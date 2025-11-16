Ukrajnára a háború legnehezebb fűtési szezonja vár: Moszkva az energiát használja fegyverként 

A tél közeledtével Moszkva újra a 2022-es stratégiához nyúlt: az energiahálózat megsemmisítésével próbálja megtörni az ukrán ellenállást. Csak októberben három nagyszabású támadás érte az ország villamosenergia-rendszerét, és legalább hétszer csaptak le gázkitermelő vagy gáztovábbító létesítményekre. A célpontok között voltak olyan transzformátorállomások is, amelyek a nukleáris biztonság szempontjából kulcsfontosságúak. A támadások új taktikát követtek: a korábbi szórt csapások helyett most többször tíz drón irányul egyetlen objektumra, mindegyik 90 kilogrammos robbanófejjel felszerelve. Az idei ukrán fűtési szezon minden korábbinál nehezebb lesz.

Romokban a harkivi fűtőerőmű – az idei ukrán fűtési szezon minden korábbinál nehezebb lesz / Fotó: NurPhoto via AFP

Vitalij Zajcsenko, az ukrán hálózatot üzemeltető Ukrenergo vezetője szerint a támadások intenzitása minden eddiginél nagyobb. Mint mondta,

mindennap tömeges dróncsapások érik az alállomásokat, a cél, hogy eltöröljék őket a föld színéről.

A kormányzati tájékoztatás szerint az orosz fél tudatosan igyekszik leállítani a fűtőműveket és a gázelosztó rendszereket, hogy az ország ne csak áram, hanem távhő nélkül is maradjon.

Küzdelem minden kilowattért és köbméterért

A legtöbb nagyvárosban október 28-án kezdték el feltölteni a távhővezetékeket, de a helyzet térségenként eltérő.

Kijevben és a központi régiókban már az ősz második hónapjában fűtöttek voltak a kórházak, óvodák és lakóépületek, miközben

Nyugat-Ukrajnában – például Ivano-Frankivszkban és Lembergben – november első napjaiban indult be a rendszer.

A dél-ukrajnai megyékben – Odesszában, Mikolajivban vagy Zaporizzsjában – a mérsékeltebb hőmérséklet miatt egyelőre csak a közintézmények kaptak meleget, a lakossági fűtés fokozatosan indul.

A frontvonalhoz közeli régiókban sokkal nehezebb a helyzet. Vadim Filaskin, Donyeck megye katonai kormányzója elismerte, hogy a hőellátás csak részben működik.

Több mint száz lakóház, néhány iskola és egészségügyi intézmény már kap fűtést, de sok helyen csak hordozható kályhákkal tudunk segíteni

– fogalmazott.

A keleti és északi területeken a gázvezetékek, kazánházak és transzformátorok rendszeres célpontjai a támadásoknak, így a fűtés gyakran szakaszosan működik. A Vinnica megyei Ladizsin városa például röviddel a fűtési szezon kezdete után ismét fűtés nélkül maradt, miután az orosz hadsereg rakétacsapást mért a helyi hőerőműre. Hasonló helyzetekre számítanak más térségekben is, ahol a hőtermelő létesítmények korábban már többször megsérültek.