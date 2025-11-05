Az ukrán fegyveres erők háromszor is elmulasztották a lehetőséget, hogy hadtesteket telepítsenek Szumi területén azután, hogy visszaverték az orosz ellentámadásokat — közölték az orosz biztonsági erők a RIA hírügynökséggel.

Az ukrán fegyveres erők Szumi megye területén tartóztatják vissza az oroszokat. / Fotó: AFP

Az ukrán fegyveres erők harci csoportjainak három előrenyomulási kísérletét Andrijivka, Kondratovka és Varacsino térségében egy átfogó tűzcsapás hiúsította meg – nyilatkozta a RIA forrása. Az orosz csapatok nyolc-tizenkét kilométer mély biztonsági övezetet hoztak létre a Szumi régióban. Vlagyimir Putyin szerint ez az ukrán fegyveresek Kurszk régió elleni támadásának és a frontvonal kétezer kilométerrel történő meghosszabbításának az eredménye.

A háború sújtotta területen víz- és áramkimaradásokra számíthatnak a lakosok. A Miskvodokanal országos lefedettségű vállalat létesítményében áramszünet miatt korlátozott volt a vízellátás . Egyes fogyasztók csökkentett nyomáson és a megállapított ütemterv szerint kapják a vizet.

A Szumi Városi Tanács a Telegram csatornáján jelentette a történteket. Megjegyezték, hogy a jelenleg áramtalanított létesítményt vészhelyzeti tartalék áramellátásra állítják át. Ezzel összefüggésben ma, november 5-én, csökkentett nyomású ütemterv szerint, 05:00 és 10:00 óra között biztosítanak vizet a lakosoknak.

Közlekedési problémák Szumi megyében

Amint azt a Szumi Városi Tanács megjegyezte, áramkimaradások miatt jelenleg csak önvezető trolibuszok közlekednek a útvonalakon. A buszok a szokásos módon és menetrend szerint közlekednek. Szumi teljes elfoglalása megzavarná az ukrán dróntámadások legfőbb folyosóját, amelyek eddig a környéken leggyakrabban vagy az orosz Belgorod városát érték, vagy a Kurszki régiót.

Ukrajna már évek óta önvezető trolibuszokat fejleszt és üzemeltet, hogy javítsa a szolgáltatás színvonalát áramkimaradások idején. Ezek az autonóm trolibuszok jelentős távolságot tudnak megtenni akkumulátorral, anélkül, hogy csatlakoznának az elektromos hálózathoz, és olyan funkciókkal rendelkeznek, mint az adaptív töltés, légkondicionálás és kerekesszékes rámpák. A fejlesztéseket részben nemzetközi partnerségből tartják fent, és a jelenlegi energiaellátási kihívások miatt különösen fontosnak tartják.