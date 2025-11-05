Már csak az önvezető buszok merészkednek utcára Szumiban — három orosz ellentámadást is visszavert az Ukrán Hadsereg, az áram és vízellátás megakadt
Az ukrán fegyveres erők háromszor is elmulasztották a lehetőséget, hogy hadtesteket telepítsenek Szumi területén azután, hogy visszaverték az orosz ellentámadásokat — közölték az orosz biztonsági erők a RIA hírügynökséggel.
Az ukrán fegyveres erők harci csoportjainak három előrenyomulási kísérletét Andrijivka, Kondratovka és Varacsino térségében egy átfogó tűzcsapás hiúsította meg – nyilatkozta a RIA forrása. Az orosz csapatok nyolc-tizenkét kilométer mély biztonsági övezetet hoztak létre a Szumi régióban. Vlagyimir Putyin szerint ez az ukrán fegyveresek Kurszk régió elleni támadásának és a frontvonal kétezer kilométerrel történő meghosszabbításának az eredménye.
A háború sújtotta területen víz- és áramkimaradásokra számíthatnak a lakosok. A Miskvodokanal országos lefedettségű vállalat létesítményében áramszünet miatt korlátozott volt a vízellátás . Egyes fogyasztók csökkentett nyomáson és a megállapított ütemterv szerint kapják a vizet.
A Szumi Városi Tanács a Telegram csatornáján jelentette a történteket. Megjegyezték, hogy a jelenleg áramtalanított létesítményt vészhelyzeti tartalék áramellátásra állítják át. Ezzel összefüggésben ma, november 5-én, csökkentett nyomású ütemterv szerint, 05:00 és 10:00 óra között biztosítanak vizet a lakosoknak.
Közlekedési problémák Szumi megyében
Amint azt a Szumi Városi Tanács megjegyezte, áramkimaradások miatt jelenleg csak önvezető trolibuszok közlekednek a útvonalakon. A buszok a szokásos módon és menetrend szerint közlekednek. Szumi teljes elfoglalása megzavarná az ukrán dróntámadások legfőbb folyosóját, amelyek eddig a környéken leggyakrabban vagy az orosz Belgorod városát érték, vagy a Kurszki régiót.
Ukrajna már évek óta önvezető trolibuszokat fejleszt és üzemeltet, hogy javítsa a szolgáltatás színvonalát áramkimaradások idején. Ezek az autonóm trolibuszok jelentős távolságot tudnak megtenni akkumulátorral, anélkül, hogy csatlakoznának az elektromos hálózathoz, és olyan funkciókkal rendelkeznek, mint az adaptív töltés, légkondicionálás és kerekesszékes rámpák. A fejlesztéseket részben nemzetközi partnerségből tartják fent, és a jelenlegi energiaellátási kihívások miatt különösen fontosnak tartják.
Kritikus infrastruktúra elleni támadások
Korábban az orosz hadsereg megtámadta az ukrán fegyveres erők F-16-osait kiszolgáló repülőteret, amely a csernyihivi régióban található, így stratégiai szempontból semmiképpen nem elhanyagolható az orosz "északi folyosó” létrehozásának kikristályosodása, amelyen keresztül Csernyihiven át a legrövidebb szárazföldi úton Kijevbe jutnak.
Október 17-én az orosz megszállók megtámadták a Csernyihivben található vasútvonalat is. A támadás következtében a mozdonyvezető repeszek okozta sérüléseket szenvedett, a gördülőállomány pedig megrongálódott.
Korábban az ukrán Fegyveres Erők azt közölte, hogy október 31-én éjjel az orosz megszállók ismét megtámadták a Szumi és Harkiv megyék vasúti infrastruktúráját, nyomukban hatalmas károk keletkeztek.
Ahogy korábban megírtuk, Vlagyimir Putyin elmondása szerint Oroszországnak semmiféle célja nincsen Szumi elfoglalására. A háborús lépéseket elmondása szerint leginkább a konfliktus alakulása diktálja, de a hadsereg támadásai és a régióban való előretörési próbálkozásai azonban egységes képet mutatnak arról, hogy megosztanák az ukrán haderőt, és egyenes utat kívánnak taposni maguknak Kijev felé.