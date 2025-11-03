Deviza
EUR/HUF387.45 -0.15% USD/HUF336.25 -0.13% GBP/HUF441.89 -0.04% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.05 -0.15% RON/HUF76.16 -0.14% CZK/HUF15.92 -0.15% EUR/HUF387.45 -0.15% USD/HUF336.25 -0.13% GBP/HUF441.89 -0.04% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.05 -0.15% RON/HUF76.16 -0.14% CZK/HUF15.92 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42% BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
dróntámadás
olajfinomító
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország

Leállt Oroszország egyik legfontosabb finomítója: totális támadás érte a Rosznyefty terminálját – kiesik az olajexport egy része

Súlyos károkat okozott egy nagyszabású ukrán dróntámadás Oroszország fekete-tengeri olajlétesítményeiben. A Rosznyefty tuapszei finomítója leállt, miután a támadás megrongálta a rakodóberendezéseket és a tárolókat. A leállás napokra megbéníthatja az orosz olajexport egy részét.
VG
2025.11.03, 21:36

Átmenetileg leállt az orosz állami olajóriás, a Rosznyefty tuapszei finomítója, miután ukrán dróntámadások érték a Fekete-tenger partján fekvő orosz kikötővárost. A támadások a rakodó- és exportlétesítményekben okoztak komoly károkat, ezért a vállalat kénytelen volt leállítani a nyersolaj fogadását – erősítette meg egy, az ügyet ismerő, de nevét nem vállaló forrás.

Ukrán drónok bénították meg az orosz olajóriást – leállt a Rosznyefty egyik legfontosabb finomítója
Ukrán drónok bénították meg az orosz olajóriást – leállt a Rosznyefty egyik legfontosabb finomítója / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ukrán drónok bénították meg az orosz olajexportot

A Bloomberg értesülései szerint a működés felfüggesztése több napig is eltarthat. Ennek oka, hogy a támadások után a cég nem tudja hol tárolni az érkező olajat, mivel a kikötői tartályok egy részét megsérültek, a fennmaradó kapacitás pedig gyorsan betelt. A leállás addig tart, amíg a rakodóterminál és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra ismét biztonságosan használhatóvá válik.

A Tuapsze mellett működő finomító Oroszország déli részének egyik legfontosabb energiaipari központja, 

mely napi mintegy 240 ezer hordó nyersolaj feldolgozására képes. A létesítmény nemcsak a helyi igényeket szolgálja ki, hanem kulcsszerepet játszik az orosz olajtermékek exportjában is. Innen indul többek között a Rosznyefty más finomítóiban – köztük a szaratovi, az acsinszki és a szamarai üzemekben – előállított fűtőolaj, gázolaj és nafta a Fekete-tenger kikötőin keresztül külföldre.

A Rosznyefty egyébként nemcsak finomítót, hanem egy szállítási és átfejtési terminált is működtet a városban, mely az exporttevékenység gerincét adja. A támadás következtében ez a létesítmény is részben megbénult, ami további fennakadásokat okozhat az orosz olajexportban, különösen a Fekete-tenger térségében.

A tuapszei finomító ideiglenes leállása ugyan nem rengeti meg azonnal az orosz olajellátást, de jól jelzi, mennyire sebezhetőek a stratégiai exportpontok a modern, célzott dróntámadásokkal szemben. Az ilyen létesítmények kulcsfontosságúak az orosz energiahordozók külpiaci értékesítésében, így minden nap, amikor egy ilyen állomás leáll, közvetlenül érinti Moszkva exportbevételeit is.

Váratlan helyen jelent meg a Wagner-csoport – újra meghökkenést okozott a rettegett zsoldossereg

Váratlan helyen bukkant fel a rettegett orosz zsoldossereg. Az észt hatóságok november 2-án jelentették, hogy a Narva folyón észlelték az orosz partiőrség egyik járőrhajóját, melyen a Wagner-csoport zászlója lobogott. Tallinn szerint a két évvel ezelőtt a Kreml ellen is fellázadó zsoldoscsoport szimbólumának megjelenése ékes bizonyítéka annak, hogy Oroszország sziklaszilárd rendszere az orosz-ukrán háború és a nyugati nyomás hatására megrepedt.

A Narva folyó Oroszország és Észtország határának egy részét képezi. Észtország a NATO és az EU tagállama, mely az orosz-ukrán háború kitörése óta határozottan támogatja Ukrajnát. Tallinn az elmúlt hetekben több provokációról is beszámolt Oroszország részéről, miközben a NATO és Moszkva közötti feszültségek fokozódnak. Az észt hatóságok szerint szeptember 19-én három orosz MiG-31-es repülőgép megsértette Észtország légterét, alig néhány héttel azután, hogy Lengyelország több orosz drónt lőtt le a területén.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12285 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu