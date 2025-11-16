Meglepő fordulat: a Nyugat már nem hisz Ukrajna gyors gazdasági növekedésében

Az elmúlt hónapokban a nemzetközi pénzügyi intézmények egyre óvatosabb hangot ütnek meg, amikor az ukrán gazdasági növekedés kilátásairól beszélnek. A Világbank októberi jelentése már csak 2 százalékos GDP-növekedést vár az idei és a 2026-os évre is. Jóval kevesebbet, mint amit korábban, áprilisban jelzett, akkor még ugyanis 5,2 százalékos bővüléssel számolt 2026-ra. Ezt az előrejelzését most 2027-re halasztotta.

Acélmű Kijev mellett – drasztikusan változott az ukrán gazdasági növekedés kilátásainak megítélése / Fotó: NurPhoto via AFP

A Világbank októberi elemzésében arra figyelmeztet, hogy az ukrán gazdaság teljesítményét a folytatódó orosz invázió, az energetikai infrastruktúra elleni támadások és a csökkenő gázkitermelés korlátozzák. A szervezet szerint a hosszúra nyúló háború miatt az üzleti bizalom és a befektetési aktivitás is visszaesett, miközben nő az ország importfüggősége, főként az energiahordozók terén.

A dokumentum szerint az ukrán export az év első felében mintegy 5 százalékkal esett vissza, miután

megszűnt az EU-val kötött kereskedelmi vámmentesség, amely 2022 óta ideiglenesen könnyítette a hozzáférést az európai piachoz.

Az export több mint 60 százaléka az uniós országokba irányul, így a korlátozások különösen érzékenyen érintik az agrártermékeket, a gabonát és az élelmiszer-feldolgozást. A Világbank ugyanakkor pozitívumként említi

az IT-szektor teljesítményét,

a mezőgazdaság modernizációját és

az élelmiszeripari kapacitások bővülését,

amelyek középtávon hozzájárulhatnak a gazdaság szerkezeti átalakulásához

Nem mindenki bízik a becslésben, az ukrán gazdasági növekedés számos bizonytalansággal terhelt

A jelentés számos ukrán közgazdászban kételyt keltett.

A Világbank elemzései általában megbízhatók, de háborús körülmények között a becsléseik inkább iránymutatások, semmint tűpontos előrejelzések

– fogalmazott Ivan Usz, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet vezető tanácsadója. Szerinte a nemzetközi intézmények „nagyjából” számolnak, mivel sok adat hiányos vagy késleltetett. „Úgy tűnik, mintha a szakértők ránézésre mondták volna azt, hogy lesz növekedés, de nem túl nagy, így hát legyen 2 százalék. Persze vannak módszertani alapjaik, de ez inkább csak becslés, nem pedig egzakt kimutatás” – fejtette ki a közgazdász.