxidot.

2022-ben a felhasznált biomassza 29 százalékát energiatermelésre fordították Európában a bizottsági dokumentum szerint. Ez tíz év alatt 14 százalékos növekedést jelent.

A bioüzemanyagokat az alapanyaguk szerint kategorizálják, amiket „generációknak” hívnák.

Az első generációs bioüzemanyagokat élelmiszernövényekből – például kukoricából vagy cukornádból – állítják elő.

A második generációs bioüzemanyagok nem ehető növényi részekből és mezőgazdasági hulladékból származnak.

A harmadik generációs bioüzemanyagokat pedig algákból készítik.

Az Európai Számvevőszék 2023-as jelentése szerint a fenntarthatósági problémák, a biomassza korlátozott elérhetősége és a magas költségek akadályozzák a bioüzemanyagok terjedését. A jelentés azt is megjegyzi, hogy

az EU bioüzemanyag-politikájából hiányzó hosszú távú perspektíva visszavetette a beruházásokat.

A készítők szerint ugyanakkor „az EU bioökonómiája a versenyképesség dinamikus motorja, és stratégiai jelentőségű”. A jelentésírók megállapították, hogy a bioökonómiai ágazat értéke 2023-ban akár 2700 milliárd euró is lehetett, ami az előző év 812 milliárdjának többszöröse.