Leállt Oroszország egyik legfontosabb finomítója: totális támadás érte a Rosznyefty terminálját – kiesik az olajexport egy része

Átmenetileg leállt az orosz állami olajóriás, a Rosznyefty tuapszei finomítója, miután ukrán dróntámadások érték a Fekete-tenger partján fekvő orosz kikötővárost. A támadások a rakodó- és exportlétesítményekben okoztak komoly károkat, ezért a vállalat kénytelen volt leállítani a nyersolaj fogadását – erősítette meg egy, az ügyet ismerő, de nevét nem vállaló forrás.

Ukrán drónok bénították meg az orosz olajóriást – leállt a Rosznyefty egyik legfontosabb finomítója / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ukrán drónok bénították meg az orosz olajexportot

A Bloomberg értesülései szerint a működés felfüggesztése több napig is eltarthat. Ennek oka, hogy a támadások után a cég nem tudja hol tárolni az érkező olajat, mivel a kikötői tartályok egy részét megsérültek, a fennmaradó kapacitás pedig gyorsan betelt. A leállás addig tart, amíg a rakodóterminál és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra ismét biztonságosan használhatóvá válik.

A Tuapsze mellett működő finomító Oroszország déli részének egyik legfontosabb energiaipari központja,

mely napi mintegy 240 ezer hordó nyersolaj feldolgozására képes. A létesítmény nemcsak a helyi igényeket szolgálja ki, hanem kulcsszerepet játszik az orosz olajtermékek exportjában is. Innen indul többek között a Rosznyefty más finomítóiban – köztük a szaratovi, az acsinszki és a szamarai üzemekben – előállított fűtőolaj, gázolaj és nafta a Fekete-tenger kikötőin keresztül külföldre.

A Rosznyefty egyébként nemcsak finomítót, hanem egy szállítási és átfejtési terminált is működtet a városban, mely az exporttevékenység gerincét adja. A támadás következtében ez a létesítmény is részben megbénult, ami további fennakadásokat okozhat az orosz olajexportban, különösen a Fekete-tenger térségében.

A tuapszei finomító ideiglenes leállása ugyan nem rengeti meg azonnal az orosz olajellátást, de jól jelzi, mennyire sebezhetőek a stratégiai exportpontok a modern, célzott dróntámadásokkal szemben. Az ilyen létesítmények kulcsfontosságúak az orosz energiahordozók külpiaci értékesítésében, így minden nap, amikor egy ilyen állomás leáll, közvetlenül érinti Moszkva exportbevételeit is.

Váratlan helyen jelent meg a Wagner-csoport – újra meghökkenést okozott a rettegett zsoldossereg

Váratlan helyen bukkant fel a rettegett orosz zsoldossereg. Az észt hatóságok november 2-án jelentették, hogy a Narva folyón észlelték az orosz partiőrség egyik járőrhajóját, melyen a Wagner-csoport zászlója lobogott. Tallinn szerint a két évvel ezelőtt a Kreml ellen is fellázadó zsoldoscsoport szimbólumának megjelenése ékes bizonyítéka annak, hogy Oroszország sziklaszilárd rendszere az orosz-ukrán háború és a nyugati nyomás hatására megrepedt.