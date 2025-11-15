Így ömlik az európaiak pénze Ukrajna feneketlen üstjéhez, hogy eltüzeljék vagy ellopják – megmutatjuk
Megértését fejezte ki Volodimir Zelenszkij, ha az ukránok felháborodnak a szerdáig két miniszter bukásához vezető energiakorrupciós botrány miatt, miközben áramszünetek és orosz támadások nehezítik a nép életét, és hullanak az emberek a fronton. Az elnök nem szólt arról, hogy a vizsgálat már a saját küszöbéig hatolt, korábbi üzlettársa el is menekült, és mindezt előre látható vég nélkül külföldről finanszírozzák, jórészt az Európai Unióból. Az ukrán jegybank statisztikáiból nyomon követhető, milyen ütemben dől az uniós pénz a háborús országba – nézzük is hát meg. Ukrajna támogatása Európára maradt, és Európa vállalja.
A mostanra kiszélesedett botrányt a nyáron megpróbálták az antikorrupciós szervezetek beszántásával eltussolni, a hazai és külföldi felháborodásnak betudhatóan sikertelenül.
Belföldi s külföldi pikantériája, hogy az energia-infrastruktúra védelmére szánt pénzek megcsapolása is szerepel a bűnlistán, amit a saját energiagazdálkodásukat az Oroszországra rótt szankciók révén megnyomorító európai országok fizettek.
Egyes európai országokat jelenleg is földrengésszerűen érintik a közelgő határidejű új amerikai energiaszankciók.
Ezek alól múlt heti washingtoni látogatásán Orbán Viktor kormányfő Magyarország számára mentességet kapott, de az európai energiaárak felszökése hazánk költségvetését is megcsapolja és versenyképességét is sújtja, amint más országokat is. Az európaiak pénze eközben – hivatalos brüsszeli politika – Ukrajnába áramlik. Lássuk, milyen sebességgel.
Ukrajna támogatása: Brüsszel nem szabja szűkkeblűen, sorjáznak az eurótízmilliárdok
Amint lenti táblázatunk mutatja, szélvészszerűen.
Az ukrán kormánynak juttatott külföldi támogatásokról hű képet nyújt az általa a jegybanknál tartott számla devizabevételeinek alakulása.
Összeraktuk a havi jelentések adatait, és az látható, hogy a másfél évvel mandátumának lejárta után is elnöklő Zelenszkij korrupcióval terhelt kormánya számára az idén összességében már tíz hónap alatt csaknem 40 milliárd dollár (euróban több mint 33 milliárd) érkezett, szinte kétszer annyi, mint amennyit Brüsszel jogállami kritériumokra hivatkozva Magyarországtól visszatart.
Ennek legalább kétharmada, de akár 70 százaléka az Európai Uniótól érkezett, és az idő előrehaladtával ez az arány várhatóan nő. Az Egyesült Államok Donald Trump elnök januári hivatalba lépésével megszüntette az elődje, Joe Biden által folyósított hatalmas támogatásokat, az unió azonban magára vállalta a terhet.
Az EU részesedését azért nem tudtuk pontosan meghatározni, mert
- a márciusi statisztika nem jelöli meg összegszerűen, hanem csak a G7-országok és mások támogatásának részeként,
- illetve a fentinél a részarány még nagyobb is lehet, mivel a Világbanktól szinte havi rendszerességgel érkező apanázs is tartalmaz uniós országoktól származó jelentős tételeket.
A következő grafikonon az is látható, miképpen duzzasztotta fel a háború 2022. februári kirobbanása óta a külföldi támogatás az ukrán devizatartalékokat.
EU-támogatás Ukrajnának: jövőre még több kell, az uniós költségvetési vita fókusza áthelyeződött Ukrajnára
Az adatokból látható, hogy Ukrajna háborúját és magát az ukrán gazdaságot Brüsszel tartja lélegeztetőgépen.
Az idei külföldi finanszírozási szükségletet még a tavasszal 39,3 milliárd dollárra becsülte az ukrán kormány, majdnem ennyi már októberig megérkezett, az európaiak igyekezetének hála.
Ezzel nincsen vége, s még a harcoknak sem, a 2026-os ukrán igény a 40 milliárd dollárt is meghaladja.
Az Európai Uniótól ugyan ígéretet kaptak a további támogatásra, végleges döntés azonban nincs arról, miképpen használnák fel erre a célra a befagyasztott orosz vagyont, illetve egyéb forrásokat. Brüsszel előretekint, a következő 2028–2034-es hétéves költségvetési ciklusra Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök egy tételben 100 milliárd eurót javasolt – egyéb címek mellett – Ukrajnának, és az uniós költségvetési vitákban immár rendszeresen többet emlegetik Ukrajnát, mint a versenyképességet vagy a zöldátalakulást.
Ukrán groteszk: Brüsszel célkeresztjében Brüsszel, a belgák most megtapasztalják, mit él át naponta Budapest
Fokozódik a nyomás Belgiumon, hogy fogadja el Ursula von der Leyen tervét. Az orosz vagyon felhasználása lenne a módja úgy kielégíteni Volodimir Zelenszkij feneketlen szomját a brüsszeli pénzekre, hogy ne direkt uniós pénzt kelljen Kijevnek utalni, amit ott az ukrán elnök küszöbéig terebélyesedett korrupciós botrány tanulsága szerint legalább részben ellopnak. Belgium egyelőre hajthatatlannak látszik, és most megtapasztalja, mekkora nyomással néz szembe folyamatosan az európai bizottsági elképzelésekkel szembeszegülő magyar kormány.