Nem tervezik a Marder 1A3 harckocsik átadását Ukrajnának, mivel a nemzeti jogszabályok tiltják a fegyverek szállítását olyan országokba, amelyek aktív katonai konfliktusban állnak. Erről Alberto van Klaveren chilei külügyminiszter számolt be — közölte a Defence Blog.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke már az Európai Unió fegyverbeszerzésein keresztül gondolkozik / Fotó: Ida Marie Odgaard / AFP

Ukrajna a németeken keresztül gondolkozik

Korábban az El Mostrador lap arról számolt be, hogy a chilei hadsereg 30 Marder 1A3 jármű átadását készítheti elő Németországnak modernizálás és további szállítás céljából Ukrajnába. A források szerint a folyamat szigorú titoktartás mellett zajlik, és a ország álláspontjának megváltozását jelentheti. A chilei védelmi minisztérium nem kommentálta az ügyet, de nem is cáfolta az esetleges műveletről szóló információkat.

A Marder 1A3 német gyalogsági harcjármű jelentősen megerősített páncélzattal rendelkezik, amely jobb védelmet biztosít a 30 mm-es lövedékek és a páncéltörő kumulatív lőszerek ellen (amelyek képesek egy ponton megolvasztani a páncélt, majd a harcjármű testébe jutva robbannak fel — a szerk.), így az egyik legvédettebb BMP-vé tette a maga idején. 20 mm-es Rh202 gépágyúval és MG3 géppuskával van felszerelve, és legfeljebb hat deszantost képes szállítani.

Van Klaveren szerint a chilei kormány nem kommentálhatja a katonai technika vásárlásának vagy eladásának kérdését, de hangsúlyozta, hogy a hatályos szabályok nem teszik lehetővé olyan műveletek végrehajtását, amelyek ellentétesek az általános tilalommal. Hozzátette, „elképzelhetetlen, hogy fegyvereket adjunk el Ukrajnának”, még úgy is, hogy Chile nyíltan elítéli az orosz agressziót.

Ukrajna és az ezer spanyol ajkú esete

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ukrajna a szárazföldi erők alá tartozó, külföldi önkénteseket tömörítő Nemzetközi Légió felszámolását tervezi. A légiósokat különböző egységekbe és régiókba helyezhetik át, ami az érintettek szerint óhatatlanul hibákhoz vezethet és ezáltal emberéletekbe kerülhet. Sok érintettet nem is tájékoztattak arról, mi lesz a sorsa.

A források emlékeztettek, hogy a légió már alkalmazkodott a külföldiek nagy csoportjának kezelésével járó kihívásokhoz, angol és spanyol tolmácsokat integrált annak biztosítására, hogy a katonákat teljes körűen felkészítsék a missziók előtt.

Ezt a nulláról kellene megtanulni azoknak az ukrán rohamegységeknek, ahová áthelyeznék őket.