orosz-ukrán háború
Ukrajna
fűtési szezon
energetika

Ukrajnára a háború legnehezebb fűtési szezonja vár: Moszkva az energiát használja fegyverként 

Ukrajnába megérkezett a tél, de a lakosság egyelőre nem tudja, meddig maradhatnak melegek a radiátorok. Az idei ukrán fűtési szezon minden korábbinál nehezebb lesz.
Bujdosó Ivett
2025.11.16., 12:40

A tél közeledtével Moszkva újra a 2022-es stratégiához nyúlt: az energiahálózat megsemmisítésével próbálja megtörni az ukrán ellenállást. Csak októberben három nagyszabású támadás érte az ország villamosenergia-rendszerét, és legalább hétszer csaptak le gázkitermelő vagy gáztovábbító létesítményekre. A célpontok között voltak olyan transzformátorállomások is, amelyek a nukleáris biztonság szempontjából kulcsfontosságúak. A támadások új taktikát követtek: a korábbi szórt csapások helyett most többször tíz drón irányul egyetlen objektumra, mindegyik 90 kilogrammos robbanófejjel felszerelve. Az idei ukrán fűtési szezon minden korábbinál nehezebb lesz.

ukrán fűtési szezon
Romokban a harkivi fűtőerőmű – az idei ukrán fűtési szezon minden korábbinál nehezebb lesz / Fotó: NurPhoto via AFP

Vitalij Zajcsenko, az ukrán hálózatot üzemeltető Ukrenergo vezetője szerint a támadások intenzitása minden eddiginél nagyobb. Mint mondta, 

mindennap tömeges dróncsapások érik az alállomásokat, a cél, hogy eltöröljék őket a föld színéről. 

A kormányzati tájékoztatás szerint az orosz fél tudatosan igyekszik leállítani a fűtőműveket és a gázelosztó rendszereket, hogy az ország ne csak áram, hanem távhő nélkül is maradjon.

Küzdelem minden kilowattért és köbméterért

A legtöbb nagyvárosban október 28-án kezdték el feltölteni a távhővezetékeket, de a helyzet térségenként eltérő. 

  • Kijevben és a központi régiókban már az ősz második hónapjában fűtöttek voltak a kórházak, óvodák és lakóépületek, miközben 
  • Nyugat-Ukrajnában – például Ivano-Frankivszkban és Lembergben – november első napjaiban indult be a rendszer. 
  • A dél-ukrajnai megyékben – Odesszában, Mikolajivban vagy Zaporizzsjában – a mérsékeltebb hőmérséklet miatt egyelőre csak a közintézmények kaptak meleget, a lakossági fűtés fokozatosan indul.

A frontvonalhoz közeli régiókban sokkal nehezebb a helyzet. Vadim Filaskin, Donyeck megye katonai kormányzója elismerte, hogy a hőellátás csak részben működik. 

Több mint száz lakóház, néhány iskola és egészségügyi intézmény már kap fűtést, de sok helyen csak hordozható kályhákkal tudunk segíteni 

– fogalmazott.

A keleti és északi területeken a gázvezetékek, kazánházak és transzformátorok rendszeres célpontjai a támadásoknak, így a fűtés gyakran szakaszosan működik. A Vinnica megyei Ladizsin városa például röviddel a fűtési szezon kezdete után ismét fűtés nélkül maradt, miután az orosz hadsereg rakétacsapást mért a helyi hőerőműre. Hasonló helyzetekre számítanak más térségekben is, ahol a hőtermelő létesítmények korábban már többször megsérültek.

Energetikai háború és a gázellátás kérdése

Az orosz stratégia világos: a cél a fűtési infrastruktúra teljes megbénítása. Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energetikai programjának igazgatója szerint a támadások mintázata egyértelmű. 

A hőerőműveket és a gázkitermelést egyszerre támadják. Ez tudatosan összehangolt stratégia, amely a fűtési rendszert célozza 

– magyarázta Omelcsenko.

A gázkitermelés elleni támadások súlyos következményekkel járnak. Iparági becslések szerint akár 60 százalékkal is csökkenhetett az ország hazai gáztermelése. Szerhij Koreckij, a Naftohaz vezetője közölte, hogy az ország eddig 13,2 milliárd köbméter gázt tudott betárolni a föld alatti tározókba. Ez a mennyiség elegendő lehet egy enyhe, mérsékelt télre, de tartós mínusz tíz fok alatti hőmérséklet esetén már nem fedezi a teljes igényt. 

A kormány ezért több európai országgal is tárgyalásokat folytat újabb gázimportokról. 

Az importköltség elérheti a kétmilliárd eurót, aminek nagy részét nemzetközi partnerek fedezik.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök korábban elmondta, hogy a kabinet 8,4 milliárd hrivnyát különített el pótlólagos gázvásárlásra, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a szükséges finanszírozás mintegy 70 százaléka már rendelkezésre áll.

A nemzetközi segítség itt is kulcsfontosságú. Norvégia például 150 millió dolláros támogatást ígért. Mindezek ellenére a piaci feszültség érezhető: a gázárak Európában az ősz folyamán meredeken emelkedtek, ami megdrágítja az ukrán importot is.

A védelem gyenge pontjai – veszélyben az ukrán fűtési szezon

Szakértők szerint Ukrajna az előző télhez képest jobban felkészült, de a kihívások súlyosak. Hennagyij Rjabcev energetikai elemző arra figyelmeztetett, hogy a hőerőművek többségében nincs tartalék üzemanyag, és a nehézolajos rendszerek már a kilencvenes években megszűntek. 

Amikor a kormány a fűtési szezon előkészítéséről beszél, mindig elfeledkezik a tartalék energiaforrásokról. A legtöbb hőerőmű már nem képes olajjal működni, mert a rendszereket évekkel ezelőtt leszerelték

– figyelmeztetett a szakértő.

Volodimir Omelcsenko megerősítette ugyanezt: több hőerőműben a nehézolajos infrastruktúrát részben vagy teljesen lebontották, miután áttértek a gázra és a szénre. Ez tovább növeli a kitettséget, mert nincs alternatíva, ha a gázellátás megszakad.

További probléma a bürokratikus akadályok sokasága. Az újjáépítési minisztérium szerint 

  • több mint 900 kisméretű, mobil áramtermelő egység áll rendelkezésre, 
  • de csak 150 működik, mivel az engedélyezési folyamat hetekig tart. 

Rjabcev szerint ezeket a határidőket hónapokkal ezelőtt le kellett volna rövidíteni. „Ha most kezdjük el a gyorsítást, az azt jelenti, hogy még mindig nem tanultunk eleget a tavalyi tapasztalatokból” – vélekedett.

Régiós különbségek

A lakosság számára a fűtési szezon megítélése erősen régiófüggő. Oleh Popenko, a lakás- és kommunális szolgáltatások szakértője szerint a legkritikusabb helyzet Csernyihivben és Szumiban várható, ahol a tavaszig tartó orosz bombázások tönkretették az energiahálózatot. 

Odessza különösen sebezhető, mivel az áramellátás egyetlen vezetéken keresztül történik a Dél-ukrajnai Atomerőmű és a város között. Bár mobil kazánokat és generátorokat telepítettek, a város így is kiszolgáltatott

– fejtette ki a szakértő.

Kijev, Harkiv és Mikolajiv esetében a helyzet valamivel kedvezőbb, de ott is késések várhatók. Mikolajivban például még decemberre sem biztos, hogy minden mobilkazán üzembe áll. A nyugat-ukrajnai régiók – Lemberg, Ternopil, Kárpátalja – helyzete stabilabb, mivel kevesebb támadás éri őket, és az energiaátviteli kapacitás nyugat felé erősebb.

Egy tél, amely az ellenálló képességet teszteli

A szakértők szerint a 2025–2026-os tél döntő időszak lesz az ukrán energetikai rendszer számára. A folyamatos orosz támadások, az importköltségek növekedése és a gáztermelés csökkenése egyszerre nehezítik a működést. 

A villamosenergia-rendszer már most is terhelhetősége határán működik, és minden újabb csapás után hosszabb időbe telik a helyreállítás.

A kormány a tél végéig száz kiemelt energetikai létesítmény megerősített védelmét ígéri, de a háborús környezetben ez csak korlátozott biztonságot jelenthet. Mindezek ellenére Ukrajna továbbra is működteti a fűtési rendszert, és a helyi önkormányzatok, valamint a nemzetközi partnerek együttműködésével igyekszik megakadályozni, hogy az ország ismét teljes sötétségbe és hidegbe süllyedjen.

A fűtési szezon így nemcsak energetikai, hanem társadalmi és humanitárius próbatétel is. Az ország különböző pontjain most minden kilowattóra és minden köbméter gáz számít, miközben az emberek csak remélni tudják, hogy a rendszer kitart tavaszig.

